Pražské metro ovlivní velká prázdninová výluka. Sedm dní budou jezdit autobusy

Jan Hrabě

Jan Hrabě

1. července 2026 8:58

Metro
Metro Foto: Tomáš Sůsa / INCORP images

V Praze se chystá velká prázdninová výluka metra, která bude trvat celý týden. Začne během nadcházejícího víkendu, potrvá sedm dní a dotkne se úseku linky C v centru hlavního města. Podle dopravce proběhne oprava trati. 

"Z důvodu opravy trati metra (modernizace zabezpečovacího zařízení) dochází od soboty 4. července 2026 do pátku 10. července 2026 k dočasnému přerušení provozu metra v úseku Nádraží Holešovice – Pražského povstání," informovalpražský dopravní podnik na webových stránkách.

V denním provozu bude zavedena linka náhradní autobusové dopravy XC v trase Nádraží Holešovice – Vltavská – Florenc – Hlavní nádraží – Muzeum – I. P. Pavlova – Vyšehrad – Pražského povstání. 

Kvůli výluce se dočasně změní i vedení tramvajové linky 2, která běžně jezdí mezi zastávkami Sídliště Petřiny a Náměstí Bratří Synků. Během výluky bude z druhé jmenované prodloužena o úsek kolem nuselské radnice a stanice metra Pražského povstání až do Vozovny Pankrác. 

Dopravce upozornil, že dojde i k přemístění některých autobusových zastávek. Linky 106 a 134 budou na Pražského povstání zastavovat v ulici Děkanská vinice I před křižovatkou s ulicí Dačického. Zastávka Nádraží Holešovice se pro linky 156, 187 a 201 přesune do nástupní zastávky linky číslo 112. Na I. P. Pavlova budou cestující nastupovat do autobusů linky 148 v ulici Na Bojišti. Úplně se ruší zastávka Kateřinská v ulici Ke Karlovu.

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Zdroj: Libor Novák

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