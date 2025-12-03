Fialova vláda stále připravuje zákony. Chce umožnit efektivní užívání státem spravovaných dat

Data shromažďovaná v informačních systémech veřejné správy spravovaných subjekty veřejného sektoru mají být sdílena prostřednictvím Národního katalogu dat a Geoportálu České republiky a vzájemně propojena tak, aby se dala využívat efektivněji než dnes. Předpokládá to nový zákon o správě dat a o řízeném přístupu k datům, jehož návrh odsouhlasila vláda v demisi na středečním zasedání.
Vláda projednala také například návrh na zařazení archivních dokumentů vztahujících se k přípravě a schvalování první československé ústavy na seznam národních kulturních památek nebo novelu nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot.
Zákon o řízeném přístupu k datům, jehož návrh pošle vláda Petra Fialy v demisi do Parlamentu, reaguje na požadavky obsažené v unijním aktu o evropské správě dat. Zákon má zajistit, aby data vedená v informačních systémech veřejné správy spravovaných subjekty veřejného sektoru byla dostupná a dohledatelná i mimo původní informační systém veřejné správy, ve kterém jsou dosud spravována, a to prostřednictvím nových informačních systémů veřejné správy – Národního katalogu dat a Geoportálu České republiky. Návrh zákona zároveň rozšiřuje kompetence Digitální a informační agentury a v souladu s požadavkem EU ji ustanovuje jednotným informačním místem, které bude přijímat žádosti o řízený přístup k datům.
Vláda v demisi rozšířila seznam národních kulturních památek o soubor archiválií, který dokumentuje přípravu a schvalování první československé ústavy. Jedná se o svazek originálů sněmovních tisků, pozměňovacích návrhů, návrhu preambule a dalších materiálů, které se vztahují k přípravě a vzniku první československé ústavy, a o samotnou Ústavní listinu Československé republiky z roku 1920, tedy dokument Zákon č. 121 ze dne 29. února 1920, kterým se uvozuje Ústavní listina Československé republiky. Jsou to dokumenty s mimořádným historickým významem, důležitý zdroj pro pochopení raného vývoje demokratických institucí v Československu a snahy o vytvoření stabilního a funkčního právního řádu, který odráží politické, společenské a kulturní snahy nově vzniklého státu a dokumentuje první kroky k vytvoření demokratických tradic v Československu.
Kabinet v demisi schválil rovněž novelu nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot. Nový právní předpis reaguje na novelizaci zákona o ochraně ovzduší a změnu evropských směrnic a nařízení, které se vztahují k problematice biopaliv. Změny směřují k podpoře především pokročilých biopaliv, která se nevyrábí z potravinářské biomasy, ale z odpadních a zbytkových surovin, jako jsou třeba dřevo, řasy nebo jinak nevyužitelné odpady z potravinářství. Podpora směřuje také k palivům vyráběným z obnovitelných zdrojů, jako jsou třeba zelený vodík či biometan.
Vláda v demisi schválila také grafický manuál a pravidla pro užívání jednotného vizuálního stylu státní správy. Grafický manuál vypracovaný vítězem soutěže o návrh jednotného vizuálního stylu, Studiem Najbrt, obsahuje všechny důležité informace pro ústřední orgány státní správy potřebné k úspěšnému zavedení jednotného vizuálního stylu České republiky do praxe.
Vláda ČR , archivy , ústava čr
Evropské země znovu řeší povinnou či dobrovolnou vojenskou službu, což je téma, které se po ruské agresi a zhoršení globální bezpečnosti rychle vrací do politických debat. Státy od Francie po pobaltské země hledají způsoby, jak posílit své armády i mobilizační kapacity. Jako velmi kvalitní inspirace může působit Finsko, jež dlouhodobě kombinuje vysokou životní úroveň s robustní, funkční obranou založenou na všeobecné branné povinnosti. Tento model nabízí cenné poučení i pro Českou republiku, jejíž současná struktura záloh zůstává nedostatečná.
Zdroj: Jakub Jurek