Hráč v bezvědomí a konec. Příprava extraligových velkoklubů byla předčasně ukončena

Dost netradičním způsobem skončil čtvrteční přípravný duel dvou extraligových klubů patřících mezi ty s největšími ambicemi – tedy mezi Oceláři Třinec a brněnskou Kometou. To proto, že - navzdory tomu, že se jednalo o přípravu – v něm došlo na tvrdý střet těsně před koncem první třetiny, po němž zůstal ležet v bezvědomí Michal Kovařčík. Následně se třinecký tým rozhodl k předčasnému ukončení zápasu.
Vše se stalo za stavu 0:0 a v době, kdy do konce první třetiny chybělo dvacet sekund. Tehdy se s třineckým útočníkem Kovačíkem tvrdě střetl brněnský Jan Ščotka. K překvapení třineckých hokejistů se nejednalo alespoň rozhodčích o faul. Třetina se ještě dohrála, avšak ještě do přestávky se strhla potyčka, do níž se zapojily i obě střídačky. Poté, co uplynula přestávka, se Třinec rozhodl v zápase už nepokračovat.
„Důvodů, proč jsme se rozhodli nepokračovat, je více. Viděli jste, jak vypadalo další střídání po tom faulu. To už asi úplně nemá účel přípravy a nesplnilo by to, co by to mělo splnit,“ uvedl pro klubový web třineckých Ocelářů k inkriminované situaci kouč Boris Žabka. Prozradil zároveň, že mu sudí řekli, že během přestávky prozkoumají onen Ščotkův zákrok a až pak měli hosté probrat svůj další postup. Jak se ale dozvěděli, muži v pruhovaném žádné záběry střetu k dispozici neměli. „To mi přijde, že by se nemělo stávat. Riskujeme zdraví hráčů, to je další důvod, proč jsme nepokračovali,“ pokračoval Žabka.
Poté, co byl Kovařčík odnesen ze scény na nosítkách, ho následně záchranná služba odvezla na vyšetření do nemocnice v Bohunicích. Tam podstoupil konkrétně CT vyšetření, které potvrdilo, že utrpěl otřes mozku a byl tak propuštěn do domácího léčení. „Další vyšetření včetně CT naštěstí jiná zranění neukázala,“ uvedl k výsledkům vyšetření třinecký klub.
Dobrou zprávou pro Třinec bylo, že navzdory počátečnímu bezvědomí odjížděl Kovařčík na vyšetření do nemocnice už zase při plném vědomí.
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Zdroj: Libor Novák