Na Vizovicku se možná toulají medvědi. Lidé mají být obezřetní

Na Vizovicku ve Zlínském kraji panují obavy s přítomnosti několika medvědů. Samici se dvěma mláďaty měly v pátek spatřit děti u hřiště. Událost byla nahlášena na policii, místní obyvatelé byli o případu informováni.
Vizovice na facebookovém profilu města s odvoláním na sdělení policistů informovaly, že v pátek před 17. hodinou byla poblíž dětského hřiště na Lhotsku spatřena medvědice s dvěma medvíďaty.
"Žádáme občany o zvýšenou opatrnost při pohybu v přírodě a nepouštění psů na volno," vyzvali zástupci města místní obyvatele prostřednictvím sociálních sítí.
Podle informací webu novinky.cz nahlásil údajnou přítomnost šelem starosta Lhotska na základě svědectví dětí, které si hrály na hřišti, dokud nespatřily zvířata. Sám komunální politik se domnívá, že pravděpodobnost výskytu medvěda je asi padesátiprocentní. Incident však nechtěl ignorovat.
"Je možné, že medvědice hledá ovoce v sadech a zásobuje se na zimu. Před rokem a půl se v okolí také pohyboval medvěd. Proto jsem raději věc nahlásil policii, abychom předešli jakékoliv nešťastné náhodě," vysvětlil starosta.
Medvědi se historicky vyskytovali na českém území, ale v období od 17. do 19. století byly zdejší populace vyhubeny. Šelmy se pak začaly nepravidelně vracet od 70. let minulého století v souvislosti s nárůstem populace na Slovensku. Nejčastější je jejich výskyt v Beskydech.
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Zdroj: Libor Novák