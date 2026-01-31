Příměří se otřásá v základech. Pásmo Gazy zažilo nejtragičtější izraelský nálet za poslední měsíce

Libor Novák

31. ledna 2026 15:28

Válka v Izraeli
Válka v Izraeli Foto: Israel Defense Forces

Při izraelských náletech v Pásmu Gazy zahynulo v sobotu nejméně 31 lidí, což představuje nejtragičtější bilanci za jediný den za poslední dva měsíce. Podle palestinského ministerstva zdravotnictví jsou mezi oběťmi i čtyři policistky a šest dětí. Dalších nejméně 30 osob utrpělo zranění, přičemž stav mnoha z nich je kritický. Ředitel nemocnice Al-Šífa, největšího zdravotnického zařízení v oblasti, varoval, že počet mrtvých pravděpodobně dále poroste vzhledem k vážnosti zranění mnoha pacientů.

K útokům došlo navzdory příměří, které vstoupilo v platnost v polovině loňského října. Od té doby bylo v Gaze zabito již více než 500 Palestinců. Mluvčí civilní obrany Mahmúd Basal uvedl, že čtvrtinu z těl vyproštěných z trosek tvoří děti a třetinu ženy. Izraelské nálety zasáhly širokou škálu cílů včetně uprchlických táborů, stanů pro vysídlené osoby, obytných budov a jedné policejní stanice, pod jejíž sutinami zůstali uvězněni lidé.

Izraelské obranné síly (IDF) zdůvodnily sobotní údery jako reakci na porušení dohody o příměří. Podle armádního prohlášení bylo v pátek identifikováno osm ozbrojenců z hnutí Hamás a Islámský džihád, kteří vycházeli z teroristické infrastruktury v podzemí v oblasti Rafáhu. Izraelská armáda uvedla, že tři z těchto ozbrojenců zabila a jednoho zajala. IDF provádí nálety v Gaze pravidelně i po vyhlášení klidu zbraní, přičemž z jejich vyprovokování opakovaně obviňuje druhou stranu.

Svědectví z místa tragédie vykreslují zoufalou situaci civilistů. Samer Al-Atbash, jehož příbuzní při sobotním náletu zahynuli, popsal, že rodinu probudil výbuch ve čtyři hodiny ráno. O život přišly tři dívky a starší žena, která byla u rodiny na návštěvě. Pozůstalí se v troskách svých domovů ptají, čím se provinily jejich děti a proč dochází k útokům i v době, kdy má platit vyjednané příměří.

Současně s novou vlnou násilí se v médiích objevily informace o tom, že izraelská armáda v neveřejném brífinku pro novináře uznala rozsah obětí v Gaze. Podle listu Jedi'ot achronot a veřejnoprávní stanice Kan 11 armádní odhady hovoří o přibližně 70 000 mrtvých Palestincích od začátku války, a to bez započtení pohřešovaných. To by znamenalo, že údaje palestinského ministerstva zdravotnictví, které Izrael dříve zpochybňoval, jsou v podstatě přesné.

Vedení armády se od těchto publikovaných detailů oficiálně distancovalo s tím, že neodrážejí oficiální data IDF. Mluvčí izraelských sil však zároveň odmítl upřesnit, zda si armáda vlastní oficiální statistiku o počtu zabitých Palestinců vede a zda ji hodlá v budoucnu zveřejnit. Na začátku konfliktu přitom Izrael opakovaně obviňoval úřady v Gaze, že počty obětí záměrně nadhodnocují ve prospěch propagandy Hamásu.

před 5 hodinami

Co naznačuje Trumpovo vyčkávání v Íránu? Možná se vůbec nic nestane

Gaza

Izraelská armáda poprvé přiznala, kolik v Pásmu Gazy zabila Palestinců

Izraelská armáda během brífinku pro tamní novináře připustila, že během války v Gaze zahynulo přibližně 70 000 Palestinců. Podle zpráv místních médií vojenští představitelé nyní považují údaje poskytované palestinským ministerstvem zdravotnictví v enklávě za v zásadě přesné. Toto uznání přichází po dlouhém období, kdy Izrael oficiální počty obětí zpochybňoval.
Humanitární pomoc na přechodu Rafáh

Klíčový přechod Rafáh se zatím neotevře. Izrael si stanovil podmínku

Izraelská vláda oznámila, že znovu otevře klíčový hraniční přechod Rafáh mezi Pásmem Gazy a Egyptem až poté, co bude dokončena operace zaměřená na vyzvednutí ostatků posledního izraelského rukojmí. Přechod je většinou uzavřen již od května 2024, kdy jej obsadily izraelské síly. Ačkoliv měl být otevřen v rámci první fáze příměří, Izrael si jako podmínku stanovil navrácení těla policisty Rana Gviliho.

Zdroj: Libor Novák

