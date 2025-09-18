Vojenská policie smutní. Zemřel kapitán Jan Brzobohatý

Vojenská policie AČR
Vojenskou policii zasáhla v tomto týdnu nesmírná tragédie. V úterý zemřel její příslušník Jan Brzobohatý, který měl hodnost kapitána. Brzobohatý sváděl neúprosný boj s blíže nespecifikovanou vážnou nemocí. 

"S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás po dlouhém a statečném boji se zákeřnou nemocí navždy opustil náš kolega, kamarád, přítel a parťák Jan Brzobohatý," uvedla Vojenská policie ve středu na facebooku. 

"Jeho smysl pro humor, nadhled, optimismus, pracovitost, erudice a spolehlivost nám budou chybět. V srdcích i vzpomínkách zůstane s námi. Honzo, odpočívej v pokoji," vzkázali kolegové a vyjádřili upřímnou soustrast rodině.

Vojenská policie je zvláštním druhem policejního sboru, který působí v rámci armády. Za úkol má dohlížet na dodržování právních předpisů při armádní činnosti a zabezpečovat kázeň a pořádek ve vojenských objektech a mezi vojáky. 

