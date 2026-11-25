V telefonu slyšíte roztřesený hlas vlastní dcery, na internetu vám guvernér centrální banky slibuje zázračné zhodnocení peněz. Umělá inteligence zvládne obojí vyrobit za několik minut.
Kyberpodvodníci už dávno nepíší lámanou češtinou ze zahraničí. Místo toho útočí na strach o nejbližší či na vidinu snadného zisku.
Co všechno dnešní technologie zvládne
Slovem deepfake se označuje video, fotografie nebo zvukový záznam, který umělá inteligence vytvořila či upravila tak, aby působil naprosto věrohodně. Program si detailně „nakouká“ a „naposlouchá“ mimiku, rysy obličeje i specifickou intonaci konkrétního člověka. Následně mu do úst vloží jakákoliv slova. Výsledkem je záznam, na kterém politik, moderátor nebo váš příbuzný říká věci, které ve skutečnosti nikdy nevyslovil.
Zatímco dříve podobné triky vyžadovaly filmová studia a týdny práce grafiků, dnes si přesvědčivý podvrh poskládá prakticky kdokoliv pomocí běžně dostupných aplikací. Například Česká národní banka si to vyzkoušela v rámci vlastní osvětové kampaně: vytvořit věrohodné falešné video zabralo jen několik minut.
Dva triky podvodníků, na které lidé skáčou nejčastěji
Útočníci nesázejí na složité technické finty, ale na lidskou psychologii. V praxi se nejčastěji setkáte se dvěma scénáři:
1. Zázračné investice se známou tváří
Policie i ČNB opakovaně varují před sponzorovanými videi na sociálních sítích, kde známé osobnosti – od herců přes televizní moderátory až po politiky – doporučují „státní investiční programy“ s nereálně vysokými výnosy.
Scénář bývá následující:
- Kliknete na odkaz a vyplníte telefonní číslo.
- Během chvíle se ozve příjemný „osobní makléř“, který vám pomůže založit účet na falešné platformě.
- V systému vidíte, jak vaše počáteční tisícikoruny bleskově vydělávají, což vás přesvědčí posílat další a další úspory – často i z narychlo sjednaných půjček.
- Ve chvíli, kdy si chcete peníze vybrat, komunikace se přeruší a peníze jsou pryč.
Podle policejních statistik* připraví investiční podvody tohoto typu oběť v průměru o 300 000 korun. ČNB přitom žádné investiční produkty pro veřejnost nenabízí a nikdy nabízet nebude. Pokud reklama slibuje jisté a rychlé zbohatnutí zaštítěné známou tváří, jde bez výjimky o podvod.
*https://policie.gov.cz/kyberkriminalita/podvody-s-legendou-vyhodne-investice
2. Vyděšený příbuzný v telefonu
Druhý scénář cílí na city. Z neznámého čísla zazvoní telefon a v něm se ozve vaše dítě nebo vnouče: pláče, že mělo nehodu, hrozí mu zatčení nebo uvízlo v cizině a nutně potřebuje peníze.
Barva hlasu i intonace sedí k nerozeznání. Útočníkům totiž k naklonování hlasu stačí deset až patnáct vteřin nahrávky. Tu si stáhnou třeba z rodinného videa na Instagramu, TikToku nebo ze zapomenuté hlasové zprávy. Podvodné hovory (vishing) už dávno neprozradí cizí přízvuk ani syntetický hlas automatu.
Pozor na videohovory, podvrh může běžet i v přímém přenosu
Technologie se posunula dokonce tak daleko, že umožňuje upravovat hlas i obličej v reálném čase. Ani videohovor přes běžné komunikační aplikace není stoprocentní zárukou, že na druhém konci sedí skutečně ten, koho vidíte. V zahraničí už jedna firma* takhle přišla v přepočtu o více než půl miliardy korun: zaměstnanec poslal peníze na pokyn falešného „ředitele“, se kterým mluvil v živé videokonferenci.
*britská stavební a poradenská společnost Arup
U některých podvrhů se můžete opřít o drobné grafické chyby
Patří mezi ně:
- Nesoulad řeči s pohyby rtů: Pusa se hýbe o zlomek vteřiny dříve nebo později než zvuk, obzvláště při rychlé řeči.
