Heydricha měla za hrdinu. Manželka protektora byla věrná nacismu až do smrti

Lucie Žáková

Lucie Žáková

15. srpna 2025 18:20

Reinhard Heydrich
Reinhard Heydrich Foto: Wikipedia

Před 40 lety, dne 14. srpna 1985, zemřela Lina Heydrichová. Manželka vysoce postaveného nacisty Reinharda Heydricha si v Čechách užívala moci a přepychu. Ani po druhé světové válce se jí nevedlo špatně a až do své smrti zůstala přesvědčenou nacistkou.

Nacistkou již od dětství

Dne 14. června roku 1911 se do německé šlechtické, ale velice chudé rodiny, narodilo děvčátko, které dostalo jméno Lina Mathilde von Osten. Rodina žila na německém ostrově Fehmarn, kde v přístavním městečku otec Jürgen von Osten pracoval jako učitel v místní škole. Lininy rodiče se začaly brzy ztotožňovat s myšlenkami německého nacionalismu a vštěpovali je do hlavy i svým dětem. A tak i Lina již jako dospívající byla ovlivněna touto ideologií.

Manželkou prominentního nacisty

Zlom v dívčině životě a utvrzení v jejím přesvědčení nastaly, když jí bylo 19 let. Psal se konec roku 1930 a ona se na jednom plese veslařů v Kielu seznámila s námořním poručíkem, který se jmenoval Reinhard Heydrich. Dvojice se do sebe zamilovala na první pohled a ještě téhož měsíce, před Vánoci 1930, se zasnoubila. Jenže o něco později vyšlo najevo, že Reinhard zasnoubení již dříve oznámil s jinou ženou! Takovéto porušení dobrých mravů ho nakonec stálo i práci u námořnictva. Mladičká Lina mu naopak odpustila a o rok později se za něj skutečně provdala. A také stála u začátku jeho nacistické kariéry.

Dva roky po svatbě se moci chopili nacisté a s nimi již i Reinhard Heydrich. Milující manželka a přesvědčená nacistka na něj byla skutečně pyšná a podporovala ho v jeho práci, což bylo pronásledování odpůrců režimu. Oba byli navíc velcí antisemité a pro svou Říši byli schopni prakticky čehokoliv. Kvůli práci Reinharda spolu manželé trávili jenom málo času, ale díky naprosté oddanosti ideologii to Lina dobře snášela a svému manželovi i přes časté odloučení porodila čtyři děti.

Radosti i strasti v Protektorátu

V září roku 1941 se celá rodina musela přestěhovat z Německa do Prahy, Reinhard totiž dostal v Protektorátu Čechy a Morava funkci zastupujícího říšského protektora. A z Heydrichových se rázem stala skutečně prominentní nacistická rodina, která se často scházela se samotným Vůdcem – Adolfem Hitlerem. Lina získala výborné společenské postavení a pobyt zde si velmi užívala, byla zde šťastná. Spolu s manželem a dětmi si žili na vysoké úrovni na Pražském hradě, na jaře roku 1942 se přesunuli do zámku v Panenských Břežanech nedaleko Prahy. Lina si tak žila jako princezna.

Její pohádkový sen se však zanedlouho rozplynul. Psal se 27. květen roku 1942, když byl na jejího manžela spáchán atentát. Reinhard po výbuchu granátu utrpěl velice vážná zranění – poškození sleziny i bránice a zlomeniny. O pár dní později, 4. června brzy ráno, zemřel na otravu krve. Bylo mu pouhých 38 let, a jeho rychle stoupající nacistická kariéra tak náhle skončila. Těžko říct, zda tato skutečnost, nebo ztráta manžela, byla pro Linu větší ránou. Nicméně i jako vdova po zavražděném nacistickém hrdinovi si udržela vysoké společenské postavení a jisté výhody. Šéf SS a gestapa Heinrich Himmler zajistil, aby mohla se svými dětmi i nadále obývat zámek v Panenských Břežanech, kde se začalo s jeho přestavbou. Během rekonstrukce zámku prováděli stavební práce vězni z koncentračního tábora v Terezíně, pracovalo jich zde přes stovku. Ačkoliv se v Panenských Břežanech měli o poznání lépe než v táboře, i zde je čekala náročná práce, kterou museli vykonávat bez nároku na odpočinek dlouhé hodiny, aniž by dostali pořádně najíst. Pokud pracovali nedostatečně, bývali i trestáni.

Sotva se Lina Heydrichová vzpamatovala ze smrti svého manžela, oplakávala dalšího člena rodiny, a to desetiletého syna Klause. Ten na konci října roku 1943 tragicky zahynul: srazil ho nákladní automobil. Jeho řidič Karel Kašpar za to tehdy nemohl, chlapec mu vjel přímo pod auto. Kašpar se ale velice obával toho, že Heydrichová využije své moci a pošle ho na popravu. Lina ovšem ukázala svou vlídnou tvář a nechala celé vyšetřování proběhnout bez ovlivňování, a když vyšla najevo řidičova nevina, naprosto tento fakt respektovala a nebránila jeho propuštění na svobodu. 

Ideologii věrná až do smrti

V dubnu 1945 již bylo jasné, že válka pro nacisty neskončí vůbec dobře, a tak Lina i s dětmi utekla do ústraní na ostrov v Baltském moři, odkud pocházela. Zde se jistý čas schovávala před spravedlností, v Československu byla totiž lidovým soudem označena za válečného zločince. Nakonec si ale nežila špatně, dostávala i dobrý vdovský důchod. V roce 1965 se podruhé provdala za spisovatele a ředitele divadla finského původu Mauna Manninena, který však čtyři roky po svatbě zemřel. Lina zemřela až o řadu let později, dne 14. srpna 1985, ve věku 74 let. Až do konce života nikdy neuznala, že by někdy udělala něco špatného a byla přesvědčenou nacistkou. Stejně tak svého prvního manžela Reinharda Heydricha nepovažovala za válečného zločince, ale za hrdinu a oběť.

13. srpna 2025 18:20

Dnešek patří levákům. Historie pamatuje několik úspěšných na vědeckém poli

Související

Heydrichův Mercedes těžce poškozený výbuchem bomby Jana Kubiše na místě atentátu

Před 81 lety zemřel po úspěšném atentátu Reinhard Heydrich

Před 81. lety došlo k úmrtí jedné z nejkontroverznějších postav druhé světové války - Reinharda Heydricha. Heydrich, známý také jako "Architekt konečného řešení židovské otázky" a jeden z nejmocnějších nacistických představitelů, zemřel po atentátu spáchaném československými parašutisty Jozefem Gabčíkem a Janem Kubišem 4. června 1942 v Praze. Jeho smrt zanechala významný otisk v historii a stala se symbolem odporu proti nacistickému režimu.
Česko si připomíná atentát na Heydricha

Česko si dnes připomnělo rekonstrukcí útoku atentát na Heydricha

Přesně 80 let od okamžiku, kdy českoslovenští výsadkáři Jan Kubiš a Jozef Gabčík provedli atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, se dnes v pražské Libni odehrála rekonstrukce útoku. Namísto původní ostré zatáčky pod zámečkem Vychovatelna, která kvůli výstavbě mimoúrovňové křižovatky zanikla v 80. letech minulého století, se připomínka památného činu konala krátce po 10:30 u nynější stejnojmenné zastávky autobusu. Následoval pietní akt u památníku věnovanému operaci Anthropoid. Akci přihlíželi stovky lidí, politici a velvyslanci Česka, Slovenska i Británie a další hosté.

Více souvisejících

Reinhard Heydrich - nacisté ženy historie

Aktuálně se děje

před 18 minutami

před 1 hodinou

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Ukrajinská armáda ve válce s Ruskem

Ukrajina nepřestane s útoky dronů, dokud Moskva neodsouhlasí mír

Ukrajina neplánuje přestat s dálkovými útoky drony na ruské území, a to až do doby, než bude Moskva souhlasit se spravedlivým mírem. Toto jasné prohlášení zaznělo v neobvyklém rozhovoru s jedním z velitelů ukrajinských dronových jednotek, generálem Jurijem Ščygolem.

před 3 hodinami

před 4 hodinami

Demonstranti v Anchorage

"Je Aljaška další na řadě?" Lidé v Anchorage vítají Putina ukrajinskými vlajkami

Demonstranti v Anchorage na Aljašce přivítali ruského prezidenta Vladimira Putina protestními hesly a ukrajinskými vlajkami. Několik stovek lidí se sešlo, aby vyjádřilo svůj nesouhlas s válkou na Ukrajině a s tím, že se mezinárodně hledaný válečný zločinec nachází na americké půdě. Mnozí z nich skandovali prokyjevská hesla a požadovali, aby Rusko vrátilo unesené ukrajinské děti. 

před 5 hodinami

Donald Trump

Trump se v otázce Ukrajiny rozhodne špatně, myslí si většina Američanů

Průzkum ukázal, že většina Američanů nevěří v rozhodovací schopnosti Donalda Trumpa, co se týče rusko-ukrajinského konfliktu. Prezident se sice chystá na schůzku s Vladimirem Putinem, ale podle nového průzkumu veřejného mínění, který provedlo výzkumné centrum Pew Research Center, mu nevěří ani mnozí republikáni.

před 5 hodinami

Bouřka, ilustrační fotografie.

Na tropické počasí naváže jiné nebezpečí. Hrozí bouřky a požáry

Vlna veder sice v Česku pomalu míří ke konci, ale ke stále platným výstrahám před vysokými teplotami se přidávají další varování. Meteorologové nově upozorňují na nebezpečí silných bouřek a vzniku požárů, vyplývá z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

před 6 hodinami

před 7 hodinami

Prezident Trump

Trump za žádnou cenu nesmí zapomenout na Ukrajinu. Putin si ho jen přijede oťukat, mír nechce

Summit Donalda Trumpa s Vladimirem Putinem na Aljašce může na první pohled působit jako pokus o diplomatické sblížení, ve skutečnosti se však vše točí kolem Ukrajiny. Právě tam se rozhoduje o tom, zda Západ ještě věří vlastním principům. Pokud se téma ruské agrese odsune na okraj, bude to signál, že mezinárodní právo je opět zpochybnitelné a že moc silnějšího opět vítězí nad spravedlností.

před 7 hodinami

Vladimír Putin a Donald Trump

Trump se s Putinem nesejde poprvé. Diplomaté prozradili, jaká byla jejich minulá setkání

Nadcházející summit amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho ruského protějšku Vladimira Putina na Aljašce představuje zásadní událost v současné světové politice. Tento moment navazuje na sérii jejich předchozích setkání, která pokaždé přinesla důležitá novinová témata a odhalila detaily o jejich zajímavém a často nepředvídatelném osobním vztahu.

před 8 hodinami

armáda Jižní Korea (Republic of Korea army - ROK army)

Jižní Korea řeší zásadní problém: Nemá kdo bránit zemi před Kim Čong-unem

Jižní Korea se již dlouho potýká s klesající porodností, což má nyní přímý dopad na její armádu. Nová zpráva Ministerstva obrany odhalila, že počet vojáků se za posledních šest let snížil o 20 %. Důvodem je stále menší počet mladých mužů, kteří jsou k dispozici pro povinnou vojenskou službu, což je odrazem stárnoucí populace a zmenšující se pracovní síly.

před 9 hodinami

prodejna Alza

Alza zavede výkupní bonus i pro firemní zákazníky

Největší tuzemský internetový obchod Alza.cz zavede výkupní bonus na mobilní telefony i pro firemní zákazníky. V reakci na článek serveru EuroZprávy.cz, který informoval o nemožnosti využít tuto službu, ačkoliv ji e-shop aktivně nabízí, to uvedla zástupkyně PR oddělení.

před 10 hodinami

před 11 hodinami

včera

Čínský prezident Si Ťin-pching

Čína bedlivě sleduje summit Trumpa s Putinem. Co si od něj slibuje?

Peking by si přál, aby konflikt na Ukrajině zamrzl a Moskva se zbavila břemena sankcí. Proto bedlivě sleduje jednání mezi Donaldem Trumpem a Vladimirem Putinem na Aljašce, které se má zabývat ukončením války. Číně nejde ani tak o mír samotný, ale spíše o to, jak se nově nastaví globální řád. Její strategické ambice totiž stojí na rovnováze moci v Eurasii.

včera

Prezident Trump

Trump i Putin budou chtít setkání prezentovat jako osobní úspěch. Na frontě se krátkodobě nic nezmění, říká Kraus pro EZ

Americký prezident Donald Trump se v pátek na Aljašce sejde se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem a sázky už nemohou být vyšší. Na stole leží osud Ukrajiny a možná i celé Evropy. „Je zřejmé, že bez nějakých územních ústupků ze strany Ukrajiny to nepůjde. Rusko je pevně etablované v celé řadě oblastí a na ukrajinské straně není síla jej odtamtud vytlačit, řekl pro EuroZprávy.cz bezpečnostní expert Josef Kraus z brněnské Masarykovy univerzity.

včera

Ruský útok na ukrajinskou Oděsu

Je to genocida. Rusko musí čelit důsledkům, jinak hrozí opakování extrémní brutality, varuje americká expertka

Expertka na management konfliktů Kristina Hooková exkluzivně pro EuroZprávy.cz označila ruské zločiny na Ukrajině za jedny z nejlépe zdokumentovaných v dějinách válčení a varuje před jejich beztrestností. Deportace dětí, mučení civilistů či bombardování škol podle ní zřetelně naplňují znaky genocidy. Zatímco západní politici zvažují kompromisní mír, Hooková upozornila, že ruská zvěrstva nejsou jen zločiny proti Ukrajincům, ale proti celému světu. Odpovědní pachatelé tak podle ní musí čelit mezinárodní spravedlnosti.

včera

včera

Putin hraje o čas. Na frontě se mu daří a ví, že územní výměna v Kyjevě neprojde

Americký prezident Donald Trump a ruský prezident Vladimir Putin se v pátek sejdou na summitu na Aljašce. Cílem americké strany je ukončit vleklou válku, která následovala po ruské invazi z roku 2022. Případná mírová dohoda by musela řešit otázku okupovaného území. Rusko v současné době okupuje zhruba pětinu území Ukrajiny, píše CNN.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy