Pevná nástupiště, posílení ostrahy na nádražích. Železnici čekají už od prosince zásadní změny

Libor Novák

13. listopadu 2026 9:45

Praha - Masarykovo nádraží
Praha - Masarykovo nádraží Foto: Adam Mráček / INCORP images

Správa železnic reaguje na výsledky rozsáhlé letní ankety nazvané Refreshněte s námi železnici, v níž cestující odevzdali přes pět tisíc vyplněných dotazníků a hodnotili celkem 567 nádraží po celé zemi. Na základě získané zpětné vazby nyní správce infrastruktury přichází s konkrétními změnami zaměřenými na zlepšení informovanosti, služeb i celkového pohodlí na českých nádražích.

Účastníci ankety v dotaznících nejčastěji oceňovali modernizované nádražní budovy, opravené tratě a celkový komfort při cestování vlakem ve srovnání s individuální automobilovou dopravou. Mezi hlavní výhrady naopak patřily opožděné či rozdílné informace v průběhu mimořádností a výluk, oznamování nástupišť na poslední chvíli, stav sociálních zařízení na některých stanicích nebo občasný pocit nedostatečného bezpečí.

Ministr dopravy Ivan Bednárik na webu Správy železnic vyzdvihl, že takto rozsáhlou zpětnou vazbu od více než pěti tisíc cestujících nelze nechat bez povšimnutí. Ocenil proto, že Správa železnic převádí podněty do praxe, přičemž od nového jízdního řádu budou mít vlaky standardně stálá nástupiště, což se po letech technických debat bude týkat i pražského hlavního nádraží. Dojde také k posílení ostrahy a služeb na nádražích.

K efektivitě vyhodnocení ankety se vyjádřil také generální ředitel Správy železnic Tomáš Tóth, podle kterého proběhlo zpracování dat zcela v režii vlastních komunikačních kanálů bez nutnosti angažovat externí agentury. Zpětnou vazbu označenou za užitečnou a vázanou ke konkrétním lokalitám prověří vedení s garancí, že žádný z podnětů nezůstane stranou.

Jednou z prvních praktických změn je nasazení speciálních koordinátorů Správy železnic v obdobích dopravních omezení a výluk, kteří cestujícím přímo na místě poskytují aktuální informace a pomáhají s orientací. Tito pracovníci už pilotně působili v Praze na Smíchově, v Pardubicích, Kolíně či při omezeních v Hradci Králové a v průběhu roku 2027 se objeví u přibližně dvou desítek plánovaných výluk.

Správa železnic současně rozšiřuje možnosti informování veřejnosti o aktuální dopravní situaci a zřizuje bezplatný kanál pro veřejnost na platformě WhatsApp. Přes tento komunikační kanál budou cestující dostávat do svých mobilních telefonů přímá upozornění a zprávy o probíhajících mimořádnostech na železniční síti.

Nové informační nástroje doplní dosavadní specializovaný profil na sociální síti X a oblíbenou aplikaci Datel, která projde důkladnou modernizací. Mobilní aplikace nabídne přehlednější a intuitivnější prostředí, v němž uživatelé snadno naleznou aktuální informace o omezeních provozu, příjezdech i odjezdech vlaků nebo podrobné plány jednotlivých nádraží.

Přijatá opatření a zaváděné novinky představují přímou reakci na podněty veřejnosti a mají za cíl vyřešit nejpalčivější problémy spojené s informováním cestujících. Správa železnic tak díky zpětné vazbě z ankety postupně zavádí systémové kroky ke zvýšení komfortu a spolehlivosti služeb na české železnici.

Aktualizováno 5. listopadu 2026 15:53

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