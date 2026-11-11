Druhý den mírových jednání: Kyjev odmítnul americký návrh na překreslení ukrajinských hranic

Libor Novák

11. listopadu 2026 13:20

Mírové rozhovory v Abú Dhabí
Mírové rozhovory v Abú Dhabí Foto: reprofoto twitter

Ukrajinská delegace rázně odmítla americký návrh na překreslení administrativních hranic Donbasu, který měl ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi zajistit symbolické vítězství. Tento plán přednesli američtí vyjednavači během úterních třístranných rozhovorů v Abú Zabí, jejichž cílem bylo najít způsob, jak prolomit dosavadní patovou situaci v probíhajících mírových jednáních.

Podle informací listu The Telegraph, které potvrdil zdroj blízký vyjednávání, navrhovali američtí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner úpravu hranic Doněcké a Luhanské oblasti tak, aby odpovídaly současnému rozdělení území podél frontové linie. Moskva by tak mohla deklarovat splnění svého cíle ohledně dobytí celého Donbasu, přičemž ukrajinské síly by si udržely kontrolu nad městy, která se ruské armádě nepodařilo dobýt, a zbývající ukrajinská území by zůstala mimo překreslené administrativní hranice.

Kyjev však tento plán okamžitě a zcela odmítl s tím, že nikdy neuzná ruskou okupaci, a to ani v rovině de facto, ani de jure. Ukrajinský zdroj v této souvislosti výslovně zdůraznil, že tamní delegace nikdy nejednala a nehodlá jednat o žádných územních ústupcích týkajících se okupovaných oblastí, což zůstává neměnným postojem vyjednavačů u jednacího stolu.

První kolo třístranných jednání zprostředkovaných americkými zástupci trvalo přibližně čtyři a půl hodiny a hlavní pozornost se namísto sporného územního plánu soustředila na humanitární otázky a bezpečnostní záruky. Zúčastnění partneři se zabývali možnostmi nastavení spolehlivých mechanismů, které by měly zabránit budoucí eskalaci konfliktu v případě dosažení příměří.

Prezident Volodymyr Zelenskyj během svého úterního vystoupení v Kodani obvinil ruské představitele z toho, že se snaží Washington záměrně uvést v omyl ohledně skutečné situace na bojišti. Podle jeho slov tvrdila moskevská delegace, že kontroluje výrazně větší část Donbasu, než je tomu ve skutečnosti, což Kyjev doložil videozáznamy a fotografickými důkazy.

Ukrajinský prezident zároveň zopakoval, že otázky územního uspořádání by měly být nakonec vyřešeny přímo mezi nejvyššími představiteli obou zemí. Zelenskyj vyjádřil připravenost setkat se s Vladimirem Putinem za účasti amerických a evropských zprostředkovatelů, přičemž jakékoli stahování z ukrajinských pozic důrazně odmítl.

První den jednání v Abú Zabí přinesl také konkrétní debatu o rozsáhlé výměně zajatců mezi oběma znepřátelenými stranami. Podle vyjádření ukrajinského vedení se diskutovalo o možnosti propuštění jednoho tisíce až patnácti stovek zajatců z každé strany, přičemž návrat ukrajinských zajatců domů zůstává pro Kyjev naprostou prioritou.

Delegace se rovněž věnovaly tematice dlouhodobých bezpečnostních záruk pro Ukrajinu, které by měly poskytnout právně závazný odstrašující efekt proti dalším útokům. Mezi diskutovanými variantami figurují bilaterální americké záruky či evropská koalice ochotných zemí podpořená Spojenými státy, zatímco Moskva nadále požaduje vlastní bezpečnostní záruky a omezení přítomnosti NATO ve východní Evropě.

před 5 hodinami

Druhý den mírových rozhovorů skončil. Rusko s Ukrajinou vyjednalo rozsáhlou výměnu zajatců

Související

Rustem Umerov

Druhý den mírových rozhovorů skončil. Rusko s Ukrajinou vyjednalo rozsáhlou výměnu zajatců

