Guardian: Coca-Cola, Mondelēz, Danone či Ferrero bojují proti zdravému stravování vleklými žalobami

Libor Novák

22. července 2026 18:47

Milka, ilustrační fotografie.
Milka, ilustrační fotografie. Foto: Depositphotos

Světoví výrobci ultrazpracovaných potravin (UPF) využívají podle zjištění britského serveru The Guardian soudní žaloby k blokování a odkládání vládních opatření zaměřených na boj proti nezdravému stravování. Mezinárodní vyšetřování odhalilo, že mezi lety 2010 a 2025 bylo v pěti zemích podáno celkem 235 žalob proti regulacím, které měly chránit zdraví obyvatelstva. Přestože potravinářské korporace veřejně deklarují podporu veřejnému zdraví, v zákulisí napadají zákony o označování obalů, omezení marketingu i daně z nezdravých potravin.

Odborníci tento postup přirovnávají ke strategii, kterou po desetiletí praktikovala tabáková lobby. Vyšetřování ukázalo, že ze známých žalobců stála za téměř dvěma třetinami případů osmička velkých korporací, mezi které patří Coca-Cola, PepsiCo, Mondelēz, Danone či Ferrero. Ačkoliv většinu uzavřených soudních sporů vlády vyhrály, mnohaleté právní bitvy stály státy značné finanční prostředky a zpozdily zavedení klíčových zdravotnických reforem o řadu let.

Regulační opatření reagují na narůstající celosvětovou konzumaci ultrazpracovaných potravin, které v mnoha zemích tvoří až polovinu běžného jídelníčku. Vědecké studie spojují vysoký příjem těchto produktů s rizikem vzniku obezity, cukrovky druhého typu, kardiovaskulárních onemocnění i psychických poruch. Vlády se proto snaží zavádět varovné štítky na obalech či omezovat reklamu zaměřenou na děti, což přímo ohrožuje prodeje daných výrobců.

Největší nápor žalob zaznamenala Latinská Amerika, konkrétně Mexiko se 193 případy, následované Kolumbií a Brazílií. Právě tyto země byly průkopníky v zavádění přísných pravidel pro označování nezdravých potravin, a staly se tak hlavním polem působnosti pro odpor průmyslu. Podle právních expertů je cílem rozsáhlé litigace především odradit zákonodárce od dalších regulací a vyvolat vládní obavy z nákladných soudních procesů.

Ve Spojeném království či USA se sice objem žalob zdá nižší, podle odborníků je to však způsobeno silným vlivem průmyslu na samotnou tvorbu legislativy. V Británii jsou regulace podle vědců natolik provázány s výjimkami, že firmy ani nemají potřebu se soudit. Hrozba právních kroků přesto vytváří paralýzu při schvalování nových pravidel, neboť se úředníci obávají finančních dopadů dlouholetých sporů.

Některé z oslovených společností, jako Coca-Cola, Danone či Ferrero, v reakci uvedly, že podporují zdravotní cíle a usilují o konstruktivní dialog s vládními orgány. Podle jejich vyjádření se případné právní kroky týkaly vyjasnění implementace pravidel a rovného zacházení s produkty, nikoliv odmítání zdravotní politiky jako takové. Ostatní oslovené korporace na žádosti o komentář nereagovaly.

Analytici zdůrazňují, že i přes neúspěchy firem u soudů splňuje tato strategie svůj účel tím, že získává čas pro prodej ultrazpracovaných produktů. Zpoždění zdravotních politik prodlužuje globální krizi veřejného zdraví a zvyšuje zátěž pro zdravotnické systémy. Odborníci proto vyzývají vlády k rozhodnějšímu postupu, který by ochranu obyvatelstva nadřadil obavám z korporátních žalob.

před 10 hodinami

Francie jako první země v EU zakáže přístup na sociální sítě dětem mladším 15 let

Související

Coca-Cola vánoční kamion zahájil svoji trasu u Westfieldu Černý Most (10.12.2025) Prohlédněte si galerii

