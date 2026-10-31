Babiš zvažuje další změnu financování veřejnoprávních médií

Premiér Andrej Babiš (ANO) chce předložit návrh financování veřejnoprávních médií, podle kterého by prostředky nešly ze státního rozpočtu. Podle Babiše by Česká televize i Český rozhlas měly jasně garantovanou částku, která by jim sloužila na provoz.
Babiš připustil, že hlasování v prvním čtení ve věci zrušení poplatků za veřejnoprávní média, které proběhlo v sobotu nad ránem, bylo nešťastné. "Mohli ještě počkat do sedmi, do osmi, do devíti hodin. Ale venku už byli demonstranti, už tam byly konflikty a tak dále," konstatoval v diskuzním pořadu na Nově.
Premiér ohledně nečekaného zařazení tématu na pořad schůze argumentoval přístupem opozice. "Návrh zákona byl poslán do Sněmovny 19. června. A od toho momentu nám opozice vyhrožovala, že nikdy nedopustí ani první čtení. Proto jsme to samozřejmě nedali ani před volbami, protože by zablokovali celou Sněmovnu," uvedl šéf hnutí ANO.
Babiš zmínil, že je v kontaktu s generálním ředitelem České televize Hynkem Chudárkem. "On je připraven jednat, na rozdíl od ředitele Českého rozhlasu (Reného Zavorala)," podotkl předseda vlády. Připustil i úpravu návrhu v tom duchu, že by veřejnoprávní média nebyla financována ze státního rozpočtu. Podle svých slov už o tom jedná s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO).
Podle Babiše se nabízí dobrovolné poplatky, zároveň je nutné respektovat evropské směrnice. "Samozřejmě tam budeme garantovat nějakou částku. Chci zkrátka přijít s nějakým návrhem, že ty peníze nejdou přímo z rozpočtu," vysvětlil.
Premiér považuje za klíčové, aby financování bylo předvídatelné a neměnné. "Bude to vlastně de facto mandatorní výdaj. Takže neměnný. Když se to schválí, tak to tam bude, až to někdo změní. Ale my už to nezměníme. Když přijde příští vláda v roce 2029, 2030, tak jedině ta vláda potom to může znovu měnit," dodal.
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Andrej Babiš , televizní poplatky , Česká televize , Český rozhlas
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Zdroj: David Holub