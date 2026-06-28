Tropy zpomalily pražské tramvaje. Místy jedou jen desítkou

Jan Hrabě

Jan Hrabě

28. června 2026 14:41

Tramvaje
Tramvaje Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Rekordní vedro, které spaluje Česko během posledního červnového víkendu, má vliv i na provoz hromadné dopravy. Například v Praze bylo nutné zpomalit tramvaje, na některých místech jedou maximální rychlostí 10 kilometrů za hodinu. 

Cestující na to upozornila Pražská integrovaná doprava (PID). "Maximální rychlost tramvají byla z důvodu vysokých teplot, tedy prověšování trakčního vedení a předběžné opatrnosti kvůli pnutí kolejnic, plošně omezena na 40 km/h, v podjezdech a kříženích dokonce na 10 km/h," uvedl dopravce na facebooku. 

Společnost vyzvala cestující, aby omluvili případná zpoždění. "Primární je v pořádku dojet do cíle," vysvětlila a připojila jedno doporučení. "Zároveň opakujeme - pokud nikam nemusíte, zůstaňte raději doma. Pokud jet musíte a máte tu možnost, preferujte metro. A rozhodně si s sebou nezapomeňte dostatek pití," dodala. 

Nedělní odpolední teploty se podle varování dostanou na 35 až 40 °C, přičemž není vyloučeno, že v dolním Polabí a Poohří dosáhnou až 41 °C. Extrémně vysoké teploty přes 37 °C tak budou dosaženy na většině území. Velmi vysoké teploty přes 34 °C jsou očekávány na Českomoravské vrchovině a v podhůřích. 

Při tropech hrozí vysoké riziko přehřátí a dehydratace. Meteorologové očekávají vysokou zátěž zdravotnického systému a sociálních služeb a výrazný pokles výkonnosti pracujících s výrazným zvýšením rizika pracovních úrazů nebo onemocnění, zejména u venkovních profesí nebo prací v dusném prostředí.

Vyloučeny ale nejsou právě ani komplikace v dopravě, živočišné výrobě, energetice a službách. Pravděpodobný je vliv na kolejovou dopravu, hrozí deformace a lom kolejnic. Může dojít i k deformacím silničních povrchů. 

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