V Abú Zabí skončilo ve středu po necelých dvou hodinách uzavřených rozhovorů bez přítomnosti médií druhé kolo třístranných mírových jednání mezi Ukrajinou, Spojenými státy a Ruskem. Schůzky navázaly na úvodní pondělní kolo a jejich hlavním cílem bylo hledání cesty k ukončení probíhajícího válečného konfliktu. Oficiální informace o průběhu a závěrech středečních rozhovorů sdělili webu Kyiv Post zástupci zúčastněných delegací.
Jared Kushner, zeť Donalda Trumpa

USA tlačí na Rusko, aby povolilo Evropě účastnit se mírových jednání

Spojené státy vyvíjejí intenzivní diplomatický tlak na Ruskou federaci, aby v nadcházejících kolech mírových rozhovorů o Ukrajině umožnila přímou účast evropských zástupců. Podle informací zveřejněných serverem Politico usilují američtí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner o to, aby nynější schůzka v Abú Zabí byla vůbec posledním jednáním, které probíhá bez plnohodnotného zapojení Evropy.

Více souvisejících

válka na Ukrajině Ukrajina

Aktuálně se děje

před 1 hodinou

Alexandr Darčiev

Zemřel ruský velvyslanec v USA Alexandr Darčiev. Příčinu smrti Moskva tají

Ruské ministerstvo zahraničních věcí ve středu oznámilo náhlé úmrtí velvyslance Ruské federace ve Spojených státech amerických Alexandra Darčieva. Zkušený diplomat zemřel ve věku šedesáti šesti let, aniž by úřad v oficiálním prohlášení uvedl konkrétní příčinu jeho skonu. Zpráva o jeho úmrtí překvapila diplomatickou scénu v USA i v Rusku.

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 5 hodinami

Rustem Umerov

Druhý den mírových rozhovorů skončil. Rusko s Ukrajinou vyjednalo rozsáhlou výměnu zajatců

V Abú Zabí skončilo ve středu po necelých dvou hodinách uzavřených rozhovorů bez přítomnosti médií druhé kolo třístranných mírových jednání mezi Ukrajinou, Spojenými státy a Ruskem. Schůzky navázaly na úvodní pondělní kolo a jejich hlavním cílem bylo hledání cesty k ukončení probíhajícího válečného konfliktu. Oficiální informace o průběhu a závěrech středečních rozhovorů sdělili webu Kyiv Post zástupci zúčastněných delegací.

před 6 hodinami

před 7 hodinami

Mírové rozhovory v Abú Dhabí

Druhý den mírových jednání: Kyjev odmítnul americký návrh na překreslení ukrajinských hranic

Ukrajinská delegace rázně odmítla americký návrh na překreslení administrativních hranic Donbasu, který měl ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi zajistit symbolické vítězství. Tento plán přednesli američtí vyjednavači během úterních třístranných rozhovorů v Abú Zabí, jejichž cílem bylo najít způsob, jak prolomit dosavadní patovou situaci v probíhajících mírových jednáních.

před 8 hodinami

Petr Hlaváček

Piráti v Praze míří do opozice. Primátorem bude Petr Hlaváček

Po pěti týdnech náročných vyjednávání je na pražské politické scéně definitivně jasno a po osmi letech vládnutí odcházejí dosavadní pirátští zástupci do opozice. Vítězné hnutí STAN se dohodlo na vytvoření nové koalice se SPOLU pro Prahu a uskupením Praha sobě, přičemž budoucím primátorem metropole se má stát dosavadní náměstek Petr Hlaváček.

před 10 hodinami

Joe Biden

Biden poprvé odhalil, co mu napsal Trump v dopise při odchodu z Bílého domu

Bývalý americký prezident Joe Biden odhaluje ve své nadcházející knize obsah dosud nezveřejněného dopisu, který mu v lednu 2021 při odchodu z Bílého domu zanechal Donald Trump. Tento dokument přináší nečekaný pohled na vztahy mezi oběma politickými rivaly v době, kdy se jejich cesty v nejvyšších patrech americké moci protly.

