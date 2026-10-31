Kdy se hodí návleky na boty

Komerční článek

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31. října 2026 9:22

Ilustrační foto
Ilustrační foto Foto: H_Ko / Adobestock.com

Kousek pevné fólie, gumička kolem kotníku a hotovo. Ať jste řemeslník, který nechce zašpinit klientovi dům, pracujete v prostředí, kde je důležitá sterilita nebo naopak chcete od špíny uchránit vlastní boty.

Návlek na boty funguje tak, že ho přetáhnete přes celou botu a gumička ho drží na místě. Většina návleků je z tenkého plastu, nejčastěji z polyetylenu, popřípadě z netkané textilie. Jejich úkol je jasný: oddělit boty od okolí. Buď proto, aby bota nezanesla špínu dovnitř, nebo naopak proto, aby se z boty nedostalo nic, co tam nepatří – prach, špína nebo viry a bakterie.

Kde návleky na boty využijete nejčastěji

  • Ve zdravotnictví a ve sterilních provozech: Návleky brání tomu, aby se po podlaze roznášely nečistoty a bakterie. Potkáte je na operačních sálech, v laboratořích i ve výrobě léků nebo potravin.
  • Na stavbě a při rekonstrukcích: Řemeslník, který přijde k zákazníkovi domů, nechce nechat na nové podlaze černé šmouhy. Návlek přes pracovní botu je rychlejší než se pokaždé přezouvat.
  • V průmyslu a v čistých prostorách: Ve výrobě elektroniky nebo optiky vadí i drobný prach. V takzvaných čistých prostorách pomáhají návleky udržet prostředí pod kontrolou.
  • Doma i v kanceláři. Když k vám přijde instalatér, revizní technik nebo jiný pracovník, díky návlekům nebudete muset později uklízet.

Jednorázové nebo opakovaně použitelné?

Které zvolit, záleží hlavně na tom, jak často je budete potřebovat a jak přísné jsou u vás nároky na čistotu.

  • Jednorázové návleky

Jsou nejběžnější. Nasadíte, použijete, vyhodíte. Skvěle se hodí tam, kde se střídá hodně lidí nebo kde je čistota na prvním místě. Koupíte je po desítkách či stovkách kusů, takže je můžete mít vždy po ruce. Jejich velkou výhodou je nízká cena a nulová starost s praním.

TIP: Pokud hledáte spolehlivé jednorázové řešení, mrkněte třeba na jednorázový PE návlek na obuv ARDON®LUKE v balení po 100 kusech. Modrá barva je dobře vidět a pružná guma drží návlek pevně na místě.

  • Opakovaně použitelné návleky

Vydrží o něco více. Vyplatí se, když je používá pořád stejný člověk a nepotřebujete dokonalou sterilitu. Pořizovací cena je o vyšší.

Návleky na boty působí profesionálně

Návleky dokážou ochránit podlahu a udržet čistotu tam, kde je potřeba. Zákazníkovi ukážou, že vám na jeho prostorách záleží. A právě ty malé věci často rozhodnou o tom, jestli si vás lidé zapamatují a budou vás dále doporučovat.

27. října 2026 12:52

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