Češka nesla na pláži v Chorvatsku slunečník. Zasáhl ji blesk, v nemocnici bojuje o život

Libor Novák

21. července 2026 13:22

Bouřky, ilustrační fotografie
Bouřky, ilustrační fotografie Foto: Pixabay

Na pláži v chorvatské Bašce na ostrově Krk došlo v ranních hodinách k vážnému zranění ženy, kterou během silné bouřky zasáhl blesk v momentě, kdy nesla slunečník.

První pomoc postižené poskytl na místě plavčík a následně byla vrtulníkem letecké záchranné služby přepravena do Klinického nemocničního centra v Rijece. Podle informací chorvatského tisku se jedná o českou občanku.

Zdravotnické zařízení potvrdilo, že pacientka byla přijata po krátké resuscitaci a nyní se v kritickém stavu nachází na jednotce intenzivní péče.

Přednosta kliniky anesteziologie a intenzivní medicíny Alen Protić uvedl, že lékaři pracují na její stabilizaci. Vzhledem k tomu, že k úderu blesku došlo v oblasti hlavy, nelze v tuto chvíli přesně odhadnout rozsah poškození mozkových funkcí.

Zásah bleskem představuje pro lidský organismus extrémní fyzikální i elektrický šok. Vzhledem k tomu, že blesk nese obrovské napětí a teplotu dosahující desítek tisíc stupňů Celsia, zanechává na těle a uvnitř orgánů okamžité i dlouhodobé následky.

Největším bezprostředním rizikem je zástava srdce. Elektrický výboj o extrémní síle na okamžik zcela naruší přirozený elektrický rytmus srdce. To může vést k okamžité srdeční zástavě nebo ke vzniku závažných arytmií. Pokud je člověku včas poskytnuta resuscitace a srdce se podaří opět nahodit, oběhový systém se často dokáže stabilizovat, reakce těla však závisí na rozsahu dalších vnitřních zranění.

Elektrický proud prochází tělem cestou nejmenšího odporu, což bývají nervové dráhy a cévní řečiště. Pokud výboj zasáhne oblast hlavy nebo prošel mozkem, dochází k bezprostřední ztrátě vědomí, křečím a narušení dýchacího centra v mozkovém kmeni.

Při průchodu blesku povrchem těla nastává takzvaný efekt odpaření potu a vlhkosti na kůži, což může paradoxně část energie odvést mimo vnitřní orgány. Přesto na těle vznikají charakteristické stopy.

Náhly průchod proudu vyvolá masivní a nekontrolovatelnou kontrakci svalů. Tato síla může být tak obrovská, že způsobí natržení svalů, vykloubení kloubů nebo dokonce zlomeniny kostí. Tlaková vlna, která výboj doprovází (hrom v bezprostřední blízkosti), navíc dokáže člověka odmrštit několik metrů daleko, což vede k dalším mechanickým úrazům.

19. července 2026 22:02

Darovat, nebo zlevnit. V EU začal platit zákaz likvidace neprodaného oblečení, firmy už jej nesmí vyhazovat

Související

Lodní doprava, ilustrační fotografie.

V Chorvatsku vyprostili tělo čtvrté oběti nedělní tragické nehody

V Chorvatsku pokračuje vyšetřování nedělní tragické lodní nehody, kdy se po srážce potopila plachetnice s českou posádkou. Neštěstí nepřežili čtyři lidé. Z trosek lodě již bylo vyproštěno tělo čtvrtého zesnulého, jenž byl bezprostředně po incidentu pohřešován. 

Více souvisejících

Chorvatsko Bouřky

Aktuálně se děje

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Dovoz a vývoz zboží

Trump uvalil na Kanadu padesátiprocentní cla

Americký prezident Donald Trump zavedl padesátiprocentní cla na širokou škálu zboží dováženého z Kanady. Tímto krokem reaguje na podle něj nerovné zacházení, kterému ze strany sousední země čelí americké automobily, mléčné výrobky a alkohol.

před 3 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

Bojový letoun F-16 (U.S. AirForce), photo by Chandler Cruttenden

USA provedly desátou vlnu útoků na Írán v řadě

Americká armáda zahájila další sérii úderů proti Íránu, jejichž cílem je výrazně oslabit jeho schopnosti útočit na plavidla v Hormuzském průlivu. Jedná se již o desátou noc útoků v řadě, které přicházejí poté, co americký prezident Donald Trump přísahal, že Írán potrestá za smrt amerických vojáků. Trump již dříve prohlásil, že Írán byl předchozí noc zasažen velmi tvrdě na počest tří nedávno zabitých amerických vojáků, z nichž dva padli v Jordánsku a jeden v Íráku.

před 7 hodinami

včera

Houby, ilustrační foto

Češi jako sběrači. Ministerstvo odhalilo, kolik hub či borůvek si lidé vzali domů

Každá česká domácnost, jejíž členové vyrážejí na sběr, si loni v průměru odnesla z lesa 6,2 kilogramu hub, 2,6 kilogramu borůvek a něco přes 1 kilogram malin. Houbařsky byl rok 2025 spíše podprůměrný. Vyplývá to z šetření Ministerstva zemědělství (MZe), který vyhodnotila Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity (ČZU).

včera

Princ Harry v dokumentární sérii Heart of Invictus.

