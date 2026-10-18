Pro dobro českých dětí. Babiš a Metnar povolali izraelské experty

Předseda vlády Andrej Babiš společně s ministrem vnitra Lubomírem Metnarem (oba ANO) uspořádali ve Strakově akademii česko-izraelskou konferenci zaměřenou na ochranu dětí v online prostředí. Hlavním tématem bylo představení fungování izraelského Úřadu pro ochranu dětí v online prostředí Unit 105, specializovaného pracoviště zaměřeného na prevenci a řešení kybernetických hrozeb ohrožujících děti a mladistvé.
Účastníci konference diskutovali rostoucí rizika spojená s digitálním prostředím, zejména kyberšikanu, online vydírání, sexuální obtěžování dětí, šíření škodlivého obsahu nebo nové hrozby související s využíváním umělé inteligence. Podle prezentovaných údajů používá internet prostřednictvím chytrého telefonu téměř 92 % českých dětí a dospívajících denně a více než dvě třetiny z nich se setkaly s některou formou škodlivého online obsahu nebo kybernenávisti.
"Pro naši vládu je bezpečnost našich dětí na sociálních sítích prioritou, proto když jsem se o tomto projektu dozvěděl, nadchlo mě to. Tento projekt je jedinečný, protože za ním stojí v podstatě celá izraelská vláda. Rozhodli jsme se projekt realizovat, je v podstatě v běhu, a těším se, že od roku 2028 budou mít naše děti podobnou možnost. V případě pocitu nebezpečí a jakýchkoliv problémů budou vědět, kam mají volat, a tam bude 24 hodin denně 7 dní v týdnu celá struktura státu připravena řešit jejich problémy," uvedl na tiskové konferenci Babiš.
Izraelští odborníci představili fungování izraelského Úřadu pro ochranu dětí v online prostředí Unit 105, který propojuje policii, resort školství, sociální služby, zdravotnictví a státní zastupitelství. Součástí systému je také nepřetržitá krizová linka 105, preventivní činnost, vzdělávání a koordinace pomoci dětem a jejich rodinám. Významnou výhodou modelu je existence jednoho kontaktního místa, které zajistí první vyhodnocení situace a předání případu příslušným odborníkům.
Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Policií ČR a dalšími relevantními subjekty připravuje návrh postupu pro vznik systému, který by propojil stávající služby a instituce zabývající se ochranou dětí, prevencí kriminality, krizovou intervencí a pomocí obětem a zajistil tak ochranu dětí v online prostředí. Dobrá praxe izraelského úřadu bude sloužit jako inspirace, její prvky bude ale třeba přizpůsobit českému prostředí.
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Zdroj: Jan Hrabě