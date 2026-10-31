Ukrajinci získají stovky raket Patriot od USA. Má to ale háček

Spojené státy americké schválily prodej 500 raket Patriot ukrajinské armádě, pro kterou představují nezbytně potřebnou munici při obraně proti eskalujícím ruským útokům. O důležité transakci informovala BBC. Má to ale háček, protože nikdo neví, kdy rakety na Ukrajinu dorazí.
Americké ministerstvo zahraničí uvedlo, že prodává rakety v hodnotě přibližně 2,1 miliardy dolarů, které v plné výši uhradí spojenci Kyjeva, konkrétně evropské státy a Kanada. Hlavním smluvním dodavatelem je americká společnost Lockheed Martin.
Ministerstvo dále sdělilo, že navrhovaný prodej podpoří americkou zahraniční politiku a cíle národní bezpečnosti tím, že posílí bezpečnost partnerské země, která je silou pro politickou a ekonomickou stabilitu Evropy.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval v posledních dnech Wasghington, aby urychlil dodávky raket Patriot, které považuje za jedinou účinnou zbraň proti ruským balistickým raketám. Lídr napadené země zároveň upozornil, že dodávky mohou trvat několik let.
Nedostatek raket je momentálně globálním problémem, jehož hlavní příčinou je americká válka s Íránem. Podle BBC se uzavřený kontrakt týká nových raket, nikoliv těch existujících. Je tak nepravděpodobné, že by rakety dorazily na Ukrajinu v dohledné době. Další problém spočívá v tom, že ročně se podle dostupných údajů vyrobí jen asi šest stovek raket.
K prodeji dochází nedlouho poté, co se opět vyhrotily vztahy mezi Zelenským a americkým protějškem Donaldem Trumpem. Bílý dům totiž nepříjemně zaskočil Kyjev, když pozastavil nové protiruské sankce a ještě se s Moskvou dohodl na obchodu s naftou.
Válka na Ukrajině trvá již čtyři a půl roku. Spustila ji plnohodnotná ruská invaze do sousední země, která započala na konci února 2022. Diplomatické úsilí současné americké administrativy prezidenta Trumpa o mírové řešení konfliktu zatím neuspělo.
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Zdroj: Jan Hrabě