Mbappé mluvil o Mao Ce-tungovi jako o diktátorovi. Čína se zlobila a vymohla omluvu

Měl to být zpočátku nevinný mem. Pokud by však o něm francouzská fotbalová hvězda Kylian Mbappé nemluvila více. Když Mbappé dostal otázku, jaký internetový mem považuje za svůj nejvtipnější, poukázal na jeho spojení se zakladatelem čínské Komunistické strany Mao Ce-tungem. „Je na něm chlapík... myslím, že to byl čínský diktátor,“ řekl Mbappé, aniž by tušil, jakou reakci jeho slova vyvolají. Hned se totiž ozvala Čínská lidová republika, která Mbappého slova odsoudila. Hned tři čínští sponzoři pak s Mbappém okamžitě ukončili spolupráci. Francouz se za svá slova následně omluvil, stejně tak jako se za Mbappého omluvil Číně i klub Realu Madrid, za který francouzský fotbalista nastupuje.
„Vzali jsme tyto informace na vědomí. Slova a činy, které zraňují city čínského národa, se přirozeně setkávají s odporem ve všech vrstvách čínské společnosti,“ nechalo se slyšet ve svém prohlášení čínské ministerstvo zahraničí. Vše se točí kolem příspěvku, v němž je Mbappého obličej zasazen do postavy Mao Ce-tunga. A právě tento příspěvek v nedávném rozhovoru Mbappé okomentoval.
Jeho slova o čínském diktátorovi zaznamenaly i tři následující čínské společnosti: výrobce nápojů Tung-pcheng, mlékárenský gigant Meng-niou a výrobce sýrů Milkground. Právě tyto společnosti francouzského fotbalistu dosud sponzorovaly a právě tyto tři společnosti s ním rozvázaly spolupráci. Přestože v jejich prohlášení nepoukazují na ono Mbappého vyjádření k internetovému memu, i tak v nich ale psaly o slovech a jednání, které odmítají a které podle nich „uráží národní cítění a počínají si v takových případech podle politiky nulové tolerance“.
Poté, co následovalo hned několik negativních reakcí, přišel Mbappé s omluvou, během které označil svá dřívější slova za „neuvážlivá“. „A je mi jasné, že ranilo mnoho lidí v Číně a v čínských komunitách po celém světě. Omlouvám se všem, které moje slova urazila,“ stojí dále v jeho prohlášení.
Kritice se nevyhnul ani jeho zaměstnavatel – Real Madrid. Slaný španělský velkoklub totiž Mbappého nikterak nenapomenul za jeho slova o Mao Ce-tungovi. A tak i velkoklub nakonec přišel se svojí omluvou. „Chceme se čínskému lidu omluvit za rozhořčení, které mohly nedávné výroky Kyliana Mbappého vyvolat. Chováme hlubokou úctu k Číně, její historii, kultuře a obyvatelům, stejně jako k milionům fanoušků, kteří Real podporují a obdivují,“ uvedl Bílý balet.
Kylian Mbappé , Fotbal , Čína
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Zdroj: David Holub