Medvěda zachytila v Beskydech fotopast. Turisté by měli přizpůsobit své chování

Nejméně jeden volně žijící medvěd se aktuálně pohybuje v české přírodě. Šelmu zachytily fotopasti v Moravskoslezských Beskydech. Lidé by tak při případných výletech do přírody měli v této oblasti být opatrní.
Výlety do přírody jsou během podzimních prázdnin oblíbenou kratochvílí. V Beskydech by ale lidé měli být obzvlášť obezřetní. Na sociálních sítích se v těchto dnech objevila informace, že v okolí Velké Čantoryje, nejvyššího vrcholu Slezských Beskyd v České republice, se nachází mladý medvěd.
"V okolí Velká Čantoryje / Nýdek si to špacíruje tenhle mladý krasavec. Takže kdo se tam chystá, dbejte zvýšené opatrnosti," uvedl Horský Hotel Kozubová ve čtvrtek na facebookovém profilu.
Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) při dřívějších pozorováních medvědů v Česku apelovala na občany, aby řádně zabezpečili odpadky, chovali se při pohybu v lesích obezřetně a v odlehlých místech o sobě dávat vědět například hlasitým hovorem.
Medvědi se historicky vyskytovali na českém území, ale v období od 17. do 19. století byly zdejší populace vyhubeny. Šelmy se pak začaly nepravidelně vracet od 70. let minulého století v souvislosti s nárůstem populace na Slovensku. Nejčastější je jejich výskyt právě v Beskydech.
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Zdroj: Jan Hrabě