Havlíček zavítal k sousedům do Polska. Panuje shoda ohledně ETS 2

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) absolvoval v pátek pracovní cestu do polské Varšavy, kde jednal s místopředsedou vlády a ministrem národní obrany Władysławem Kosiniakem-Kamyszem a ministrem energetiky Miłoszem Motykou. Témata jednání se týkala spolupráce českého a polského obranného průmyslu, energetické bezpečnosti, cen energií, plynové infrastruktury nebo například dalšího rozvoje jaderné energetiky.
Při jednání s ministrem národní obrany Władysławem Kosiniakem-Kamyszem se ministři věnovali zejména průmyslové a obranné spolupráci, například možným dodávkám cvičných letounů L-39 Skyfox pro polské vzdušné síly, spolupráci v oblasti pasivních sledovacích systémů, muniční výroby nebo společnému zapojení českých a polských firem do evropských obranných programů.
"S Polskem máme velmi dobrou a intenzivní spolupráci a chceme ji dále rozvíjet. V oblasti obranného průmyslu jsme řešili konkrétní projekty, včetně letounů L-39 Skyfox pro polské vzdušné síly, a další společné průmyslové aktivity. V energetice máme s Polskem v řadě zásadních témat stejný pohled. Shodujeme se, že systém ETS 2 se nesmí zavést v dohledné době, protože by přinesl další náklady domácnostem i firmám. Stejný postoj máme také k cenám energií, potřebě odkladu některých povinností vyplývajících z metanového nařízení nebo k dalším opatřením na evropské úrovni. Velký prostor pro společný postup vidíme také v plynové infrastruktuře, energetické bezpečnosti a samozřejmě v jaderné energetice a investicích do nových technologií," uvedl Havlíček.
Na jednání s ministrem energetiky Miłoszem Motykou se debata zaměřila především na konkurenceschopnost a bezpečnost evropské energetiky. Česká a polská strana se shodují, že systém ETS 2 pro domácnosti a firmy se nemá v blízké době zavádět, protože by znamenal další náklady a mohl negativně dopadnout na konkurenceschopnost ekonomiky i životní náklady domácností. Obě země mají podobný pohled také na potřebu udržet ceny energií na konkurenceschopné úrovni a prosazovat na evropské úrovni opatření, která nebudou nepřiměřeně zatěžovat průmysl ani spotřebitele.
Dalším tématem bylo evropské nařízení o snižování emisí metanu v energetice a další směřování evropské energetické legislativy. Ministři jednali také o bezpečnosti dodávek zemního plynu a rozvoji česko-polské plynové infrastruktury, kde mají obě země rovněž společný pohled na potřebu posilovat vzájemné propojení a využívat infrastrukturu tak, aby přispívala k bezpečnosti a diverzifikaci dodávek energie ve střední Evropě.
Významnou část jednání představovala jaderná energetika. Česko i Polsko připravují rozsáhlé investice do nových jaderných zdrojů a mají zájem dále sdílet zkušenosti a rozvíjet spolupráci v oblasti jaderných technologií. Diskuze se týkala také bezpečnosti dodávek ropy, budoucnosti evropských rafinerií a dalších možností průmyslové a energetické spolupráce mezi oběma zeměmi.
Související
OBRAZEM: Závěr kampaně hnutí ANO bez Babiše. S Hušbauerem se spojil po telefonu
Mohl být schodek státního rozpočtu nižší? Havlíček prozradil, za jakou cenu
Aktuálně se děje
před 8 minutami
Mbappé mluvil o Mao Ce-tungovi jako o diktátorovi. Čína se zlobila a vymohla omluvu
před 42 minutami
Vojtěch podepsal novou úhradovou vyhlášku. Ministerstvo zmínilo priority
před 1 hodinou
Okradená burza Binance má dobré zprávy pro uživatele
před 2 hodinami
Letošní epidemie eboly dosáhla dalšího smutného milníku
před 3 hodinami
Havlíček zavítal k sousedům do Polska. Panuje shoda ohledně ETS 2
před 4 hodinami
Ukrajina chce rakety Patriot co nejdříve, potvrdil Zelenskyj. Navrhl možné řešení
před 5 hodinami
Sněžení zasáhne Česko. Meteorologové odhalili podrobnosti
před 6 hodinami
První anglický vítěz po 25 letech. Zlatý míč patří Harrymu Kaneovi
před 6 hodinami
Babiš zvažuje další změnu financování veřejnoprávních médií
před 7 hodinami
Tesco zatím v Česku pokračuje. Změna se projeví v řádu měsíců
před 8 hodinami
Trump může dát zelenou dalšímu útoku na Írán bezprostředně po volbách
před 9 hodinami
Medvěda zachytila v Beskydech fotopast. Turisté by měli přizpůsobit své chování
před 9 hodinami
Policie vyšetřuje násilný čin v České Lípě. Útočník skončil v poutech
před 10 hodinami
Ukrajinci získají stovky raket Patriot od USA. Má to ale háček
před 11 hodinami
Kdy se hodí návleky na boty
před 11 hodinami
Metnar jmenoval nového spolupracovníka. Splňuje nejvyšší předpoklady
před 12 hodinami
V Polsku se vyhrotil boj o ústavní soud. Nawrocki se urychleně vrátil do země
před 13 hodinami
Víkendové počasí má být různorodé. Na horách už může připomínat zimu
včera
Zemřel Walter Koenig. Podobně jako Stewarta ho proslavil Star Trek
včera
Chorý po čtvrté červené v dresu Slavie v Edenu končí. Zná tresty na všech frontách
Po nechvalně proslulém jarním fotbalovém derby pražských „S“ dostal Tomáš Chorý od vedení pražské Slavie a majitele Pavla Tykače šanci svůj exces, tedy faul loktem, napravit a nadále nastupovat v kádru A-týmu pražské Slavie. Navzdory tomu, že předseda představenstva Jaroslav Tvrdík mluvil bezprostředně po květnovém derby o tom, že Chorý společně s Davidem Douděrou si mohou začít hledat nová angažmá.
Zdroj: David Holub