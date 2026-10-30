Binance přišla o miliardy dolarů při útoku hackerů. Stopy vedou ke Kimovi

Největší světová kryptoměnová burza Binance přišla při hackerském útoku o aktiva za více než šest miliard dolarů. Informují o tom světová média v čele s britskou BBC. Stopy vedou do Severní Koreji. Firma již slíbila zákazníkům, že ztrátu nahradí.
Američtí analytici se domnívají, že hackeři navázaní na severokorejský režim připravili největší světovou kryptoměnovou burzu Binance o digitální aktiva v hodnotě přes 6,3 miliardy dolarů, respektive více než 137 miliard korun.
Americkou společnost TRM Labs, která analyzuje blockchainové transakce, přivedly stopy k závěru, že za útok je velmi pravděpodobně zodpovědná severokorejská hackerská skupina TraderTraitor. Nejde o první případ, kdy jsou tito hackeři podezřelí z krádeže kryptoměn. Tentokrát zmizela většina prostředků za pouhých 20 minut.
Podle expertů je na útoku nejděsivější způsob, kterým útočníci obešli bezpečnostní mechanismy. "Nemuseli prolomit šifrování ani ukrást soukromé kryptografické klíče, kterými se potvrzují transakce. Místo toho podle dosavadních zjištění ovládli systém, který tyto klíče používá a schvaluje převody," uvedl Jiří Kohout, Cyber Risk & Security Strategist - CEE z kyberbezpečnostní společnosti Check Point Software Technologies.
Panuje podezření, že útok začal kompromitací notebooku jednoho ze zaměstnanců Binance, odkud se hackeři mohli dostat do interního systému burzy. Český expert připomněl, že severokorejským státem podporovaní hackeři byli už dříve obviněni z loňské krádeže kryptoměn za půldruhé miliardy dolarů z burzy Bybit.
"Vidíme tak velmi nebezpečný trend, kdy se kyberzločinci nesnaží překonat samotné kryptografické zabezpečení, ale zaměřují se na zaměstnance, jejich zařízení a důvěryhodné interní systémy. Je to jednodušší cesta k obrovským finančním prostředkům," poznamenal Kohout s tím, že stejnému riziku čelí například i banky.
"Binance se podařilo část odcizených prostředků rychle zmrazit a přislíbila náhradu ztrát, což je pro zákazníky důležitá zpráva. Jenže úspěšné zmírnění následků nemůže nahradit prevenci. Jakmile útočníci převedou kryptoměny a začnou zakrývat jejich původ, šance na získání peněz zpět dramaticky klesá. Zásadní poučení z tohoto útoku je proto jednoduché: nestačí chránit jen samotné peníze a data. Stejně důležité je chránit všechny uživatele, zařízení a systémy, které s nimi mohou nakládat," dodal Kohout.
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Zdroj: Libor Novák