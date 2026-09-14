Vlak svobody. Před 75 lety dopravil na západ stovku lidí z komunistického Československa

Přesně před 75 lety, 11. září roku 1951, se podařil jeden z masových útěků z komunistického Československa na svobodný západ. Tzv. „vlak svobody“ tehdy přepravil do Bavorska více než stovku uprchlíků. Většina osob se ale do Československa brzy vrátila. Proč?
Žít pod vlivem totalitního komunistického režimu se v Československu rozhodně nechtělo všem obyvatelům. A tak se někteří z nich rozhodli pro útěk ze země. To nebylo vůbec jednoduché, protože hranice státu byly velmi přísně střeženy a povolení k výjezdu do zahraničí získal jen málokdo. I přesto se několika tisícům lidí podařilo z Československa uprchnout. Utíkali třeba v rámci povolených cest, z nichž se nevrátili, někteří jedinci prchali pěšky díky převaděčům a někomu se dokonce podařilo proklouznout hlídkám na hranicích v dopravním prostředku. To se povedlo i „vlaku svobody“ v září roku 1951.
Bylo 11. září roku 1951, krátce před desátou hodinou ranní, když z pražského hlavního nádraží vyrazil osobní vlak, který měl namířeno do Chebu. V této stanici se souprava rozdělila a jedna její část pokračovala do Aše, města na hranicích s Německem. Souprava z Chebu vyrazila krátce po druhé hodině odpoledne a na své trase zastavila ve Františkových Lázních. Vlak pak pokračoval na zastávku v Hazlově a následně do Aše, kde měl svou jízdu skončit. Vlak zde ale nezastavil a touto stanicí projel naopak velmi vysokou rychlostí. Někteří zmatení a šokovaní cestující, kteří o žádné naplánované útěkové akci vůbec nic nevěděli, se snažili vlak zastavit pomocí záchranné brzdy, ovšem neúspěšně, protože tu už iniciátoři útěku vyřadili z provozu. Vlak prorazil dřevěnou hraniční závoru a dojel až na území Německa, kde zastavil pár minut po třetí hodině odpoledne u malého strážního domku u pohraniční vesničky Wildenau. Ta se nachází jenom pár stovek metrů od hranice s Českem. Zde už na uprchlíky čekala skupinka mužů (včetně amerických voják), která jim poskytla německé finanční prostředky a další nezbytnosti. Vlak zde jízdu nedokončil a pokračoval dál do stanice Selb-Plöβberg. Byl na svobodě.
Zdaleka ne všichni cestující byli ale z toho, že se ocitli v Německu, nadšeni. Do zahraničí se chtěli dostat prakticky jenom tři muži se svými rodinami, a to strojvedoucí Jaroslav Konvalinka, výpravčí Karel Truksa a lékař Jaroslav Švec, kteří celou jízdu přezdívaného „vlaku svobody“ pečlivě naplánovali a připravili. Ostatní se ale toužili vrátit domů – třeba studenti gymnázia z Chebu, lidé jedoucí za rodinami, příslušníci pohraniční stráže nebo národní bezpečnosti, kteří měli zrovna dovolenou. Proto také komunistická vláda v Československu využila událost ke své propagandě a veřejně prohlašovala, že vlak byl unesen do Německa skupinou teroristů se zbraněmi a nyní unesení cestující v cizí nepřátelské zemi trpí a nechtějí nic jiného, než se vrátit do svého milovaného komunistického domova, kde jsou podmínky k životu samozřejmě mnohem lepší.
A většina cestujících z „vlaku svobody“ se do Československa skutečně brzy vrátila, ovšem radost z návratu moc neměl nikdo z nich. Prošli si totiž tvrdými výslechy, ať už z podezření na spoluúčasti na celé uprchlické akci, nebo lhostejnosti a neschopnosti zabránit nepřátelům v útěku přes hranice.
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Zdroj: Libor Novák