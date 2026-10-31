Trump může dát zelenou dalšímu útoku na Írán bezprostředně po volbách

Spojené státy americké se podle informací ze zámoří chystají obnovit útoky proti Íránu. Tvrdí to zpravodajská stanice MSNOW, která se odvolává na zdroje z arabských zemí Perského zálivu. Washington měl jejich představitele informovat o svých plánech.
Washington vyzval spojence z Perského zálivu, aby se připravily na další vlnu úderů proti cílům v Íránu, napsal web Times of Israel s odkazem na stanici MSNOW. Pentagon by k útokům mohl přistoupit již ve středu 4. listopadu, tedy pouhý den po kongresových volbách v polovině prezidentského mandátu.
Právě americký prezident Donald Trump dříve přislíbil, že nepřistoupí k dalším útokům před zmiňovanými volbami. Americká armáda naposledy udeřila na začátku září. Od té doby nastal klid zbraní.
Připravované útoky mají být sice krátké, ale intenzivní. Představitelé států Perského zálivu se nicméně snaží Washington přesvědčit o nutnosti deeskalace, protože se obávají íránských odvetných úderů. Podle jednoho ze zdrojů MSNOW by dokonce některá ze zemí mohla vyjádřit nesouhlasit s využitím amerických základen na svém území během operace.
Bílý dům nechtěl zjištění zpravodajské stanice jakkoliv komentovat. "Nevyjadřujeme se k citlivým vojenským plánům, které mohou, ale také nemusejí existovat," uvedl spolupracovník Donalda Trumpa a zdůraznil, že administrativa zvažuje všechny možnosti, aby zabránila Teheránu ve vývoji jaderných zbraní.
Nynější konflikt mezi USA a Izraelem na jedné a Íránem na druhé straně začal americko-izraelskými nálety již v sobotu 28. února. Navzdory diplomatickým rozhovorům se dosud nepodařilo dosáhnout uzavření mírové dohody.
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Donald Trump , Americká armáda (U.S. ARMY) , USA (Spojené státy americké) , Írán
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Zdroj: David Holub