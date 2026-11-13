Pokus o vraždu. Muž v Nymburce zaútočil na bývalou partnerku

Středočeští policisté řešili ve středu velké svatomartinské drama v Nymburce. Kriminalisté již obvinili pětatřicetiletého muže, který je podezřelý z pokusu o vraždu a výtržnictví. Podle dosavadních zjištění zaútočil s nožem na bývalou partnerku.
Policisté i zdravotníci reagovali ve středu před 19. hodinou na oznámení, že muž napadl bývalou partnerku nožem přímo na Poděbradské ulici ve středočeském Nymburce.
"Napadená žena se snažila útoku aktivně bránit a to i poté, co upadla na zem. I tak ale utrpěla několik bodnořezných ran, které jí museli ošetřit zdravotníci. Podezřelý muž bezprostředně po útoku z místa utekl. Díky okamžité reakci policistů se jim ho podařilo do několika minut vypátrat a zadržet," uvedla policejní mluvčí Vlasta Suchánková.
Zadržený muž nebyl v okamžiku útoku pod vlivem alkoholu či jiných psychoaktivních látek. Vyšetřování případu nadále probíhá, jasný stále není například motiv činu.
Kriminalisté již k pražskému krajskému státnímu zastupitelství podali podnět k návrhu na vzetí obviněného do vyšetřovací vazby. V případě uznání viny hrozí útočníkovi až dvacetiletý trest odnětí svobody.
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Zdroj: Libor Novák