Okradená burza Binance má dobré zprávy pro uživatele

Největší kryptoměnová burza Binance tvrdí, že se jí už podařilo pokrýt většinu ztrát z útoku, z něhož jsou podezřelí hackeři napojení na severokorejský režim. Do vyšetřování jsou zapojeny i americké státní složky.
Největší světová burza kryptoměn v sobotu podle britské stanice BBC uvedla, že pokryla 90 % aktiv ukradených při čtvrtečním hackerském útoku. Firma dále zmínila, že v případě zbývajících deseti procent to zřejmě bude trvat déle.
"Binance absorbuje finanční dopad ukradených fondů. Nebudou to naši uživatelé," zdůraznila společnost v sobotním prohlášení. Americké tajné služby sdělily, že s partnery ze soukromého sektoru neustále pracují na identifikaci, zmrazení a opětovném získání ukradených prostředků.
Američtí analytici se domnívají, že hackeři navázaní na severokorejský režim připravili největší světovou kryptoměnovou burzu Binance o digitální aktiva v hodnotě přes 6,3 miliardy dolarů, respektive více než 137 miliard korun.
Americkou společnost TRM Labs, která analyzuje blockchainové transakce, přivedly stopy k závěru, že za útok je velmi pravděpodobně zodpovědná severokorejská hackerská skupina TraderTraitor. Nejde o první případ, kdy jsou tito hackeři podezřelí z krádeže kryptoměn. Tentokrát zmizela většina prostředků za pouhých 20 minut.
Podle expertů je na útoku nejděsivější způsob, kterým útočníci obešli bezpečnostní mechanismy. "Nemuseli prolomit šifrování ani ukrást soukromé kryptografické klíče, kterými se potvrzují transakce. Místo toho podle dosavadních zjištění ovládli systém, který tyto klíče používá a schvaluje převody," uvedl Jiří Kohout, Cyber Risk & Security Strategist - CEE z kyberbezpečnostní společnosti Check Point Software Technologies.
Panuje podezření, že útok začal kompromitací notebooku jednoho ze zaměstnanců Binance, odkud se hackeři mohli dostat do interního systému burzy. Český expert připomněl, že severokorejským státem podporovaní hackeři byli už dříve obviněni z loňské krádeže kryptoměn za půldruhé miliardy dolarů z burzy Bybit.
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Binance , kryptoměny , Bitcoin , Hackeři
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Zdroj: David Holub