před 11 hodinami

před 12 hodinami

Jared Kushner, zeť Donalda Trumpa

USA tlačí na Rusko, aby povolilo Evropě účastnit se mírových jednání

Spojené státy vyvíjejí intenzivní diplomatický tlak na Ruskou federaci, aby v nadcházejících kolech mírových rozhovorů o Ukrajině umožnila přímou účast evropských zástupců. Podle informací zveřejněných serverem Politico usilují američtí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner o to, aby nynější schůzka v Abú Zabí byla vůbec posledním jednáním, které probíhá bez plnohodnotného zapojení Evropy.

před 14 hodinami

Podzimní počasí, ilustrační foto

Počasí se do konce týdne výrazně oteplí, pak se teploty propadnou

Česko čeká do konce týdne změna charakteru počasí, od zatažené oblohy, deště a sněžení v horských oblastech v průběhu čtvrtka přes slábnoucí srážky a páteční vyjasňování až po převážně jasný víkend doprovázený chladnými nocemi, ranními mrazíky a ojedinělými mlhami.

včera

Volodymyr Zelenskyj

Za rok, dva, nebo pět, pokud Putin dostane Donbas, na Ukrajinu se vrátí, tvrdí Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval v rozhovoru pro dánskou vysílací společnost DR Nyheder, že případné vzdání se Donbasu ve prospěch Ruské federace by nepřineslo trvalý mír. Podle jeho slov by ruský prezident Vladimir Putin získal pouze čas k přeskupení sil před dalším útokem, který by mohl přijít v horizontu jednoho až pěti let. Nikdo podle něj nevěří tomu, že by se Moskva po takovém ústupku zastavila.

včera

včera

včera

Lidé demonstrují na podporu veřejnoprávních médií.

Studenti obsadili Prahu. Stovky lidí se sešly na podporu veřejnoprávních médií

Stovky studentů pražských vysokých škol se v úterý odpoledne sešly na náměstí Republiky v Praze na rozsáhlé demonstraci na podporu médií veřejné služby. Protestní akce odstartovala symbolicky v 16:36 a navázala na předchozí vlnu nespokojenosti vyvolanou záměry vlády premiéra Andreje Babiše prosadit změny ve financování České televize a Českého rozhlasu.

včera

včera

John Kerry, bývalý Senátor Spojených států amerických

COP31: Americký exministr John Kerry vyzval svět, aby následoval Čínu

Bývalý americký ministr zahraničí John Kerry prohlásil na klimatické konferenci COP31 v turecké Antalyi, že Čína stojí v čele globálního přechodu od fosilních paliv a zbytek světa ji musí následovat. Uvedl to v rozhovoru pro britský list The Guardian, v němž upozornil na rychlý rozvoj zelených energií v této asijské zemi. Podle jeho slov se ostatní státy v porovnání s čínským tempem potácejí pozadu.

včera

Mírové rozhovory v Abú Dhabí

V Abú Dhabí začaly mírové rozhovory o válce na Ukrajině

Evropští zástupci, Spojené státy a Ukrajina se na úvod mírových rozhovorů v Abú Dhabí dohodli na přezkoumání celkové bezpečnostní architektury kontinentu. Hlavním cílem tohoto kroku je minimalizovat napětí mezi Ruskem a spojenci v Severoatlantické alianci a zároveň zajistit dlouhodobou bezpečnost Ukrajiny po skončení probíhajícího válečného konfliktu.

včera

včera

Evropský lídr po rozhovoru s Putinem mírní nadšení: Od jednání s Ruskem nic nečekejte, Kreml žádný mír nechce

Norští představitelé v čele s premiérem Jonasem Gahrem Størem vyjádřili v rozhovoru pro portál Politico velké obavy ohledně nadcházejících mírových jednání. Podle jeho vyjádření nelze od připravovaných třístranných rozhovorů v Abú Dhabí očekávat žádný zásadní průlom. Setkání naplánované na listopad má sloužit pouze jako mezidobí pro další vývoj diplomatických snah.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy