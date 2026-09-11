Medvědi jsou v Beskydech, výskyt potvrdili experti

Svědectví o možném výskytu medvědů v Beskydech se zakládají na pravdě. Experti z Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) potvrdili, že obávané šelmy se v oblasti pohybují. Lidé z regionu proto dostali několik dobře známých doporučení.
"AOPK ČR potvrzuje aktuální výskyt medvědů v CHKO Beskydy a doporučuje, aby občané řádně zabezpečili odpadky (popelnice, kontejnery, neodhazovali zbytky potravy v přírodě), aby k nim medvědi neměli přístup a nezvykali se na tento zdroj potravy. Doporučení se týká i ochrany hospodářských zvířat a včelstev," uvádí se na webu obce Horní Bečva.
Lidé by se při pohybu v lesích měli chovat obezřetně a v odlehlých místech by o sobě měli dávat vědět například hlasitým hovorem. Psi by měli být drženi na vodítku.
Již minulý týden se objevilo svědectví o možném výskytu šelem ve Zlínském kraji. Vizovice na facebookovém profilu města s odvoláním na sdělení policistů informovaly, že byla poblíž dětského hřiště na Lhotsku spatřena medvědice s dvěma medvíďaty.
"Žádáme občany o zvýšenou opatrnost při pohybu v přírodě a nepouštění psů na volno," vyzvali zástupci města místní obyvatele prostřednictvím sociálních sítí.
Medvědi se historicky vyskytovali na českém území, ale v období od 17. do 19. století byly zdejší populace vyhubeny. Šelmy se pak začaly nepravidelně vracet od 70. let minulého století v souvislosti s nárůstem populace na Slovensku. Nejčastější je jejich výskyt v Beskydech.
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Zdroj: Jan Hrabě