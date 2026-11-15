Praha kvůli demonstraci na Letné posiluje metro i tramvaje

Tisíce lidí se v neděli odpoledne chystají na Letnou, kde se bude protestovat proti krokům Babišovy vlády ohledně veřejnoprávních médií. Na nápor cestujících je připravena i pražská městská hromadná doprava. Posílí se provoz metra, zavedeny budou i dvě speciální tramvajové linky.
Pražský dopravní podnik se v souvislosti s konáním veřejného shromáždění na Letné rozhodl přistoupit k několika dopravním opatřením. Především bude od 11:30 do 19:00 posílen provoz metra na všech linkách. Demonstrace se koná v blízkosti stanic Malostranská, Hradčanská (obě A) a Vltavská (C).
V poledne také vyjedou dvě účelově zavedené tramvajové linky. Až do 19:00 mohou cestující využít linku 40. Polookružní spoj pod číslem 44, který zajistí dopravu na Letné a v Holešovicích, bude k dispozici do 14:30.
Samotná protestní akce začne ve 14 hodin. Milion chvilek pořádá nedělní demonstraci na Letenské pláni v reakci na nedávné noční hlasování poslanců, kteří poslali novelu zákona upravující financování České televize a Českého rozhlasu do druhého čtení. Podle spolku jde o vyvrcholení nebezpečného vzorce.
"Od zpochybňování nezávislé justice přes kádrování novinářů, útoky na kulturu až po ignorování odborníků a občanské společnosti," konstatovali pořadatelé shromáždění.
Babišova vláda bude na akci vyzvána, aby stáhla příslušný zákon, přestala ohýbat demokratická pravidla a nabídla skutečný dialog. "Letenská pláň je pro vládu tím nejjasnějším zrcadlem. V neděli 15. listopadu ukážeme, že si Českou republiku nenecháme měnit v soukromou firmu nebo autoritářský skanzen," vzkázali organizátoři.
Na podporu veřejnoprávních médií už proběhla jedna demonstrace na začátku listopadu. Ani tehdy nechyběly na pódiu známé osobnosti, například Karel Kovář, známý jako Kovy, Jiří Mádl, Dan Bárta, Taťjana Medvecká nebo Igor Orozovič.
13. listopadu 2026 9:45
Pevná nástupiště, posílení ostrahy na nádražích. Železnici čekají už od prosince zásadní změny
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Zdroj: Lucie Žáková