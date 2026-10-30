Firma Ahold Delhaize v pátek oznámila, že se dohodla na akvizici 100 % podnikání společnosti Tesco v Česku a na Slovensku. Informovala o tom v tiskové zprávě. Transakce nyní podléhá schválení ze strany regulačních orgánů. Firma vnímá akvizici jako významnou příležitost posílit pozici v regionu střední a jihovýchodní Evropy a vstoupit na slovenský trh.
Transakce rozšiřuje působnost Ahold Delhaize v regionu střední a jihovýchodní Evropy a posiluje její konkurenceschopnost na rychle se rozvíjejících trzích maloobchodu s potravinami. Tesco Česko a Slovensko totiž dnes provozuje síť více než 360 vlastních supermarketů, hypermarketů a menších prodejen a více než 100 franšízových prodejen, přičemž dosahuje tržeb přibližně 3,5 miliardy eur a zaměstnává přes 14 tisíc lidí.
Po dokončení transakce a integraci portfolia Tesco Česko dojde k významnému rozšíření sítě prodejen Ahold Delhaize (Albert) v oblasti českého potravinářského maloobchodu. Ahold Delhaize zároveň vstoupí jako významný hráč na slovenský trh, od čehož si slibuje další růst, investice a větší konkurenceschopnost skupiny.
"Akvizice představuje důležitý krok k posílení naší pozice v regionu střední a jihovýchodní Evropy. Spojuje dvě společnosti, které se velmi dobře doplňují a mají silné znalosti lokálního trhu. Zároveň nám dává příležitost vstoupit na atraktivní slovenský trh. Vidíme významný potenciál ve spojení našeho evropského rozsahu, schopností a zkušeností v maloobchodu s cílem poskytovat zákazníkům ještě lepší služby a podporovat udržitelný dlouhodobý růst. Těšíme se na úzkou spolupráci s místními týmy při tomto dalším kroku, který uděláme společně," uvedl CEO firmy Frans Muller.
"Základem obou společností jsou silné lokální týmy, které mimořádně dobře znají své zákazníky a komunity. Velmi se těším, až v Ahold Delhaize přivítáme naše nové kolegy z prodejen, distribučních center a kanceláří z Česka a Slovenska. Společně s našimi kolegy z Albertu přinášejí hluboké znalosti místního prostředí, zkušenosti a nadšení pro maloobchod," sdělila Margaret Versteden-van Duijn, CEO Ahold Delhaize Europe & Indonesia.
Albert zdůraznil, že má dlouholeté zkušenosti s akvizicemi a úspěšnou transformací prodejen pod svou značku. Díky rozšíření sítě chce být zákazníkům ještě blíž a nabídnout jim širší výběr kvalitních a zdravých potravin, moderní prodejny, nové technologie, uživatelsky přívětivé omnichannel služby i věrnostní program lépe propojený s nabídkou obchodů.
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Zdroj: Libor Novák