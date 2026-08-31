Nusle, Nové Dvory či Libuš. Praha rozhodla o názvech nových stanic metra

Jan Hrabě

Jan Hrabě

31. srpna 2026 21:03

Metro
Metro Foto: Tomáš Sůsa / INCORP images

Rada hl. m. Prahy na svém dnešním jednání schválila některé změny v pojmenování u chystaných stanic metra D. Název Nusle bude nově platit pro stanici s pracovním názvem Náměstí Bratří Synků, Ryšánka pro stanici s pracovním názvem Olbrachtova. V případě stanice s pracovním názvem Depo Písnice bylo finální rozhodnutí zatím odloženo. U ostatních stanic budoucí linky metra D zůstávají v platnosti stávající pracovní názvy.

"Metro D dostane svou definitivní tvář i na mapách, je to důležitý krok pro sjednocení celé informační a navigační sítě hlavního města. Schválili jsme nová oficiální pojmenování stanic, která nahrazují dosavadní pracovní názvy a lépe vystihují konkrétní místa, kudy nová linka povede – ať už jde o stanici Nusle, Ryšánku, Nové Dvory nebo Písnice," uvedl náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek. 

Nové názvy byly projednány a doporučeny na jednání Komise Rady hl. m. Prahy místopisné, které se uskutečnilo 18. března 2026 a 15. června 2026. Nyní o nich rozhodli pražští radní.

Hlavní město také požádá zainteresované akciové společnosti a příspěvkové organizace vlastněné nebo zřizované hlavním městem, především pak Dopravní podnik hl. m. Prahy a společnost ROPID, aby pro budoucí stanice metra I.D používaly ve výčtu následující stanice: Náměstí Míru, Nusle, Pankrác, Ryšánka, Nádraží Krč, Nemocnice Krč, Nové Dvory, Libuš, Písnice a o finálním názvu stanice s pracovním názvem Depo Písnice bude teprve rozhodnuto.

Schválené názvy budoucích stanic metra D vycházejí z potřeby pojmenovat stanice tak, aby co nejvíce vystihovaly danou lokalitu, respektovaly historický i místní kontext a byly co nejvíce intuitivní i pro návštěvníky dané lokality. Doposud se používaly pouze pracovní názvy. Aktuální změny se tak týkají pouze těchto budoucích stanic: místo Náměstí Bratří Synků bude platit název Nusle a místo Olbrachtovy bude Ryšánka.

"Jako obyvatel Prahy 4 jsem rád, že zastávka Ryšánka dostane pojmenování podle nedaleké bývalé viniční usedlosti, která pochází z poloviny 19. století," dodal Michal Hroza, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast infrastruktury.

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