Zemřel ruský velvyslanec v USA Alexandr Darčiev. Příčinu smrti Moskva tají

Ruské ministerstvo zahraničních věcí ve středu oznámilo náhlé úmrtí velvyslance Ruské federace ve Spojených státech amerických Alexandra Darčieva. Zkušený diplomat zemřel ve věku šedesáti šesti let, aniž by úřad v oficiálním prohlášení uvedl konkrétní příčinu jeho skonu. Zpráva o jeho úmrtí překvapila diplomatickou scénu v USA i v Rusku.
Ministerstvo ve svém prohlášení uvedlo, že Alexandr Darčiev odešel náhle a nečekaně. Současně ho označilo za výjimečného profesionála, který působil v jedné z nejnáročnějších oblastí ruské zahraniční politiky. Úřad v této souvislosti vyjádřil hlubokou a upřímnou soustrast diplomatově rodině a všem jeho blízkým.
Darčiev zastával funkci velvyslance ve Washingtonu od března roku 2025 a v diplomatických kruzích byl známý jako veterán proslulý ostrými kritikami Západu. Jeho působení v úřadě se krylo s obdobím určitého oteplování vzájemných vztahů mezi Spojenými státy a Ruskem. K tomuto posunu došlo poté, co prezident Donald Trump zahájil s Moskvou bilaterální jednání a zároveň omezil americkou pomoc Ukrajině.
Před svým nástupem do funkce velvyslance ve Spojených státech působil Darčiev na několika dalších významných diplomatických postech. Podle informací ruské ambasády v USA dříve vedl severoatlantický odbor ruského ministerstva zahraničí. V letech 2014 až 2021 navíc zastával pozici velvyslance Ruské federace v Kanadě.
Náhlé úmrtí vysokého ruského diplomata ve funkci přitom připomíná podobnou tragickou událost z minulosti. Zhruba před deseti lety zemřel za podobně neočekávaných okolností další přední ruský diplomat Vitalij Čurkin. Tehdejší stálý zástupce Ruska při Organizaci spojených národů zemřel v roce 2017 ve věku čtyřiašedesáti let na srdeční zástavu pouhý jeden den před svými pětašedesátými narozeninami.
Součástí zveřejněných informací k úmrtí diplomata je také statistický údaj týkající se demografické situace v Ruské federaci. Podle dat Světové banky činí průměrná očekávaná délka života mužů v Rusku osmašedesát let. Tento ukazatel poskytuje širší kontext k věku, ve kterém ruský velvyslanec nečekaně zemřel.
Během své kariéry se Darčiev profiloval jako nekompromisní obránce oficiální linie Moskvy v záležitostech mezinárodních vztahů. Jeho diplomatická dráha byla pevně spjata s klíčovými momenty v komunikaci mezi Ruskem a západními státy. Čelil přitom úkolům v jedné z nejsložitějších ér vzájemných vztahů.
Ruské ministerstvo zahraničí uzavřelo své oznámení vzpomínkou na jeho dlouholetou službu vlasti a vyjádřením lítosti nad touto ztrátou. Okolnosti ani detailní lékařská zpráva týkající se náhlého úmrtí šéfa ruské diplomatické mise v USA nebyly v prvotním prohlášení blíže specifikovány.
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Zdroj: Libor Novák