Ikonický kamion Coca-Cola odstartoval letošní turné po republice

Ikonický červený vánoční kamion Coca-Cola se stal pro mnohé lidi po celém světě symbolem začátku sváteční sezóny. Tato tradice, která v sobě nese myšlenku vzájemné pospolitosti a sdílení, se po roce vrací i do České republiky, aby rozdávala vánoční kouzlo a zároveň podpořila dobrou věc. Letošní kampaň je navíc silně spojená s tradičním vánočním zvonečkem, který připomíná, že kouzlo Vánoc spočívá v okamžicích, kdy se schází rodina a přátelé.

Více souvisejících

Coca-Cola Čokoláda

Aktuálně se děje

před 1 hodinou

Milka, ilustrační fotografie.

Guardian: Coca-Cola, Mondelēz, Danone či Ferrero bojují proti zdravému stravování vleklými žalobami

Světoví výrobci ultrazpracovaných potravin (UPF) využívají podle zjištění britského serveru The Guardian soudní žaloby k blokování a odkládání vládních opatření zaměřených na boj proti nezdravému stravování. Mezinárodní vyšetřování odhalilo, že mezi lety 2010 a 2025 bylo v pěti zemích podáno celkem 235 žalob proti regulacím, které měly chránit zdraví obyvatelstva. Přestože potravinářské korporace veřejně deklarují podporu veřejnému zdraví, v zákulisí napadají zákony o označování obalů, omezení marketingu i daně z nezdravých potravin.

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Báb al-Mandab

Hútíové oznámili blokádu Báb al-Mandab, klíčové objízdné trasy Hormuzského průlivu

Oznámená blokáda průlivu Báb al-Mandab ze strany jemenských Hútíů přichází v pro trh s ropou nejsložitější možnou chvíli. Tito íránští spojenci hrozí uzavřením klíčové objízdné trasy Hormuzského průlivu, v němž se provoz ropných tankerů v posledním období výrazně zpomalil. Přestože povstalci vyhlášenou blokádu zatím fakticky nevymáhají, už samotná hrozba přiměla některá plavidla k opuštění plánů na plavbu směrem na jih z Rudého moře.

před 5 hodinami

Donald Trump

Trump schválil dohodu, která umožní Saúdské Arábií obohacovat palivo pro jaderné reaktory

Americký prezident Donald Trump schválil jadernou dohodu se Saúdskou Arábií, která by království mohla umožnit obohacovat vlastní palivo pro civilní reaktory. Podle vysoce postaveného amerického činitele má pakt trvat třicet let a k jeho oficiálnímu oznámení by molo dojít velmi brzy. Na základě této dohody by měly americké společnosti poskytovat technologii i potřebné expertízy pro rozvoj saúdského jaderného programu.

před 6 hodinami

před 7 hodinami

Pete Hegseth

Írán podporuje Čína i Rusko. Podle Hegsetha je ale na kolenou

Americký ministr obrany Pete Hegseth při vystoupení před výborem pro rozpočtové příděly amerického Senátu prohlásil, že Írán se v současnosti nachází v defenzívě. Podle jeho slov jsou vojenské kapacity Teheránu po téměř dvou týdnech nových amerických leteckých úderů na dosud nejnižší úrovni. Šéf Pentagonu však zároveň odmítl poskytnout jakýkoli časový odhad, kdy by mohl ozbrojený konflikt skončit, a uznal, že Írán i nadále představuje v regionu vážnou hrozbu.

před 8 hodinami

před 10 hodinami

Ilustrační foto

Francie jako první země v EU zakáže přístup na sociální sítě dětem mladším 15 let

Francouzský parlament schválil zákon zakazující přístup na sociální sítě dětem mladším 15 let, čímž se Francie stala první zemí Evropské unie, která nezletilým zamezila používání aplikací typu TikTok. Prezident Emmanuel Macron prosazoval tento zákaz jako klíčovou reformu svého posledního funkčního období a zavázal se k jeho zavedení do září. 

