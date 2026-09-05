Tramvaje se v Praze vrátily za Národní muzeum. Kvůli chodcům se zavedla novinka

Tramvaje se v sobotu vrátily na tramvajovou trať Muzeum. Rekonstrukci se povedlo dokončit s několikaměsíčním předstihem. Úplnou novinkou v pražské tramvajové dopravě jsou světelné pásy, které budou za šera a tmy upozorňovat chodce na blížící se tramvaj.
Dopravní podnik hl. m Prahy a firmy PORR, PORR Bau a Hans Wendel CZ dokončily novou tramvajovou trať Muzeum, jejíž součástí byla také rekonstrukce tratě od Vinohradské po Škrétovu ulici. Stavba probíhala v úzké koordinaci s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy (TSK) a jejich investičními akcemi demolic dvou mostních objektů pod Legerovou ulicí. Vše se podařilo zrealizovat s téměř půlročním předstihem.
Díky tomu se provoz tramvajových linek 11 a 13 vrací v úseku Italská – Muzeum – I. P. Pavlova do své původní trasy už od soboty 5. září místo původně plánovaného termínu na přelomu února a března 2027. Část nové tratě ve Vinohradské bude tvořit jeden provozní celek s budovanou tratí Václavské náměstí. Provoz tramvají z Václavského náměstí přes tzv. muzejní oázu a dále do Vinohradské nebo Škrétovy ulice bude zahájen na konci června 2027. Projekt tramvajových tratí Václavské náměstí a Muzeum je spolufinancovaný z dotací Evropské unie z Programu Doprava 2021 – 2027.
Cestující a Pražané dostávají do užívání kompletně zrekonstruovaný veřejný prostor v oblasti křižovatky Legerovy a Vinohradské ulice včetně tramvajové tratě v souladu s koncepční architektonickou studií Kulturní distrikt vypracovanou Institutem pro plánování a rozvoj hl. m. Prahy (IPR) a schválenou Radou HMP na začátku roku 2018. V rámci své investiční akce TSK odstranila pod Legerovou ulicí nepoužívaný mostní objekt X675 a zrušila podchod P524, jehož část přestavěla na nové zázemí pro zahradníky pečující o zeleň v této oblasti.
Dopravní podnik vybudoval novou trať od původní kusé koleje uprostřed tzv. muzejní oázy, dále kolejové rozvětvení v křižovatce Legerovy a Vinohradské ulice a napojil ji do stávající kolejové sítě ve směru do Vinohradské i do Škrétovy ulice. Kromě toho kompletně zrekonstruoval stávající trať ve Vinohradské ulici v úseku mezi křižovatkami se Španělskou a Legerovou ulicí, včetně přilehlých chodníků, vozovek a jejich odvodnění.
Zcela novou podobu získal prostor tramvajových zastávek Muzeum a celé oblasti od křižovatky Legerovy a Vinohradské ulice až po Škrétovu, který byl kompletně přestavěn. Tramvajová trať podél Legerovy ulice je vybudována v nové poloze, s větší osovou vzdáleností vzhledem ke kolejovému trojúhelníku v křižovatce Vinohradské a Legerovy ulice. Zmizel zde původní podchod pod Legerovou ulicí. Nové tramvajové zastávky Muzeum jsou na rozdíl od původního stavu zcela bezbariérové, umístěny naproti sobě. Jejich nástupiště jsou kapacitnější pro současné odbavování dvou vícečlánkových tramvají nebo dvou vlaků a na obou koncích jsou přechody pro chodce. Zákryt tramvajové tratě v této oblasti tvoří dlažba. Chodníky podél tratě byly také zrekonstruovány a jsou vydlážděny tzv. pražskou mozaikou.
Podél kolejí, kde se předpokládá zvýšený výskyt chodců zkracujících si cestu přes trať směrem k přechodu přes Legerovu ulici, je nově nainstalováno pět světelných pásů, které za šera a tmy budou svícením a blikáním upozorňovat pěší, že se blíží tramvaj. Jedná se o první instalaci varovných světelných pásů podél tramvajových kolejí v Praze. Pro cestující i chodce je místo po kompletní přestavbě mnohem přehlednější a lépe organizované.
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Zdroj: Libor Novák