Jak poptat výrobu kovových dílů na zakázku: co připravit, aby nabídka přišla rychle

Komerční článek

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16. listopadu 2026 11:06

Ilustrační foto
Ilustrační foto Foto: Parilov / stock.adobe.com

Prasklý čep ve výrobní lince, hřídel do prototypu nového stroje, pouzdro, které už nikdo nevyrábí. Kovové díly na zakázku potřebují velké podniky i malé dílny. Rozdíl mezi nabídkou do dvou dní a týdny dopisování přitom často nerozhoduje dodavatel, ale to, co mu zákazník pošle. Poradili jsme se, co připravit.

Obrábění kovů je obor, o kterém se mimo průmysl moc nemluví. Přitom bez něj nejede skoro nic: každý stroj, čerpadlo nebo automatizovaná linka je složená z desítek soustružených a frézovaných dílů. Když jeden z nich chybí, ať kvůli poruše, nebo protože jde o nový výrobek, nastupuje kusová nebo maloseriová výroba na zakázku.

Kdo díly na zakázku potřebuje

Nejčastěji tři skupiny zákazníků:

  • Údržba ve výrobě – náhradní díl ke staršímu stroji, jehož výrobce už neexistuje nebo díl dodává za měsíce.
  • Vývojáři a konstruktéři – prototypy a ověřovací série, než se výrobek pustí do velké výroby.
  • Strojní firmy bez vlastního obrábění – opakované série hřídelí, čepů, pouzder, přírub nebo závitových dílů, které se nevyplácí dělat ve vlastní dílně.

Všechny spojuje jedno: potřebují přesný díl v rozumném termínu a ceně. Dnes to většinou znamená CNC obrábění, tedy stroj řízený programem, který díl vyrobí podle digitálního modelu s přesností na setiny milimetru.

Podklady: výkres je základ

Nejčastější důvod, proč se poptávka táhne, je neúplné zadání. „Ideálním podkladem je technický výkres s uvedenými rozměry, tolerancemi, materiálem a požadovaným množstvím kusů,“ uvádí firma Reontech, která se zabývá CNC soustružením kovů na zakázku. U složitějších tvarů pomůže 3D model, nejčastěji ve formátu STEP, ze kterého technolog připravuje program pro stroj.

Co když výkres nemáte? Typicky u náhradního dílu ke starému stroji. Pak lze poslat fotografie s měřítkem, nebo rovnou vzorek, podle kterého dodavatel díl změří a dokreslí. Počítejte ale s tím, že změření a dokreslení je práce navíc a prodlouží termín.

Kontrolní seznam pro poptávku:

  • výkres (PDF) a ideálně 3D model (STEP),
  • materiál včetně označení jakosti, ne jen „ocel“,
  • tolerance u rozměrů, na kterých záleží,
  • požadované množství a zda půjde o opakovanou výrobu,
  • povrchová úprava (zinkování, eloxování, kalení), pokud ji potřebujete,
  • termín, kdy díl skutečně potřebujete.

Materiál, rozměry a tolerance

Na zakázku se nejčastěji obrábí ocel, nerezová ocel, hliník a mosaz. Každý materiál se chová jinak: obrábění hliníku je rychlé, nerez je tvrdší a nástroje se v něm opotřebují rychleji, což se promítne do ceny. Pokud si materiálem nejste jistí, napište, k čemu díl slouží, a nechte si poradit.

Rozměry: ověřte si, zda se díl do stroje dodavatele vůbec vejde. Každý soustruh má limit průměru a délky. Například u Reontechu platí: „Náš CNC soustruh Lynx 2100 LSYB umožňuje soustružení dílů až do průměru 300 mm a délky 510 mm.“

Tolerance jsou místo, kde se nejčastěji platí zbytečně. Přesné obrábění na setiny milimetru je dražší než běžná přesnost. Přísnou toleranci proto předešete jen tam, kde ji díl opravdu potřebuje, typicky u uložení ložisek nebo lícování, a jinde nechte volnější.

Jeden kus, nebo série? A kdy to bude

Dlouho platilo, že obráběcí firmy o jeden kus nestojí. To se změnilo hlavně díky víceosým CNC strojům, na kterých se díl vyrobí na jedno upnutí. „Hlavní výhodou je možnost provádět více obráběcích operací na jednom stroji,“ vysvětlují v Reontechu. Odpadá přenášení dílu mezi soustruhem, frézkou a vrtačkou, a tím i čas a riziko chyby. Proto se dnes vyplatí i malé zakázky: „Ano, realizujeme zakázky již od jednoho kusu, přes menší výrobní série až po opakovanou sériovou výrobu.“

U kusové výroby ale počítejte s vyšší cenou za kus. Program, příprava nástrojů a seřízení stroje stojí stejně u jednoho kusu jako u stovky. Pokud víte, že budete díl potřebovat znovu, napište to do poptávky: dodavatel může nabídnout nižší cenu za menší sérii a program si uschová na příště.

A termín? Univerzální odpověď neexistuje. „Termín dodání závisí na složitosti dílu, dostupnosti materiálu, požadovaném množství a aktuálním vytížení výroby.“ Kdo potřebuje díl rychle, měl by to napsat hned v poptávce a být flexibilní v materiálu, který má dodavatel skladem.

Jak poznat spolehlivého dodavatele

  • Ptá se. Kdo bez dotazů naceni díl z nekompletního výkresu, bude se ptát až při výrobě, nebo horší: odhadne.
  • Měří a dokládá. U přesných dílů si vyžádejte rozměrový protokol. Firmy s optickým měřením ho vystaví bez problémů.
  • Má certifikace. Normy ISO 9001 (kvalita), ISO 14001 (životní prostředí) a ISO 45001 (bezpečnost práce) nejsou zárukou, ale ukazují, že firma má procesy pod kontrolou.
  • Řekne, co neumí. Dodavatel zaměřený na soustružení by měl otevřeně říct, že velký plechový díl nebo svařenec není jeho parketa.

Výroba kovových dílů na zakázku není nic, čeho by se měl bát ani údržbový technik bez zkušeností s nákupem. Stačí dobře popsat, co potřebujete, a vybrat partnera, který se nebojí zeptat.

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