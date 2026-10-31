Metnar jmenoval nového spolupracovníka. Splňuje nejvyšší předpoklady

Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) v pátek uvedl do funkce státního tajemníka v Ministerstvu vnitra Davida Slámu. Dosavadní ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy uspěl ve výběrovém řízení, ve kterém byl vybrán jako nejvhodnější kandidát. Funkční období na služebním místě státního tajemníka trvá pět let.
Mezi priority nového státního tajemníka patří digitalizace například resortního zdravotnictví nebo revize činnosti a rozvoj úřadu.
"David Sláma splňuje nejvyšší předpoklady pro výkon této náročné funkce. Jsem přesvědčený, že díky svým zkušenostem a odborným znalostem bude v nové roli úspěšný a přispěje k dalšímu rozvoji resortu," uvedl ministr Metnar.
Nový státní tajemník David Sláma dlouhodobě působí na Ministerstvu vnitra. Více než deset let vedl odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, kde se věnoval modernizaci a zvyšování efektivity veřejné správy v České republice, koncepčním změnám, digitalizaci a rozvoji spolupráce mezi státem, kraji a obcemi. Opakovaně byl pověřen řízením Sekce veřejné správy a IT. Vedle toho se věnuje pedagogické činnosti.
Státní tajemník odpovídá za řízení sekce státního tajemníka a plnění souvisejících úkolů ministerstva. Zajišťuje zejména personální a pracovněprávní záležitosti státních zaměstnanců, jejich odměňování a organizační záležitosti státní služby. Ve spolupráci s ministrem vnitra se rovněž podílí na přípravě a naplňování strategie dlouhodobého rozvoje ministerstva.
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Zdroj: Jan Hrabě