- Nepřirozený pohled a málo mrkání: Člověk hledí strnule, oči působí skleněně, nebo naopak mrká nepřirozeně rychle.
- Rozostřené kontury: Kolem uší, vlasů, vousů a límce se obraz při pohybu hlavy jemně vlní, rozmazává nebo problikává.
- Hladká kůže a slitý úsměv: Obličej vypadá jako přejetý silným filtrem a zuby při úsměvu tvoří bílou jednolitou plochu.
- Plochá intonace bez emocí: Hlas zní monotónně a výraz ve tváři neodpovídá vážnosti sdělení.
Policie však upozorňuje, že nejnovější generace nástrojů už tyto chyby takřka nedělá. Vždy je proto jistější prověřit si samotný kontext: Zveřejnil video oficiální profil dané osobnosti, nebo podivná nově založená stránka? Píší o takové novince seriózní zpravodajské weby?
Pokud po vás video chce registraci nebo zaslání peněz, berte to jako jasný varovný signál.
Falešný hlas nepoznáte. Sledujte, co po vás volající chce
Při telefonátu a pod náporem emocí nemá lidské ucho šanci klonovaný hlas odhalit. Zaměřte se proto na to, co se během hovoru odehrává:
- Naléhání a spěch: „Peníze musíš poslat do hodiny, jinak bude průšvih.“
- Požadavek na absolutní mlčenlivost: „Nikomu o tom neříkej, ani tátovi, vyřešíme to sami.“
- Nestandardní platby: Požadavek na poslání kryptoměny, vklad do bitcoinmatu, nákup dárkových karet nebo předání hotovosti neznámému „kamarádovi“.
- Okamžitá výmluva na cizí číslo: „Rozbil se mi mobil, volám od známého / od policie.“
- Vyhýbavé odpovědi: Pokud se zeptáte na cokoliv mimo připravený scénář, volající začne mlžit, předstírá špatný signál nebo hovor rychle ukončí.
4 tipy, jak se účinně bránit
K obraně před moderními technologiemi nepotřebujete být IT expert. Stačí dodržovat několik pevných zásad:
- Zaveďte si tajné rodinné heslo: Domluvte se s dětmi, rodiči i prarodiči na jednom konkrétním slově či krátké větě, kterou znají pouze nejbližší (např. jméno prvního rodinného psa, název chalupy). Kdo heslo v naléhavé situaci nezná, není tím, za koho se vydává.
- Okamžitě zavěste a zavolejte zpátky: Číslu na displeji nevěřte, podvodníci ho umí snadno zfalšovat (tzv. spoofing). Hovor položte a sami vytočte kontakt, který máte v telefonu uložený. Pokud se nedovoláte, okamžitě volejte dalším členům rodiny nebo do školy či práce.
- Zkontrolujte registr ČNB: Pokud uvažujete o investování, obraťte se na banku nebo prověřeného obchodníka.
- Nevěřte slibům o vrácení ukradených peněz: Lidem, kteří se nechali napálit, se po čase často ozve údajná zahraniční právní kancelář nebo detektivní agentura s tvrzením, že peníze našla a za provizi je vrátí. Jde o další podvod, jehož cílem je z oběti vytáhnout další poplatky.
Naletěli jste? Jednejte okamžitě
Pokud jste podvodníkům sdělili přístupové údaje nebo poslali peníze, na nic nečekejte:
Ihned kontaktujte svou banku: Volejte blokaci karet či klientskou linku. Čím dřív se ozvete, tím větší je šance, že se peníze podaří zachránit.
Zablokujte přístupy: Okamžitě změňte hesla do internetového bankovnictví i do e-mailové schránky.
Případ nahlaste Policii ČR: Volejte linku 158 nebo zajděte na nejbližší služebnu. Podvod oznamte i v případě, že šlo o menší částku. Policie tyto případy spojuje a celková napáchaná škoda pomáhá k přísnějšímu postihu pachatelů.
16. listopadu 2026 11:06
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Zdroj: Lucie Podzimková