Havlíček zavítal k sousedům do Polska. Panuje shoda ohledně ETS 2

Jan Hrabě

Jan Hrabě

31. října 2026 16:59

Karel Havlíček (ANO)
Karel Havlíček (ANO) Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) absolvoval v pátek pracovní cestu do polské Varšavy, kde jednal s místopředsedou vlády a ministrem národní obrany Władysławem Kosiniakem-Kamyszem a ministrem energetiky Miłoszem Motykou. Témata jednání se týkala spolupráce českého a polského obranného průmyslu, energetické bezpečnosti, cen energií, plynové infrastruktury nebo například dalšího rozvoje jaderné energetiky.

Při jednání s ministrem národní obrany Władysławem Kosiniakem-Kamyszem se ministři věnovali zejména průmyslové a obranné spolupráci, například možným dodávkám cvičných letounů L-39 Skyfox pro polské vzdušné síly, spolupráci v oblasti pasivních sledovacích systémů, muniční výroby nebo společnému zapojení českých a polských firem do evropských obranných programů.

"S Polskem máme velmi dobrou a intenzivní spolupráci a chceme ji dále rozvíjet. V oblasti obranného průmyslu jsme řešili konkrétní projekty, včetně letounů L-39 Skyfox pro polské vzdušné síly, a další společné průmyslové aktivity. V energetice máme s Polskem v řadě zásadních témat stejný pohled. Shodujeme se, že systém ETS 2 se nesmí zavést v dohledné době, protože by přinesl další náklady domácnostem i firmám. Stejný postoj máme také k cenám energií, potřebě odkladu některých povinností vyplývajících z metanového nařízení nebo k dalším opatřením na evropské úrovni. Velký prostor pro společný postup vidíme také v plynové infrastruktuře, energetické bezpečnosti a samozřejmě v jaderné energetice a investicích do nových technologií," uvedl Havlíček.

Na jednání s ministrem energetiky Miłoszem Motykou se debata zaměřila především na konkurenceschopnost a bezpečnost evropské energetiky. Česká a polská strana se shodují, že systém ETS 2 pro domácnosti a firmy se nemá v blízké době zavádět, protože by znamenal další náklady a mohl negativně dopadnout na konkurenceschopnost ekonomiky i životní náklady domácností. Obě země mají podobný pohled také na potřebu udržet ceny energií na konkurenceschopné úrovni a prosazovat na evropské úrovni opatření, která nebudou nepřiměřeně zatěžovat průmysl ani spotřebitele.

Dalším tématem bylo evropské nařízení o snižování emisí metanu v energetice a další směřování evropské energetické legislativy. Ministři jednali také o bezpečnosti dodávek zemního plynu a rozvoji česko-polské plynové infrastruktury, kde mají obě země rovněž společný pohled na potřebu posilovat vzájemné propojení a využívat infrastrukturu tak, aby přispívala k bezpečnosti a diverzifikaci dodávek energie ve střední Evropě.

Významnou část jednání představovala jaderná energetika. Česko i Polsko připravují rozsáhlé investice do nových jaderných zdrojů a mají zájem dále sdílet zkušenosti a rozvíjet spolupráci v oblasti jaderných technologií. Diskuze se týkala také bezpečnosti dodávek ropy, budoucnosti evropských rafinerií a dalších možností průmyslové a energetické spolupráce mezi oběma zeměmi.

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