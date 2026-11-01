Zelenskyj znovu vyzval spojence k činům. Dodávky raket nemohou trvat roky

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v neděli znovu apeloval na spojence Kyjeva, aby co nejvíce urychlily dodávky raket Patriot, které pomohou Ukrajině čelit ruským útokům. Podle Zelenského není možné, aby napadená země čekala na zbraně klidně i několik let.
Ukrajina v tomto týdnu na přelomu října a listopadu čelila téměř dvěma tisícovkám ruských dronů, více než 1500 naváděných bomb a 44 raketám všech možných specifikací, včetně 36 balistických raket.
"Každý den komunikujeme naši potřebu mít rakety Patriot u Ameriky, Evropy a dalších partnerů, kteří mohou pomoci. Dodávky nemohou trvat roky," zdůraznil Zelenskyj v neděli na sociální síti X. "Rusko ničí infrastrukturu a vraždí naše lidi právě teď," upozornil ukrajinský prezident.
Americké ministerstvo zahraničí na konci října vyslovilo souhlas s prodejem raket Patriot v hodnotě přibližně 2,1 miliardy dolarů, které v plné výši uhradí spojenci Kyjeva, konkrétně evropské státy a Kanada. Hlavním smluvním dodavatelem je americká společnost Lockheed Martin.
Ministerstvo dále sdělilo, že navrhovaný prodej podpoří americkou zahraniční politiku a cíle národní bezpečnosti tím, že posílí bezpečnost partnerské země, která je silou pro politickou a ekonomickou stabilitu Evropy.
Válka na Ukrajině trvá již čtyři a půl roku. Spustila ji plnohodnotná ruská invaze do sousední země, která započala na konci února 2022. Diplomatické úsilí současné americké administrativy prezidenta Trumpa o mírové řešení konfliktu zatím neuspělo.
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Zdroj: Jan Hrabě