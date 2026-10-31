Ukrajinci získají stovky raket Patriot od USA. Má to ale háček

Lucie Podzimková

31. října 2026 9:57

Raketový systém Patriot, ilustrační fotografie.
Raketový systém Patriot, ilustrační fotografie. Foto: U.S. ARMY

Spojené státy americké schválily prodej 500 raket Patriot ukrajinské armádě, pro kterou představují nezbytně potřebnou munici při obraně proti eskalujícím ruským útokům. O důležité transakci informovala BBC. Má to ale háček, protože nikdo neví, kdy rakety na Ukrajinu dorazí.

Americké ministerstvo zahraničí uvedlo, že prodává rakety v hodnotě přibližně 2,1 miliardy dolarů, které v plné výši uhradí spojenci Kyjeva, konkrétně evropské státy a Kanada. Hlavním smluvním dodavatelem je americká společnost Lockheed Martin.

Ministerstvo dále sdělilo, že navrhovaný prodej podpoří americkou zahraniční politiku a cíle národní bezpečnosti tím, že posílí bezpečnost partnerské země, která je silou pro politickou a ekonomickou stabilitu Evropy. 

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval v posledních dnech Wasghington, aby urychlil dodávky raket Patriot, které považuje za jedinou účinnou zbraň proti ruským balistickým raketám. Lídr napadené země zároveň upozornil, že dodávky mohou trvat několik let. 

Nedostatek raket je momentálně globálním problémem, jehož hlavní příčinou je americká válka s Íránem. Podle BBC se uzavřený kontrakt týká nových raket, nikoliv těch existujících. Je tak nepravděpodobné, že by rakety dorazily na Ukrajinu v dohledné době. Další problém spočívá v tom, že ročně se podle dostupných údajů vyrobí jen asi šest stovek raket. 

K prodeji dochází nedlouho poté, co se opět vyhrotily vztahy mezi Zelenským a americkým protějškem Donaldem Trumpem. Bílý dům totiž nepříjemně zaskočil Kyjev, když pozastavil nové protiruské sankce a ještě se s Moskvou dohodl na obchodu s naftou. 

Válka na Ukrajině trvá již čtyři a půl roku. Spustila ji plnohodnotná ruská invaze do sousední země, která započala na konci února 2022. Diplomatické úsilí současné americké administrativy prezidenta Trumpa o mírové řešení konfliktu zatím neuspělo. 

včera

Moskva čelila jednomu z největších ukrajinských útoků za poslední roky

Související

raketový systém Patriot

Ukrajina požádala pět evropských spojenců o poskytnutí raket do Patriotů

Ukrajina požádala pět evropských spojenců o poskytnutí deseti procent jejich stávajících zásob protiraketových systémů Patriot a IRIS-T. Tento krok má pomoci zemi čelit nadcházejícím ruským útokům během nadcházejícího zimního období. Kyjev nabízí výměnu za budoucí dodávky munice, na které má již uzavřené oficiální smlouvy.
Raketová baterie Patriot

Zelenskyj přiznal, že Ukrajině dochází rakety do Patriotů. Americe učinil nabídku

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sdělil americkým zákonodárcům, že Ukrajina téměř vyčerpala své zásoby střelných raket pro systém Patriot dodaných ze Spojených států. V reakci na tuto kritickou situaci nabídl třicetidenní pozastavení ukrajinských úderů na ruské ropné rafinérie. Výměnou za tento krok požaduje po Washingtonu obnovení a poskytnutí americké pomoci v oblasti protivzdušné obrany.

Více souvisejících

rakety Patriot Ukrajina USA (Spojené státy americké) Armáda Ukrajina Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina)

Aktuálně se děje

před 5 minutami

supermarket Tesco

Tesco zatím v Česku pokračuje. Změna se projeví v řádu měsíců

Určitou nejistotu mezi zákazníky mohla vyvolat páteční zpráva o prodeji tuzemského podnikání obchodního řetězce Tesco firmě, která v Česku provozuje prodejny Albert. Experti v té souvislosti upozorňují, že zatím zůstává všechno při starém. Změna proběhne až v řádu měsíců.

před 1 hodinou

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Raketový systém Patriot, ilustrační fotografie.

