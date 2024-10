Vláda uvolnila další miliardy na pomoc po zářijových povodních

Vláda schválila další formy pomoci lidem i samosprávám s odstraňováním následků zářijových povodní. Rozhodla o uvolnění tří miliard korun z vládní rozpočtové rezervy do rozpočtu Ministerstva životního prostředí, které dostane Státní fond životního prostředí ČR na financování dvou nových dotačních programů – jednu miliardu na program Pomoc domácnostem po povodni 2024, která bude prostřednictvím obecních samospráv vyplácena postiženým obyvatelům, a dvě miliardy na program Obnova infrastruktury pro životní prostředí po povodni 2024, jenž směřuje na obnovu poškozené vodohospodářské infrastruktury.

Ministerstvo práce a sociálních věcí dostane 2,5 miliardy korun na výdaje spojené s vyplácením dávky pomoci v hmotné nouzi. Důvodem je vysoký počet žádostí o pomoc v hmotné nouzi po zářijových povodních, na které už Úřad práce ČR vyplatil více než 400 milionů korun. Každá postižená domácnost může požádat až o 72 000 korun na úhradu základních životních potřeb, dezinfekce či ochranných pomůcek pro odstraňování povodňových škod. Do konce září už bylo vyčerpáno 89 procent z původně alokovaných 10,47 miliardy.

Vláda také schválila návrh zákona, jenž má pomoci osobám, které kvůli povodním museli zůstat doma s dětmi nebo s osobami, které vyžadují péči. Zákon o mimořádné podpoře osob zasažených povodněmi v roce 2024 počítá například s prodloužením výplaty dávky ošetřovného z původních devíti kalendářních dnů na celou dobu uzavření školského zařízení kvůli povodním, s výplatou ošetřovného pro osoby pečující o nemohoucí v případě uzavření pečovatelských zařízení nebo pečující o nezaopatřené děti se speciálními vzdělávacími potřebami či závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I. Stejná pravidla budou na základě tohoto zvláštního zákona, který by měl platit do 31. března 2025, nastavena i pro příslušníky bezpečnostních sborů, kterým se místo ošetřovného poskytuje placené služební volno. Vláda chce požádat Sněmovnu, aby tento návrh projednala co nejrychleji ve stavu legislativní nouze.

Vláda projednala a schválila rovněž návrh Smlouvy mezi Českou republikou a Svatým stolcem o některých právních otázkách. Smlouva je potvrzením vzájemných vztahů mezi Českem a Svatým stolcem a má ještě více ochránit svobodu vyznání občanů i zájmy všech církví a náboženství praktikovaných na území ČR. Podpis smlouvy se uskuteční 24. října a poté musí být ratifikována Parlamentem. Pokud se ratifikační proces dokončí, podaří se vládě po 22 letech průtahů celý proces dokončit a zároveň tak splnit i další bod ze svého programového prohlášení.

Vláda poslala do Parlamentu také návrh novely zákona o Vojenské policii. Novela má posílit pravomoci Vojenské policie mimo jiné tím, že do zákona doplňuje oprávnění obdobná těm, kterými disponuje Policie ČR, například využívat bezpilotní systémy, zadržet v oprávněných případech řidičský průkaz nebo mít možnost v zájmu ochrany života či majetku vstupovat do obydlí. Novela zároveň umožní bez dalšího schvalování povolávat vojenské policisty v případě potřeby k plnění úkolů Policie ČR nebo zaměstnávat u Vojenské policie i občanské zaměstnance.