Češka nesla na pláži v Chorvatsku slunečník. Zasáhl ji blesk, v nemocnici bojuje o život

Na pláži v chorvatské Bašce na ostrově Krk došlo v ranních hodinách k vážnému zranění ženy, kterou během silné bouřky zasáhl blesk v momentě, kdy nesla slunečník.
První pomoc postižené poskytl na místě plavčík a následně byla vrtulníkem letecké záchranné služby přepravena do Klinického nemocničního centra v Rijece. Podle informací chorvatského tisku se jedná o českou občanku.
Zdravotnické zařízení potvrdilo, že pacientka byla přijata po krátké resuscitaci a nyní se v kritickém stavu nachází na jednotce intenzivní péče.
Přednosta kliniky anesteziologie a intenzivní medicíny Alen Protić uvedl, že lékaři pracují na její stabilizaci. Vzhledem k tomu, že k úderu blesku došlo v oblasti hlavy, nelze v tuto chvíli přesně odhadnout rozsah poškození mozkových funkcí.
Zásah bleskem představuje pro lidský organismus extrémní fyzikální i elektrický šok. Vzhledem k tomu, že blesk nese obrovské napětí a teplotu dosahující desítek tisíc stupňů Celsia, zanechává na těle a uvnitř orgánů okamžité i dlouhodobé následky.
Největším bezprostředním rizikem je zástava srdce. Elektrický výboj o extrémní síle na okamžik zcela naruší přirozený elektrický rytmus srdce. To může vést k okamžité srdeční zástavě nebo ke vzniku závažných arytmií. Pokud je člověku včas poskytnuta resuscitace a srdce se podaří opět nahodit, oběhový systém se často dokáže stabilizovat, reakce těla však závisí na rozsahu dalších vnitřních zranění.
Elektrický proud prochází tělem cestou nejmenšího odporu, což bývají nervové dráhy a cévní řečiště. Pokud výboj zasáhne oblast hlavy nebo prošel mozkem, dochází k bezprostřední ztrátě vědomí, křečím a narušení dýchacího centra v mozkovém kmeni.
Při průchodu blesku povrchem těla nastává takzvaný efekt odpaření potu a vlhkosti na kůži, což může paradoxně část energie odvést mimo vnitřní orgány. Přesto na těle vznikají charakteristické stopy.
Náhly průchod proudu vyvolá masivní a nekontrolovatelnou kontrakci svalů. Tato síla může být tak obrovská, že způsobí natržení svalů, vykloubení kloubů nebo dokonce zlomeniny kostí. Tlaková vlna, která výboj doprovází (hrom v bezprostřední blízkosti), navíc dokáže člověka odmrštit několik metrů daleko, což vede k dalším mechanickým úrazům.
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Zdroj: David Holub