Opustil boj s klimatickou krizí a prvenství nechal Číně. Kerry označil na COP31 Trumpa za "největšího lůzra"

Libor Novák

13. listopadu 2026 11:57

John Kerry, bývalý Senátor Spojených států amerických
John Kerry, bývalý Senátor Spojených států amerických Foto: MSC

Bývalý americký ministr zahraničí John Kerry označil na probíhajícím klimatickém summitu COP31 v turecké Antalyi amerického prezidenta Donalda Trumpa za "největšího lůzra" kvůli jeho rozhodnutí opustit opatření proti klimatické krizi a přenechat vedoucí pozici v oblasti čisté energie Číně.

Trumpova administrativa na letošní výroční konferenci OSN o změně klimatu nevyslala žádnou oficiální delegaci, čímž navazuje na dřívější kroky včetně odstoupení Spojených států od mezinárodních klimatických dohod. Americký prezident v posledních dnech opětovně vyjádřil odmítavý postoj k obnovitelným zdrojům energie a stavbě větrných turbín, přičemž klimatickou vědu v minulosti označil za pouhý výmysl.

V reakci na tyto výroky Kerry v rozhovoru s novináři podle The Guardian uvedl, že by se kritici klimatických politik měli podívat do zrcadla, protože současný americký prezident prohrává na celé čáře. Podle jeho slov Trump zcela přichází o konkurenceschopnost vůči Číně a vzdává se trhu s produkty, které by se mohly vyrábět přímo ve Spojených státech.

Zatímco předchozí administrativa Joea Bidena prosadila rozsáhlou legislativu podporující čistou energetiku a výrobu elektromobilů formou daňových úlev, současné vedení tyto podpory převážně eliminovalo. Republikánská administrativa namísto toho zavedla cla na řadu dovážených komodit a veřejné finanční prostředky směřuje na podporu tradičních uhelných elektráren.

Kerry v této souvislosti poznamenal, že přestože prezident deklaroval snahu porazit ostatní velmoci a dominovat v klíčových odvětvích, ve skutečnosti dobrovolně opustil bojiště a celou oblast amerického hospodářství znevýhodnil. Rychlý rozvoj obnovitelných zdrojů ve světě přitom podle odborníků pomáhá mírnit růst emisí, ačkoliv vědci nadále varují před nutností radikálnějších a hlubších kroků.

Současný summit v Antalyi, který spojuje úsilí hostitelského Turecka a předsedající Austrálie, čelí ostré kritice ze strany ekologických aktivistů včetně švédské aktivistky Grety Thunbergové. Ta konferenci označila za pouhé zeleně natřené akce, které nepřinášejí dostatečně rychlé změny v boji proti závislosti na fosilních palivech.

Bývalý šéf americké diplomacie zároveň poukázal na to, že otázky životního prostředí a rostoucích nákladů na energie sehrály důležitou roli v nedávných amerických kongresových volbách. Úspěch demokratických kandidátů, kteří získali kontrolu nad Kongresem, podle něj ukazuje, že voliči vnímají klimatická témata a ekonomické dopady propojeně.

Bílý dům mezitím kritiku odmítl s tím, že summit v Antalyi ignoruje realitu a že extremistické klimatické politiky údajně ničí ekonomiky po celém světě. Oficiální zástupci americké vlády potvrdili, že se na jednáních v Turecku nehodlají podílet ani vysílat žádné zástupce, čímž pokračují v dosavadním kurzu v oblasti mezinárodní klimatické politiky.

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