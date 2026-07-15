Ebola se potvrdila v 2000 případech. WHO se domnívá, že nakažených je mnohem více

Počet potvrzených případů nákazy smrtelně nebezpečnou ebolou v Demokratické republice Kongo překročil dva tisíce, informovala zahraniční média. Experti se přitom domnívají, že epidemie v africké zemi má mnohem větší rozsah, než se uvádí.
Konžské úřady v úterní zprávě oznámily, že se potvrdilo již 2011 případů onemocnění, přičemž 754 lidí mu podlehlo. Světová zdravotnická organizace WHO však na brífinku ve švýcarské Ženevě upozornila, že opravdový rozsah epidemie je pravděpodobně mnohem větší.
Lékař Chikwe Ihekweazu se nechal slyšet, že případů eboly je nejspíš dvakrát až čtyřikrát tolik, ale mnoho z nich není zaznamenáno. WHO zatím disponuje jen polovinou z částky 115 milionů dolarů, která je potřeba na efektivní boj se současnou epidemií, informovala DW.
Nynější epidemie eboly vypukla v květnu a i experty zaskočila tím, jak rychle se onemocnění šíří. Zástupci organizace Lékaři bez hranic konstatovali, že nikdy dříve nebylo zaznamenáno tolik případů za tak krátký čas. Nemoc se navíc v několika případech potvrdila i v sousední Ugandě.
Ebola se poprvé objevila v roce 1976 v Zairu, tedy právě v dnešní DR Kongo, kde propukla epidemie krvácivé horečky. Dnes je známo pět kmenů viru pojmenovaných podle místa původu. Konkrétně jde o kmeny Bundibugyo, Súdán, Taï Forest, Reston a Zaire. Tři z nich způsobují vážné onemocnění u lidí.
Nemocí se mohou nakazit lidé i zvířata. K přenosu dochází při kontaktu s krví, sekrety a tělesnými tekutinami nemocného. Mezi oběťmi tak často bývají i nedostatečně chránění zdravotníci.
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Ebola , Kongo , WHO (Světová zdravotnická organizace) , nemoci , afrika
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Zdroj: Libor Novák