před 11 hodinami

před 12 hodinami

Letní počasí

Počasí moc léto nepřipomíná. Podle meteorologů to v srpnu nebude lepší

Předpověď počasí do poloviny srpna počítá s teplotními výkyvy a celkově průměrnými srážkami. Po výrazném červnovém horku a teplotně průměrné první polovině července nastává v aktuálním týdnu citelné ochlazení. Průměrné týdenní teploty se tak v těchto dnech dostanou pod hranici dlouhodobého normálu.

včera

Ilustrační foto

WHO: Vedra nejsou jednorázový, ale trvalý problém. Za čtyři roky zabila jen v Evropě 200 tisíc lidí

Evropský kontinent v současnosti čelí mimořádně intenzivní vlně veder, která si podle odhadů odborníků vyžádá stovky až tisíce lidských životů. Ačkoliv od katastrofálního léta roku 2003 uplynula již více než dvě desetiletí, úmrtnost spojená s vysokými teplotami zůstává alarmující. Přestože celková bilance bude známa až za několik týdnů, španělští výzkumníci již přisuzují horku přes dvě stě deseti obětí během několika dnů. Tragické zprávy o úmrtích v důsledku přehřátí organismu přicházejí také z Francie, což potvrzuje selhávání ochrany zranitelných skupin.

včera

Alexandr Lukašenko

Lukašenko čelí rostoucímu tlaku ze strany Putina. Do války s Ukrajinou se mu ani trochu nechce

Běloruský lídr Alexandr Lukašenko čelí narůstajícímu tlaku ze strany ruského prezidenta Vladimira Putina, který usiluje o hlubší zapojení jeho země do konfliktu na Ukrajině. Podle Institutu pro studium války se Kreml snaží získat běloruské území pro rozsáhlejší vojenské operace. Moskva chce z Běloruska masivně vypouštět útočné drony a vytvořit novou nátlakovou frontu na západě. Tímto krokem by přinutila ukrajinské velení k přesunu jednotek z donbaské fronty k Bělorusku.

včera

včera

včera

Požár

Kanada hasí požáry i nový skandál. Domorodé kmeny údajně nikdo nevaroval, evakuovat se musely samy

Rychle se šířící lesní požáry v Kanadě zcela zničily dvě komunity Prvních národů v provincii Ontario. Členové těchto komunit uvádějí, že byli nuceni evakuovat se vlastními silami bez jakékoli pomoci ze strany vlády a bez oficiálních krizových výstrah. Celkově už úřady nařídily evakuaci pro třináct osad v Ontariu, přičemž většinu z nich tvoří právě domorodé komunity.

včera

včera

Ed Miliband

Novým britským ministrem zahraničí je zastánce ochrany klimatu. Bílý dům se bouří, Londýnu poslal varování

Jmenování Eda Milibanda novým britským ministrem zahraničí vyvolalo ostrou reakci ve Bílém domě. Nově nastoupený ministerský předseda Andy Burnham provedl při svém příchodu do úřadu změny ve vládě, v rámci nichž nahradil spojence svého předchůdce Keira Starmera a do jedné z nejvýznamnějších funkcí posadil právě bývalého lídra Labouristické strany a zastánce ochrany klimatu a čistých nulových emisí.

včera

včera

Dovoz a vývoz zboží

Trump uvalil na Kanadu padesátiprocentní cla

Americký prezident Donald Trump zavedl padesátiprocentní cla na širokou škálu zboží dováženého z Kanady. Tímto krokem reaguje na podle něj nerovné zacházení, kterému ze strany sousední země čelí americké automobily, mléčné výrobky a alkohol.

včera

V Nikaragui už nikdy neproběhnou žádné volby, oznámil tamní prezident

Nikaragujský prezident Daniel Ortega oznámil, že v zemi se již nebudou konat žádné další volby. Tento krok má podle jeho slov vytvořit bariéru, která zabrání opozici v přístupu k moci.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy