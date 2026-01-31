Příměří se otřásá v základech. Pásmo Gazy zažilo nejtragičtější izraelský nálet za poslední měsíce

Při izraelských náletech v Pásmu Gazy zahynulo v sobotu nejméně 31 lidí, což představuje nejtragičtější bilanci za jediný den za poslední dva měsíce. Podle palestinského ministerstva zdravotnictví jsou mezi oběťmi i čtyři policistky a šest dětí. Dalších nejméně 30 osob utrpělo zranění, přičemž stav mnoha z nich je kritický. Ředitel nemocnice Al-Šífa, největšího zdravotnického zařízení v oblasti, varoval, že počet mrtvých pravděpodobně dále poroste vzhledem k vážnosti zranění mnoha pacientů.
K útokům došlo navzdory příměří, které vstoupilo v platnost v polovině loňského října. Od té doby bylo v Gaze zabito již více než 500 Palestinců. Mluvčí civilní obrany Mahmúd Basal uvedl, že čtvrtinu z těl vyproštěných z trosek tvoří děti a třetinu ženy. Izraelské nálety zasáhly širokou škálu cílů včetně uprchlických táborů, stanů pro vysídlené osoby, obytných budov a jedné policejní stanice, pod jejíž sutinami zůstali uvězněni lidé.
Izraelské obranné síly (IDF) zdůvodnily sobotní údery jako reakci na porušení dohody o příměří. Podle armádního prohlášení bylo v pátek identifikováno osm ozbrojenců z hnutí Hamás a Islámský džihád, kteří vycházeli z teroristické infrastruktury v podzemí v oblasti Rafáhu. Izraelská armáda uvedla, že tři z těchto ozbrojenců zabila a jednoho zajala. IDF provádí nálety v Gaze pravidelně i po vyhlášení klidu zbraní, přičemž z jejich vyprovokování opakovaně obviňuje druhou stranu.
Svědectví z místa tragédie vykreslují zoufalou situaci civilistů. Samer Al-Atbash, jehož příbuzní při sobotním náletu zahynuli, popsal, že rodinu probudil výbuch ve čtyři hodiny ráno. O život přišly tři dívky a starší žena, která byla u rodiny na návštěvě. Pozůstalí se v troskách svých domovů ptají, čím se provinily jejich děti a proč dochází k útokům i v době, kdy má platit vyjednané příměří.
Současně s novou vlnou násilí se v médiích objevily informace o tom, že izraelská armáda v neveřejném brífinku pro novináře uznala rozsah obětí v Gaze. Podle listu Jedi'ot achronot a veřejnoprávní stanice Kan 11 armádní odhady hovoří o přibližně 70 000 mrtvých Palestincích od začátku války, a to bez započtení pohřešovaných. To by znamenalo, že údaje palestinského ministerstva zdravotnictví, které Izrael dříve zpochybňoval, jsou v podstatě přesné.
Vedení armády se od těchto publikovaných detailů oficiálně distancovalo s tím, že neodrážejí oficiální data IDF. Mluvčí izraelských sil však zároveň odmítl upřesnit, zda si armáda vlastní oficiální statistiku o počtu zabitých Palestinců vede a zda ji hodlá v budoucnu zveřejnit. Na začátku konfliktu přitom Izrael opakovaně obviňoval úřady v Gaze, že počty obětí záměrně nadhodnocují ve prospěch propagandy Hamásu.
Americký prezident Donald Trump v pátek oznámil, že nominuje Kevina Warshe na post příštího předsedy Federálního rezervního systému (Fed). Warsh má v čele americké centrální banky nahradit Jeromea Powella, jehož funkční období končí letos v květnu. Tato nominace nyní podléhá schválení v Senátu, což je proces, který bude následovat po měsících veřejných sporů mezi Trumpem a současným šéfem Fedu.
Zdroj: Libor Novák