Pevná nástupiště, posílení ostrahy na nádražích. Železnici čekají už od prosince zásadní změny

Správa železnic reaguje na výsledky rozsáhlé letní ankety nazvané Refreshněte s námi železnici, v níž cestující odevzdali přes pět tisíc vyplněných dotazníků a hodnotili celkem 567 nádraží po celé zemi. Na základě získané zpětné vazby nyní správce infrastruktury přichází s konkrétními změnami zaměřenými na zlepšení informovanosti, služeb i celkového pohodlí na českých nádražích.
Účastníci ankety v dotaznících nejčastěji oceňovali modernizované nádražní budovy, opravené tratě a celkový komfort při cestování vlakem ve srovnání s individuální automobilovou dopravou. Mezi hlavní výhrady naopak patřily opožděné či rozdílné informace v průběhu mimořádností a výluk, oznamování nástupišť na poslední chvíli, stav sociálních zařízení na některých stanicích nebo občasný pocit nedostatečného bezpečí.
Ministr dopravy Ivan Bednárik na webu Správy železnic vyzdvihl, že takto rozsáhlou zpětnou vazbu od více než pěti tisíc cestujících nelze nechat bez povšimnutí. Ocenil proto, že Správa železnic převádí podněty do praxe, přičemž od nového jízdního řádu budou mít vlaky standardně stálá nástupiště, což se po letech technických debat bude týkat i pražského hlavního nádraží. Dojde také k posílení ostrahy a služeb na nádražích.
K efektivitě vyhodnocení ankety se vyjádřil také generální ředitel Správy železnic Tomáš Tóth, podle kterého proběhlo zpracování dat zcela v režii vlastních komunikačních kanálů bez nutnosti angažovat externí agentury. Zpětnou vazbu označenou za užitečnou a vázanou ke konkrétním lokalitám prověří vedení s garancí, že žádný z podnětů nezůstane stranou.
Jednou z prvních praktických změn je nasazení speciálních koordinátorů Správy železnic v obdobích dopravních omezení a výluk, kteří cestujícím přímo na místě poskytují aktuální informace a pomáhají s orientací. Tito pracovníci už pilotně působili v Praze na Smíchově, v Pardubicích, Kolíně či při omezeních v Hradci Králové a v průběhu roku 2027 se objeví u přibližně dvou desítek plánovaných výluk.
Správa železnic současně rozšiřuje možnosti informování veřejnosti o aktuální dopravní situaci a zřizuje bezplatný kanál pro veřejnost na platformě WhatsApp. Přes tento komunikační kanál budou cestující dostávat do svých mobilních telefonů přímá upozornění a zprávy o probíhajících mimořádnostech na železniční síti.
Nové informační nástroje doplní dosavadní specializovaný profil na sociální síti X a oblíbenou aplikaci Datel, která projde důkladnou modernizací. Mobilní aplikace nabídne přehlednější a intuitivnější prostředí, v němž uživatelé snadno naleznou aktuální informace o omezeních provozu, příjezdech i odjezdech vlaků nebo podrobné plány jednotlivých nádraží.
Přijatá opatření a zaváděné novinky představují přímou reakci na podněty veřejnosti a mají za cíl vyřešit nejpalčivější problémy spojené s informováním cestujících. Správa železnic tak díky zpětné vazbě z ankety postupně zavádí systémové kroky ke zvýšení komfortu a spolehlivosti služeb na české železnici.
Aktualizováno 5. listopadu 2026 15:53
Policejní manévry v Ruzyni. Anonym nahlásil bombu v několika letadlech
Související
Česko dá miliardy na projektování železnic. Peníze půjdou i na vyskorychlostní tratě
Nová válečná strategie: Rusko prozradilo, proč stále častěji likviduje ukrajinské vlaky
Aktuálně se děje
před 11 minutami
Putin chce o válce na Ukrajině mluvit s Trumpem. Ze svých požadavků ustoupit nehodlá
před 57 minutami
Opustil boj s klimatickou krizí a prvenství nechal Číně. Kerry označil na COP31 Trumpa za "největšího lůzra"
před 1 hodinou
Evropští lídři řeší, kdo bude zastupovat EU na mírových jednáních. Ve hře jsou dvě jména
před 2 hodinami
COP31: Nevratné překročení teplotních limitů je na dosah, miliardám lidí hrozí katastrofické dopady klimatických změn
před 3 hodinami
Pevná nástupiště, posílení ostrahy na nádražích. Železnici čekají už od prosince zásadní změny
před 3 hodinami
Evropa se připojí k příštímu kolu mírových jednání mezi Ukrajinou a Ruskem
před 4 hodinami
Servery Microsoftu zkolabovaly. Problémy zasáhly polovinu světa, nedaří se je opravit
před 5 hodinami
Počasí se příští týden lehce oteplí, mohou se objevit deště
včera
Kyiv Post: Česko plánuje předat Ukrajině šestnáct moderních cvičných a bojových letounů
včera
Ruské úřady vynakládají na utajování skutečných ztrát ve válce enormní úsilí
včera
Ve Washingtonu se střílelo, dva mrtví a čtyři zranění
včera
Žádná elektřina, voda ani topení. Po ruských útocích trpí na Ukrajině miliony civilistů
včera
Šéf nejbohatší firmy světa rezignoval. Jensen Huang po milostných aférách odchází z Nvidie
včera
Vojenská verze Starlinku na Ukrajině opět nefunguje. Rychlost Starshieldu je limitovaná
včera
Thunbergová na COP31: Planeta neumírá, je úmyslně zabíjena těmi, kdo mají lidstvu přijít na pomoc
včera
Španělsko se po 14 letech ocitlo ve stávce. Lidé masově protestují kvůli krizi bydlení
včera
Izrael se po volbách ocitl v politické krizi. Eisenkot plánuje sestavit krizovou vládu
včera
Místo letadel vzdělávací instituce. Tisíce evropských škol obdržely výhrůžky bombou
včera
Změna klimatu je ohrožením pro všechny státy světa. Plošné ničení se stalo realitou, varoval Miliband na COP31
včera
Počasí bude o víkendu chladné, objeví se ranní mrazíky
Česko o víkendu sevře chladné, avšak převážně slunečné počasí, které přinese ranní mrazíky a na některých místech také mlhy.
Zdroj: Libor Novák