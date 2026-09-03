Kouč Jandač bude Plzni chybět až do listopadu. Zřejmě kvůli uspěchané rekonvalescence

Hokejový trenér Josef Jandač nebude na lavičce Plzně přítomen nejen na začátku nové extraligové sezóny 2026/27, která startuje už 15. září, ale bude na na ni chybět až do listopadu. To proto, že je po zranění Achillovy šlachy a i když se zdálo, že by se mohl během léta vrátit zase zpátky do plného provozu, zranění se obnovilo a nyní ho tak čeká další operace.
Achilovku si sedmapadesátiletý kouč Jandač zranil v červnu při fotbale a prakticky záhy následovala operace. Během léta si ale zranění obnovil, nejspíše proto, že rekonvalescenci uspěchal. A tak musel v srpnu na operaci číslo dvě.
„Vše bude záležet na tom, jak se to bude hojit, ale myslím, že minimálně do listopadu tam Pepa určitě stát nebude. Mohu se mýlit, ale myslím si, že při té druhé operaci je to ještě o něco složitější. Myslím, že už si bude dávat větší pozor. A že i lékaři na něho budou tlačit, aby se mu ještě něco dalšího nestalo,“ nechal se slyšet v úterý na tiskové konferenci generální manažer plzeňských Indiánů Martin Straka. Ten prozradil, že i přes svou absenci je Jandač neustále v kontaktu se svými asistenty Jiřím Veberem a Václavem Pletkou. Navíc se má po druhé operaci snažit o zapojení se do dění týkající se mužstva v kabině. „Pepa tady pochopitelně bude, když ho to nebude bolet, byl tady už předtím víceméně celou dobu, jen nechodil na led, pak se mu to bohužel stalo znovu, tak měl nějaký výpadek, ale dnes tu byl zase zpátky,“ pokračoval Straka.
„Na zápasy tady také bude, jen tam nebude s ostatními stát na střídačce, ale bude v šatně, pak bude sedět nejspíš s námi ve VIPu a bude vše sledovat. Kluci to ale zvládají skvěle, Pepa je s nimi na telefonu a všechno konzultují, takže v tom nevidím vůbec problém. Rád bych v této souvislosti řekl, že už v té minulé sezoně to nebyla žádná Pepova one-man show. Jirka Veber dělal beky a oslabení, Venca Pletka zase ofenzivu a přesilovky a Pepa to zastřešoval. O to jednodušší to teď je, že Pepa kluky hlídal, ale dal jim prostor. Myslím, že to mají rozdělené skvěle,“ řekl dále Straka.
Ten také ujistil fanoušky, že ani letos, stejně jako v předešlé sezóně nebude nikterak trenérům zasahovat do jejich práce a to ani během mimořádných situací. „Pepa trochu něco naznačil, ale já mu řekl, že jim to skvěle funguje a nechci do toho zasahovat. Navíc na to ani nemám čas. A lidí kolem týmu je dost,“ dodal Straka.
K netradiční sestavě na střídačce, kterou čeká Plzeň v úvodu nadcházející extraligové sezóny, se vyjádřil na tiskovce i kapitán Západočechů Jakub Jeřábek. Podle něj ani dosavadní absence Josefa Jandače během letní přípravy nebyla znát. „Protože po většinu času s námi Pepa stejně byl v kabině. Tu intenzitu na ledě jsme měli i bez něho, my starší kluci na to dohlédneme, abychom si v tréninku na ledě nedali nic zadarmo,“ uvedl.
Kapitán Jeřábek své mužstvo povede do prvního zápasu v sezóně 2026/27 povede už příští týden ve čtvrtek, kdy vstoupí do Ligy mistrů zápasem se švédským Rögle. Šestnáctého září pak už je na programu první extraligový zápas s Libercem. I jeden z Jandačových asistentů Veber potvrdil, že hlavní trenér bude chodit na zápasy alespoň na tribunu. „Do zápasů Pepa nebude na střídačce, ale nahoře na tribuně, nějaké poznatky a informace z jeho pohledu dostáváme. Říká, co by třeba udělal, ale nechává to také na nás. Neboli jedeme podle Pepy, ale nic se nemění na tom, že já mám na starosti obránce a oslabení a Venca Pletka útok a přesilovky,“ potvrdil Veber a s úsměvem prozradil, že i v úterý byl na plzeňském stadionu. „Dnes tady už je, je v kabině, takže jsme pod neustálým dohledem a dozorem,“ řekl.
„Chce po nás hlavně, abychom byli důslední. On sám je ve věcech hodně důsledný. Už jsem s pár hlavními kouči pracoval, ale on si na důslednosti opravdu hodně zakládá,“ pokračoval Veber, jenž doufá, že minimálně úvod sezóny absence Jandače na střídačce nijak nepoznamená. „Potřebujeme to zvládnout a dobře do ní vstoupit. Jakmile bude Pepa moct, zapojí se do toho procesu jak na tréninku, tak i na střídačce.“
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Zdroj: Libor Novák