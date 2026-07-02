Podvodníci lákají na 240 tisíc korun. Vydávají se za nás, upozornila ČSSZ

Jan Hrabě

Jan Hrabě

2. července 2026 20:41

Ilustrační foto
Ilustrační foto Foto: Pixabay

Internetoví podvodníci se nezastavují ani v létě. Na novou formu podvodu upozornila Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Domnělým lákadlem je vábnička, že lidé mohou získat až téměř čtvrt milionu korun. 

Úřad upozornil, že v posledních dnech byly zaznamenány podvodné e-mailové zprávy, které se za něj neoprávněně vydávají. Jde o zprávy zasílané z neoficiálních e-mailových adres a obsahující nepravdivé informace o možnosti získání finančních prostředků ve výši přesahující 240 000 Kč.

"Součástí těchto zpráv je výzva k zaslání osobních údajů včetně kopie občanského průkazu, uvedení věku a sdělení účelu využití finančních prostředků. Tyto požadavky jsou typickým znakem podvodného jednání (phishingu)," upozornila správa sociálního zabezpečení. 

Úřad zdůraznil, že nikdy nezasílá nevyžádané nabídky finančních částek, nekomunikuje prostřednictvím běžných e-mailových služeb, nevyžaduje zaslání kopií dokladů či citlivých osobních údajů e-mailem a nepožaduje informace o využití finančních prostředků tímto způsobem.

Lidé by neměli na podobné zprávy reagovat, posílat komukoliv osobní či citlivé údaje a otevírat odkazy nebo přílohy z těchto e-mailů. Podobné zprávy je dobré ihned smazat. V případě pochybností si lidé mohou ověřit informace výhradně přes oficiální kontakty ČSSZ.

"Pokud jste již na podobnou zprávu reagovali nebo poskytli své údaje, doporučujeme neprodleně kontaktovat svou banku, případně Policii ČR," dodal úřad. 

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Zdroj: David Holub

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