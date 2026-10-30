Zemřel Walter Koenig. Podobně jako Stewarta ho proslavil Star Trek

Lucie Podzimková

30. října 2026 21:57

Walter Koenig (autor: Angela George)
Walter Koenig (autor: Angela George) Foto: Wikimedia Commons

Z Hollywoodu přišla ještě v pondělí velmi smutná zpráva. Ve věku 90 let zemřel americký herec Walter Koenig, jehož nejvíce proslavila role ve veleúspěšném seriálu Star Trek. Díky ní se dočkal hvězdy na chodníku slávy. 

O Koenigově úmrtí informoval v pondělí jeho agent. "Dnes truchlíme nad odchodem Waltera Koeniga, jehož talent, vřelost a nezapomenutelná vystoupení zanechaly trvalou stopu u generací fanoušků po celém světě," uvedl Zachery McGinnis pro televizní stanici ABC News. 

Koenig podle spolupracovníka zemřel ve svém domě v Hollywoodu. Se zesnulým se rozloučil herecký kolega George Takei. "Walter byl víc než jen Čechov. Byl spisovatel, učitel, zamyšlený muž a loajální přítel. Děkuji fanouškům, kteří ho milovali po tolik let. Také jsem ho miloval," napsal na facebookovém profilu. 

Koenig se narodil v Chicagu v americkém státě Illinois, kam jeho židovští rodiče emigrovali z Litvy. Hereckou kariéru začal v 60. letech minulého století. Mezi lety 1967 až 1994 ztvárnil postavu poručíka Pavla Čechova, ruského navigátora vesmírné lodi USS Enterprise, v legendárním seriálu Star Trek a prvních sedmi filmech ze seriálového světa. 

Americký herec také napsal několik filmových scénářů, her a seriálových epizod. V roce 2012 se jako poslední člen základní posádky původního Star Treku dočkal hvězdy na hollywoodském chodníku slávy. Byl ženatý, měl syna a dceru. 

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