Vojenskou policii zasáhla v tomto týdnu nesmírná tragédie. V úterý zemřel její příslušník Jan Brzobohatý, který měl hodnost kapitána. Brzobohatý sváděl neúprosný boj s blíže nespecifikovanou vážnou nemocí.
"S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás po dlouhém a statečném boji se zákeřnou nemocí navždy opustil náš kolega, kamarád, přítel a parťák Jan Brzobohatý," uvedla Vojenská policie ve středu na facebooku.
"Jeho smysl pro humor, nadhled, optimismus, pracovitost, erudice a spolehlivost nám budou chybět. V srdcích i vzpomínkách zůstane s námi. Honzo, odpočívej v pokoji," vzkázali kolegové a vyjádřili upřímnou soustrast rodině.
Vojenská policie je zvláštním druhem policejního sboru, který působí v rámci armády. Za úkol má dohlížet na dodržování právních předpisů při armádní činnosti a zabezpečovat kázeň a pořádek ve vojenských objektech a mezi vojáky.
Související
Vláda uvolnila další miliardy na pomoc po zářijových povodních
Vojenská policie a NCOZ zasahují na několika místech v Česku. Údajně jdou po lidech Babiše
Vojenská policie , úmrtí , Armáda České Republiky
Aktuálně se děje
před 53 minutami
Vojenská policie smutní. Zemřel kapitán Jan Brzobohatý
před 1 hodinou
OBRAZEM: Koalice SPOLU zahájila poslední fázi kampaně
před 3 hodinami
OSN: Situace v Gaze není nic menšího než katastrofální
před 4 hodinami
Trump: Putin mě zklamal, válka na Ukrajině se ale USA netýká
před 4 hodinami
Slováci kritizují Rakušana. Ficův ministr nechal v Praze tlumočit vzkaz
před 5 hodinami
Tělo Dahlmeierové zůstane tam, kde přišla o život, potvrdil její tým
před 6 hodinami
Čelní střet u Pohořelic nepřežila žena. Další lidé utrpěli zranění
před 6 hodinami
Chcete od mladých lidí výkony a peníze? Tak si jejich problémů všímejte, drazí politici
před 7 hodinami
Za tragédii letounu Air India může Boeing, tvrdí rodiny obětí. Podaly žalobu
před 8 hodinami
Ukrajina má dva plány. Zelenskyj možná bude shánět desítky miliard dolarů
před 9 hodinami
Duka odsloužil mši za Kirka. Před atentátem ho podle svých slov neznal
Aktualizováno před 9 hodinami
Kimmel mizí z vysílání ABC kvůli výrokům po smrti Kirka. Trump slaví
před 10 hodinami
"Hanba by mě fackovala." Socdem už nejde zachránit, míní politoložka a někdejší členka Ostrá
před 11 hodinami
Česko odmítá unijní klimatický cíl 2040. Vláda vyzývá k jeho přehodnocení
před 12 hodinami
Policie uzavřela vraždy prodavaček v Hradci Králové. Mladíkovi hrozí maximální možný trest
před 12 hodinami
Ústavní soud odpoví na palčivou otázku. Může ovlivnit úspěch SPD a Stačilo
před 13 hodinami
Rusové chtěli v Evropě útočit bombami skrytými v poštovních balících
před 14 hodinami
Počasí bude příští týden chladnější, navíc i zaprší
včera
Nákupem ruské ropy financuje válku, tvrdí o Indii Trump. EU s ní přesto chce posílit spolupráci
včera
Komunisté půjdou s kýmkoli, hlavně se vrátit k moci. Slovy o jejich podpoře se vybarvil i Turek
Pomyslný pakt o neútočení mezi SPD a koalicí Stačilo, stejně jako výrok lídra Motoristů Filipa Turka o možné vládě za podpory komunistů, ukazují, jak daleko jsou některé strany ochotny zajít v touze sesadit současnou vládu a shrábnout pro sebe pár poslaneckých mandátů. Komunisté se mezitím horečně snaží o návrat do Sněmovny, a to nikoliv s novou vizí, ale jako pasažéři v cizím voze. Jejich přestrojení za jakési podivné sociální demokraty však naráží na limity historické paměti i vlastní ideové vyprázdněnosti.
Zdroj: Jakub Jurek