Izrael otevřel stěžejní přechod Rafáh mezi Pásmem Gazy a Egyptem. Pustí do něj 50 Palestinců

Hraniční přechod Rafáh mezi Pásmem Gazy a Egyptem se v pondělí znovu otevřel pro omezený pohyb osob. Podle vyjádření izraelského bezpečnostního představitele je přechod přístupný pro pěší, což umožní limitovanému počtu Palestinců opustit enklávu nebo se do ní vrátit. Egyptský úředník upřesnil, že během prvního dne fungování by mělo hranici překročit padesát osob v každém směru.
Znovuotevření provázejí přísná bezpečnostní opatření, kdy Izrael vyžaduje kontroly všech osob vstupujících i vystupujících. Tato operace je klíčovou součástí první fáze širšího plánu na ukončení bojů mezi Izraelem a Hamásem, který zprostředkoval americký prezident Donald Trump. Na místě jsou již přítomny evropské monitorovací týmy, které na pohyb obyvatel dohlížejí.
Potřeba zprovoznění této trasy je naléhavá, podle zdravotnických úředníků v Gaze čeká na lékařskou péči v zahraničí přibližně 20 000 dětí i dospělých. Přechod byl uzavřen od května 2024, kdy jej obsadily izraelské síly. Od začátku války uprchlo z Gazy do Egypta podle odhadů asi 100 000 lidí, přičemž mnozí z nich se nyní doufají vrátit do svých domovů.
Navzdory otevření hranic pro místní obyvatele Izrael nadále odmítá povolit vstup zahraničním novinářům, kteří mají do Gazy zakázán přístup od začátku konfliktu. Izraelský nejvyšší soud v současnosti projednává stížnost Asociace zahraničního tisku (FPA), která tento zákaz napadá. Vládní právníci argumentují bezpečnostními riziky pro vojáky i reportéry, zatímco FPA poukazuje na to, že veřejnost je zbavována nezávislých informací.
Humanitární situace v enklávě zůstává kritická, většina ze dvou milionů Palestinců přežívá v provizorních stanech nebo poškozených domech uprostřed trosek. Trumpův plán pro Gazu předpokládá v druhé fázi předání správy palestinským technokratům, odzbrojení Hamásu a stažení izraelských vojsk během rekonstrukce území.
I přes platné příměří z loňského října však v oblasti dochází k dalšímu násilí. Od uzavření dohody bylo v Gaze zabito více než 500 Palestinců a čtyři izraelští vojáci. Napětí vyvrcholilo minulou sobotu, kdy Izrael podnikl intenzivní nálety, které si vyžádaly nejméně 30 obětí. Šlo o reakci na údajné porušení klidu zbraní ze strany Hamásu.
