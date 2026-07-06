Pravda o velké výluce metra. Praha vysvětlila, co se opravuje

Od této soboty 4. července do pátku 10. července je obousměrně přerušen provoz metra na lince C v úseku Nádraží Holešovice – Pražského povstání. Vlaky nahradily autobusy linky XC. Během výluky se dokončuje modernizace stavědel ve stanicích metra I. P. Pavlova, Muzeum a Hlavní nádraží, informoval Dopravní podnik.
DPP v rámci investiční akce mění na nejstarším úseku pražského metra původní reléová zabezpečovací zařízení, která pochází vesměs ještě z první poloviny 70. let 20. století za moderní elektronická. Modernizace probíhá po jednotlivých úsecích vždy ve dvou etapách s ohledem na provoz a další investiční akce v metru. Ve stanicích I. P. Pavlova, Muzeum C a Hlavní nádraží se jedná o druhou a závěrečnou etapu modernizace stavědel.
DPP tuto rozsáhlou investiční akci, která je nezbytná pro připravovanou automatizaci provozu na trase C zahájil na jaře 2024. Její dokončení předpokládá v příštím roce, kdy dokončí modernizaci stavědel ve stanicích Florenc C a Vltavská a v samotném depu Kačerov. Cestující tak zřejmě musí počítat s dalšími výlukami.
Z důvodu opravy trati metra (modernizace zabezpečovacího zařízení) dochází od soboty 4. července do pátku 10. července k dočasnému přerušení provozu metra v úseku Nádraží Holešovice – Pražského povstání. Provoz metra na lince C zůstane zachován v úseku Háje – Pražského povstání a Letňany – Nádraží Holešovice.
V denním provozu je zavedena náhradní autobusová doprava XC v trase Nádraží Holešovice – Vltavská – Florenc – Hlavní nádraží – Muzeum – I. P. Pavlova – Vyšehrad – Pražského povstání.
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Zdroj: Libor Novák