Princ Harry prozradil, jak si připomíná zesnulou maminku

Nikomu asi není třeba vysvětlovat, čím synem je princ Harry. Je to už téměř třicet let, co ještě jako nezletilý přišel o jednoho z rodičů. Princeznu Dianu si její mladší syn uchovává ve vzpomínkách. A také v receptech, jak vyšlo najevo. 

včera

včera

včera

důchody

Vláda schválila zásadní změnu v důchodech. Polepší si pracující i starší senioři

Vláda schválila změny v důchodovém systému a poslala příslušnou novelu zákona o důchodovém pojištění do Poslanecké sněmovny. O rozhodnutí kabinetu informoval na sociální síti X ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka. Nová úprava má za cíl ocenit seniorskou pracovní aktivitu, lépe podpořit lidi ve vysokém věku a zjednodušit fungování celého systému, přičemž plánované změny ve valorizacích prozatím schváleny nebyly.

včera

Vláda ČR

Vláda schválila zákaz mobilů ve školách. Žáci ho nesmí mít o přestávkách ani v družině

Vláda na svém pondělním jednání jednomyšleně podpořila poslanecký návrh premiéra Andreje Babiše a ministra školství Roberta Plagy, který usiluje o plošný zákaz používání mobilních telefonů a dalších elektronických komunikačních zařízení. Omezení se má týkat mateřských škol, základních škol a také nižších stupňů víceletých gymnázií. Podle ministra školství se kabinet k této zákonné úpravě rozhodl na základě vyhodnocení dat ze škol, z nichž vyplynulo, že dosavadní dobrovolný přístup nepřinesl dostatečné výsledky.

včera

Jeroným Tejc, Martin Šebestyán, Ivan Bednárik

Vládě se nelíbí rozhodnutí soudu, který poslal Pavla do Ankary. Chce vyřadit Šámala z jednání o kompetenční žalobě

Vláda schválila návrh na zamítnutí kompetenční žaloby, kterou k Ústavnímu soudu podal prezident Petr Pavel. Dokument připravený ministrem spravedlnosti Jeronýmem Tejcem zároveň obsahuje požadavek na vyloučení soudce zpravodaje Pavla Šámala z dalšího projednávání celého případu. Vládní kabinet jej totiž viní ze soudního aktivismu v souvislosti s jeho nedávným rozhodnutím o předběžném opatření.

včera

Prezident Trump

Chceme další ročník MS ve fotbale, uspořádáme jej sami, vyzval Trump šéfa FIFA a poradil mu, jak nenaštvat ostatní

Americký prezident Donald Trump vyvolal rozruch svými neotřelými návrhy ohledně pořádání dalších ročníků fotbalového mistrovství světa. Před nedělním finálovým utkáním mezi Španělskem a Argentinou na stadionu MetLife v New Jersey poskytl rozhovor televizi Fox, v němž otevřeně vyzval šéfa mezinárodní federace FIFA Gianniho Infantina, aby Spojeným státům co nejdříve opět přidělil pořadatelství tohoto šampionátu.

včera

Andrej Babiš

Babiš omylem ukázal notičky na Pavla. Prezidenta má podle podkladů ignorovat

České zastoupení na summitu NATO doprovázela výrazná vnitropolitická tenze mezi premiérem Andrejem Babišem a prezidentem Petrem Pavlem. Českou delegaci tvořili vedle předsedy vlády a hlavy státu také ministr zahraničí Petr Macinka a ministr obrany Jaromír Zůna. Vláda přitom s účastí prezidenta na vrcholné schůzce původně nepočítala, Ústavní soud však kabinetu předběžným opatřením nařídil, aby Pavlovi odjezd umožnil. Premiér Babiš následně prezidentovo působení na akci veřejně označil za ostudné a trapné.

včera

včera

včera

Stíhací letoun F-15 Eagle, ilustrační fotografie

Spojené státy devátou noc v řadě bombardovaly Írán

Americký prezident Donald Trump oznámil, že Írán utrpěl velmi těžké zásahy poté, co Spojené státy dokončily devátou noc leteckých úderů. Napříč íránským územím byly hlášeny četné výbuchy. Narůstající počty vojenských obětí a šířící se útoky v posledním období výrazně zvýšily obavy z propuknutí rozsáhlejšího válečného konfliktu.

včera

Déšť

Počasí tento týden: Objeví se déšť, studená rána i tropy

Český hydrometeorologický ústav zveřejnil seznam stěžejních informací týkajících se počasí, které nás tento týden čeká. Podle meteorologů nabídne následující období proměnlivé podmínky s nižším podílem slunečního svitu, mírnějšími teplotami a proměnlivými srážkami.

Aktualizováno včera

Sledovali jsme ONLINE: Finále MS ve fotbale vyhrálo Španělsko, Argentinu porazilo 1:0

Fotbaloví fanoušci se dočkali. V neděli večer se odehrál dlouho očekávaný finálový zápas historicky největšího fotbalového světového šampionátu v dějinách, do kterého se nakonec dostali fotbalisté Španělska a Argentiny. Zatímco Španělé se snažili navázat na svůj dosud jediný titul z roku 2010, kdy poprvé a naposledy hráli finále MS, Argentina se pokusila obhájit titulu z roku 2022. To se jí ale nepovedlo a titul mistrů světa si podruhé v historii odneslo Španělsko.

Zdroj: David Holub

Další zprávy