Ukrajinci získají stovky raket Patriot od USA. Má to ale háček

Spojené státy americké schválily prodej 500 raket Patriot ukrajinské armádě, pro kterou představují nezbytně potřebnou munici při obraně proti eskalujícím ruským útokům. O důležité transakci informovala BBC. Má to ale háček, protože nikdo neví, kdy rakety na Ukrajinu dorazí.

před 3 hodinami

Ilustrační foto

Kdy se hodí návleky na boty

Kousek pevné fólie, gumička kolem kotníku a hotovo. Ať jste řemeslník, který nechce zašpinit klientovi dům, pracujete v prostředí, kde je důležitá sterilita nebo naopak chcete od špíny uchránit vlastní boty.

před 4 hodinami

Lubomír Metnar

Metnar jmenoval nového spolupracovníka. Splňuje nejvyšší předpoklady

Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) v pátek uvedl do funkce státního tajemníka v Ministerstvu vnitra Davida Slámu. Dosavadní ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy uspěl ve výběrovém řízení, ve kterém byl vybrán jako nejvhodnější kandidát. Funkční období na služebním místě státního tajemníka trvá pět let.

před 4 hodinami

před 6 hodinami

včera

včera

SK Slavia Praha, stadion v Edenu

Chorý po čtvrté červené v dresu Slavie v Edenu končí. Zná tresty na všech frontách

Po nechvalně proslulém jarním fotbalovém derby pražských „S“ dostal Tomáš Chorý od vedení pražské Slavie a majitele Pavla Tykače šanci svůj exces, tedy faul loktem, napravit a nadále nastupovat v kádru A-týmu pražské Slavie. Navzdory tomu, že předseda představenstva Jaroslav Tvrdík mluvil bezprostředně po květnovém derby o tom, že Chorý společně s Davidem Douděrou si mohou začít hledat nová angažmá. 

včera

Česká pošta

Česká pošta představila plán transformace. Odhalila, co bude s pobočkami

Česká pošta s novým vedením představuje kroky, které mají stabilizovat její hospodaření a přiblížit služby každodenním potřebám lidí. Transformace se zaměří na spolehlivější doručování, dostupnější pobočky a širší nabídku služeb. Při jedné návštěvě mají zákazníci vyřídit více záležitostí, od zásilek přes finanční služby až po pomoc při komunikaci se státem. 

včera

Helena Fibingerová

Legenda české atletiky Fibingerová se vážně zranila

Bývalá koulařka Helena Fibingerová, která je mistryní světa z roku 1983 a hned osminásobnou mistryní Evropy, se vážně a zranila a musí tak rušit svůj program na nejbližší dny. Jak informoval server sport.cz, sedmasedmdesátiletá Fibingerová si měla v první polovině září hned nadvakrát zlomit levou ruku v ramenním kloubu, přičemž se tak mělo stát na opuštěném místě, takže zraněnou dámu ostatní našli až po dlouhých třech hodinách.

včera

včera

včera

včera

Harvardova univerzita

Harvard a Yale. Nejstarší a nejprestižnější americké univerzity slaví svá výročí

Mezi nejprestižnější univerzity nejen v Americe, ale také ve světě, patří Harvardova a Yaleova univerzita. A ty jsou zároveň těmi nejstaršími na americkém kontinentu. Na měsíc říjen tohoto roku připadají i dvě významná výročí: Harvard slaví 390 let od svého vzniku, Yale byl založen před rovnými 325 lety. Za tak dlouhou historii prošla těmito školami řada významných osobností.

včera

Boris Šťastný

Je to nepřijatelné. Šťastný se zlobí na CAS kvůli návratu ruských hokejistů

I vrcholní čeští politici reagují na rozhodnutí Mezinárodní sportovní arbitráže, které má vést k návratu ruské hokejové reprezentace na největší světové akce. Ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé) s arbitrážním rozhodnutím zásadně nesouhlasí. Sport podle jeho slov nemá sloužit jako nástroj propagace Ruska.

včera

včera

Rusové se mohou vrátit na hokejové MS. Česko už zareagovalo

Ruští hokejisté se mají vrátit na vrcholné reprezentační akce, rozhodla Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS). Obavy o bezpečnost účastníků turnajů v případě účasti ruských týmů byly označeny za neopodstatněné. Český hokej nadále nesouhlasí s účastí Rusů. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy