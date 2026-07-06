Fiasko budou vykládat jako úspěch. Fico udeřil proti opozici

Referendum, které o víkendu proběhlo na Slovensku, již komentoval i premiér Robert Fico (Smer-SD). Výsledek, kdy k urnám ani zdaleka nepřišlo dostatek lidí, označil předseda vlády za opoziční fiasko. Sám podle svých slov v referendu nehlasoval.
"Včerejšího referenda jsem se pochopitelně nezúčastnil, protože bylo v jedné z otázek přímo namířeno proti mé osobě. Přesto jsme proti referendu nevyvíjeli žádné aktivity, protože si ho jako nejvyšší formy přímé demokracie vážíme. Účast v referendu by byla ještě nižší, kdybychom veřejnosti aktivně vysvětlovali jeho nesmyslnost," napsal Fico na facebooku.
Parlamentní opozice podle slovenského premiéra prostřednictvím referenda šířila nenávist a zneužila citlivé téma opatření přijatých po atentátu, jemuž čelil. K útoku došlo 15. května 2024 po výjezdním zasedání vlády v Handlové. Zaznělo pět výstřelů. Politika přímo zasáhly tři kulky, čtvrtá jej trefila po odrazu. Pachatel Juraj Cintula byl odsouzen k 21 letům za mřížemi.
"Týchž opatření, která dnes doživotně využívá bývalá prezidentka SR Zuzana Čaputová, ačkoli porovnat její odpovědnost s odpovědností premiéra je absolutně nemožné," zdůraznil předseda vlády.
Fico podle svých slov nepochybuje o tom, že fiasko v referendu budou opoziční politici a také někteří novináři vykládat jako úspěch a varování pro vládu. "Smutné je i to, že ti, kteří zorganizováním tohoto nesmyslného referenda vytáhli ze státního rozpočtu 12 milionů eur, bez zaváhání obviňují vládu z financování oslav státního svátku svatého Cyrila a Metoděje," dodal.
V sobotním referendu se hlasovalo i o zrušení nároku některých politiků na doživotní rentu. Výsledky jsou každopádně neplatné, protože hlas odevzdalo jen 16 procent voličů. Aby bylo referendum platné, musí se zúčastnit většina oprávněných voličů.
Související
Zraněný Fico se omlouval novinářům. Vysvětlil, co se mu stalo
Europarlament poslal Ficově vládě poslední varování. Slovensko může přijít o všechny peníze z fondů
Robert Fico , referendum , Slovensko
Aktuálně se děje
před 11 minutami
Putin si bude s Trumpem volat i nadále, nastínil Kreml
před 59 minutami
Ebola v Kongu stále neustupuje. Potvrdily se další případy i oběti
před 1 hodinou
Dluhopisy Republiky jsou žádané. Lidem zbývají poslední hodiny na úhradu
před 2 hodinami
Fiasko budou vykládat jako úspěch. Fico udeřil proti opozici
před 3 hodinami
Číňané provedli raketový test. Teď čelí kritice ostatních zemí
před 4 hodinami
Počasí projde v novém týdnu vývojem. Nejtepleji bude o víkendu
před 5 hodinami
Pravda o velké výluce metra. Praha vysvětlila, co se opravuje
před 5 hodinami
Babiš se těší na Trumpa. Na summitu NATO očekává kartáč kvůli závazkům
před 6 hodinami
Rusové podnikli další velký útok na Kyjev. Ukrajina hlásí oběti
před 7 hodinami
Počasí o víkendu: Do Česka se opět vrátí tropy
včera
Magyar zahájil boj o odvolání maďarského prezidenta Sulyoka
včera
Česká vláda se hlasitě vymezuje vůči Tchaj-wanu, na pozadí ale obchod čile pokračuje, píše prestižní asijský server
včera
Válku s USA ustál, režim nepadnul. Přesto Írán prochází zásadní vnitřní proměnou
včera
„Vražda Trumpa je naší povinností.“ Na pohřbu Chameneího zazněly výzvy k likvidaci prezidenta USA
včera
Tichý zabiják: Vědci popsali, jak ultrazpracované potraviny ničí tělo a radí, jak se jim vyhnout
včera
Na USA už se spoléhat nedá. Jak se Evropa připravuje na ruskou invazi?
včera
Írán pohřbívá zesnulého Alího Chameneího. Modžtaba na obřadech chybí
včera
Po střelbě v New Yorku osm zraněných. Mezi nimi čtyři malé děti
včera
Trump kvůli válce na Ukrajině telefonoval s Putinem i Zelenským
včera
Extrémní počasí rozjelo v Evropě válku o klimatizace
S přibývajícími tropickými dny roste i tlak na řešení situace, přičemž nedostatek klimatizací se stává novým bitevním polem evropských kulturních válek. Zdravotní experti a politici se sice shodují na potřebě mechanického chlazení v nemocnicích, domovech pro seniory či školách, debatu o soukromých domácnostech však momentálně ovládly politické spory. Krajně pravicové strany v Německu a Francii začaly klimatizaci využívat jako politické téma, přičemž tvrdí, že mainstreamová environmentální politika obětuje lidi kvůli ideologii energetické účinnosti.
Zdroj: Libor Novák