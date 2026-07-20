V Česku od pondělí přestal platit strop na ceny pohonných hmot, které reagovaly podle očekávání, tedy zdražením. Litr nafty místy zdražil i o více než tři koruny. Řidiči si však připlatili i za benzin.
Babišova vláda se minulý týden rozhodla na základě vývoje na trhu s ropou dále neprodlužovat opatření, kterými držela na uzdě ceny motorové nafty a běžného benzínu na českém maloobchodním trhu. Snížená spotřební daň na naftu a regulace cen benzínu a marží provozovatelů čerpacích stanic tak skončila v neděli 19. července.
Pondělní ceny tak byly oproti nedělním výrazně vyšší především v případě nafty, která byla u některých benzinek i o více než tři koruny za litr dražší než včera. Zdražil nicméně i benzin.
Do konce uplynulého týdne byla omezena maximální výše marže čerpacích stanic na tři koruny za litr neprémiového paliva a zároveň byla snížena spotřební daň na litr nafty o 1,939 Kč, což včetně DPH představuje 2,35 Kč na litr. Cílem komplexu opatření bylo tlumit nápor růstu globálních cen paliv a odstranit lokální cenové extrémy, tvrdilo ministerstvo financí.
Ministerstvo zároveň apelovalo na provozovatele čerpacích stanic, aby k maximálním přípustným cenám přistupovali jen ve výjimečných případech a snažili se udržovat cenovou hladinu pod stanovenou hranicí.
"Vláda je ale připravena, pokud by opět došlo k dramatickému nárůstu cen ropy na světových trzích v souvislosti s vyostřením situace v Hormuzském průlivu, případně regulační opatření opět zavést," uvedla vláda v minulém týdnu.
Související
Řidičům zdraží pohonné hmoty. Vládní strop definitivně končí
Ropa už je levnější než před válkou. Trump obvinil čerpadláře z umělého zdražování, v Česku ceny zůstávají vysoké
pohonné hmoty , Čerpací stanice
Aktuálně se děje
před 21 minutami
Litr zdražil i o více než tři koruny. Strop na ceny paliv skončil
před 1 hodinou
Vláda schválila zásadní změnu v důchodech. Polepší si pracující i starší senioři
před 2 hodinami
Vláda schválila zákaz mobilů ve školách. Žáci ho nesmí mít o přestávkách ani v družině
před 3 hodinami
Vládě se nelíbí rozhodnutí soudu, který poslal Pavla do Ankary. Chce vyřadit Šámala z jednání o kompetenční žalobě
před 4 hodinami
Chceme další ročník MS ve fotbale, uspořádáme jej sami, vyzval Trump šéfa FIFA a poradil mu, jak nenaštvat ostatní
před 5 hodinami
Babiš omylem ukázal notičky na Pavla. Prezidenta má podle podkladů ignorovat
před 7 hodinami
Místo uznání je doma bijí. Čemu čelí ukrajinští vojáci po návratu z fronty?
před 8 hodinami
Rusko zaútočilo na tureckou civilní obchodní loď. Deset lidí zemřelo
před 9 hodinami
Spojené státy devátou noc v řadě bombardovaly Írán
před 11 hodinami
Počasí tento týden: Objeví se déšť, studená rána i tropy
Aktualizováno před 17 hodinami
Sledovali jsme ONLINE: Finále MS ve fotbale vyhrálo Španělsko, Argentinu porazilo 1:0
včera
Darovat, nebo zlevnit. V EU začal platit zákaz likvidace neprodaného oblečení, firmy už jej nesmí vyhazovat
včera
Když Putin nechce mír dobrovolně, Kyjev si ho vynutí. Zelenskyj oznámil zahájení klíčových schůzek ke konci války
včera
Natankujte ještě dnes. Strop na pohonné hmoty končí, ceny paliv od zítřka porostou
včera
Není důvod, aby ceny ropy rostly. Hormuzským průlivem lodě normálně proplouvají, tvrdí USA
včera
Volby v USA se blíží. Trumpova podpora je na historickém minimu, Demokraté ale vyhráno nemají
včera
Nikopol. Ukrajinské město, o kterém jste nikdy neslyšeli, by mohlo obranu před drony učit celý svět
včera
Supernemocnice v Letňanech nebude. Místo toho chce Babiš opět komplexní vládní čtvrť
včera
Okamura míří na na pracovní cestu do Číny. Může jednat o zadrženém občanovi
včera
Anglie slaví první cenný kov od roku 1966. Bronz získala po zvládnuté přestřelce s Francií
Takový zápas o bronz fotbalové mistrovství světa ve své historii dosud nevidělo. Duel mezi Francií a Anglií nabídl spektakulární podívanou, u které platí, že „kdo ji neviděl, jako by nebyl“. V zápase, ve kterém nefungovaly zálohy, ani obrany obou mužstev totiž nabídlo hned neuvěřitelných deset branek. Po prvním poločase to vypadalo na dokonalý ručník pro francouzské fotbalisty, neboť ti právě po první půli prohrávali jasně 0:4. Loučící se kouč Francie Didier Deschamps pak měl zřejmě o přestávce proslov, který zabral a Francie tak ve druhé půli snížila na 3:4. Fanoušci Albionu se tak báli, aby je nestihl stejný trest za pasivitu, jakou předvedli Angličané v semifinále s Argentinou. Nakonec ale duel zvládli, když se výsledek divokého zápasu zastavil na skóre 6:4 pro Anglii. Francouzům tak k vysněnému obratu nepomohly ani dvě přesné trefy Mbappého, za to Angličané tak slaví první cenný kov z fotbalového MS po dlouhých 60 letech.
Zdroj: David Holub