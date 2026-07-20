Litr zdražil i o více než tři koruny. Strop na ceny paliv skončil

Jan Hrabě

Jan Hrabě

20. července 2026 17:39

Pohonné hmoty, ilustrační fotografie.
Pohonné hmoty, ilustrační fotografie. Foto: Michael Zelinka / INCORP images

V Česku od pondělí přestal platit strop na ceny pohonných hmot, které reagovaly podle očekávání, tedy zdražením. Litr nafty místy zdražil i o více než tři koruny. Řidiči si však připlatili i za benzin. 

Babišova vláda se minulý týden rozhodla na základě vývoje na trhu s ropou dále neprodlužovat opatření, kterými držela na uzdě ceny motorové nafty a běžného benzínu na českém maloobchodním trhu. Snížená spotřební daň na naftu a regulace cen benzínu a marží provozovatelů čerpacích stanic tak skončila v neděli 19. července.

Pondělní ceny tak byly oproti nedělním výrazně vyšší především v případě nafty, která byla u některých benzinek i o více než tři koruny za litr dražší než včera. Zdražil nicméně i benzin. 

Do konce uplynulého týdne byla omezena maximální výše marže čerpacích stanic na tři koruny za litr neprémiového paliva a zároveň byla snížena spotřební daň na litr nafty o 1,939 Kč, což včetně DPH představuje 2,35 Kč na litr. Cílem komplexu opatření bylo tlumit nápor růstu globálních cen paliv a odstranit lokální cenové extrémy, tvrdilo ministerstvo financí. 

Ministerstvo zároveň apelovalo na provozovatele čerpacích stanic, aby k maximálním přípustným cenám přistupovali jen ve výjimečných případech a snažili se udržovat cenovou hladinu pod stanovenou hranicí. 

"Vláda je ale připravena, pokud by opět došlo k dramatickému nárůstu cen ropy na světových trzích v souvislosti s vyostřením situace v Hormuzském průlivu, případně regulační opatření opět zavést," uvedla vláda v minulém týdnu. 

18. července 2026 11:28

Vážná nehoda na Znojemsku: Po čelní srážce autobusů jsou desítky zraněných

Související

Ilustrační foto

Ropa už je levnější než před válkou. Trump obvinil čerpadláře z umělého zdražování, v Česku ceny zůstávají vysoké

Světové ceny ropy zaznamenaly zásadní zlom, když v reakci na postupné obnovování námořní dopravy v Hormuzském průlivu klesly na úroveň před vypuknutím íránského konfliktu. Globální benchmark pro ropu Brent krátce sestoupil pod hranici 72,48 dolaru za barel, což představuje cenu z období těsně předtím, než Spojené státy a Izrael zahájily 28. února raketové útoky na Írán. Po tomto krátkém poklesu se cena mírně stabilizovala na hodnotě 72,63 dolaru za barel.

Více souvisejících

pohonné hmoty Čerpací stanice

Aktuálně se děje

před 21 minutami

před 1 hodinou

důchody

Vláda schválila zásadní změnu v důchodech. Polepší si pracující i starší senioři

Vláda schválila změny v důchodovém systému a poslala příslušnou novelu zákona o důchodovém pojištění do Poslanecké sněmovny. O rozhodnutí kabinetu informoval na sociální síti X ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka. Nová úprava má za cíl ocenit seniorskou pracovní aktivitu, lépe podpořit lidi ve vysokém věku a zjednodušit fungování celého systému, přičemž plánované změny ve valorizacích prozatím schváleny nebyly.

před 2 hodinami

Vláda ČR

Vláda schválila zákaz mobilů ve školách. Žáci ho nesmí mít o přestávkách ani v družině

Vláda na svém pondělním jednání jednomyšleně podpořila poslanecký návrh premiéra Andreje Babiše a ministra školství Roberta Plagy, který usiluje o plošný zákaz používání mobilních telefonů a dalších elektronických komunikačních zařízení. Omezení se má týkat mateřských škol, základních škol a také nižších stupňů víceletých gymnázií. Podle ministra školství se kabinet k této zákonné úpravě rozhodl na základě vyhodnocení dat ze škol, z nichž vyplynulo, že dosavadní dobrovolný přístup nepřinesl dostatečné výsledky.

před 3 hodinami

Jeroným Tejc, Martin Šebestyán, Ivan Bednárik

Vládě se nelíbí rozhodnutí soudu, který poslal Pavla do Ankary. Chce vyřadit Šámala z jednání o kompetenční žalobě

Vláda schválila návrh na zamítnutí kompetenční žaloby, kterou k Ústavnímu soudu podal prezident Petr Pavel. Dokument připravený ministrem spravedlnosti Jeronýmem Tejcem zároveň obsahuje požadavek na vyloučení soudce zpravodaje Pavla Šámala z dalšího projednávání celého případu. Vládní kabinet jej totiž viní ze soudního aktivismu v souvislosti s jeho nedávným rozhodnutím o předběžném opatření.

před 4 hodinami

Prezident Trump

Chceme další ročník MS ve fotbale, uspořádáme jej sami, vyzval Trump šéfa FIFA a poradil mu, jak nenaštvat ostatní

Americký prezident Donald Trump vyvolal rozruch svými neotřelými návrhy ohledně pořádání dalších ročníků fotbalového mistrovství světa. Před nedělním finálovým utkáním mezi Španělskem a Argentinou na stadionu MetLife v New Jersey poskytl rozhovor televizi Fox, v němž otevřeně vyzval šéfa mezinárodní federace FIFA Gianniho Infantina, aby Spojeným státům co nejdříve opět přidělil pořadatelství tohoto šampionátu.

před 5 hodinami

Andrej Babiš

Babiš omylem ukázal notičky na Pavla. Prezidenta má podle podkladů ignorovat

České zastoupení na summitu NATO doprovázela výrazná vnitropolitická tenze mezi premiérem Andrejem Babišem a prezidentem Petrem Pavlem. Českou delegaci tvořili vedle předsedy vlády a hlavy státu také ministr zahraničí Petr Macinka a ministr obrany Jaromír Zůna. Vláda přitom s účastí prezidenta na vrcholné schůzce původně nepočítala, Ústavní soud však kabinetu předběžným opatřením nařídil, aby Pavlovi odjezd umožnil. Premiér Babiš následně prezidentovo působení na akci veřejně označil za ostudné a trapné.

před 7 hodinami

před 8 hodinami

před 9 hodinami

Stíhací letoun F-15 Eagle, ilustrační fotografie

Spojené státy devátou noc v řadě bombardovaly Írán

Americký prezident Donald Trump oznámil, že Írán utrpěl velmi těžké zásahy poté, co Spojené státy dokončily devátou noc leteckých úderů. Napříč íránským územím byly hlášeny četné výbuchy. Narůstající počty vojenských obětí a šířící se útoky v posledním období výrazně zvýšily obavy z propuknutí rozsáhlejšího válečného konfliktu.

před 11 hodinami

Déšť

Počasí tento týden: Objeví se déšť, studená rána i tropy

Český hydrometeorologický ústav zveřejnil seznam stěžejních informací týkajících se počasí, které nás tento týden čeká. Podle meteorologů nabídne následující období proměnlivé podmínky s nižším podílem slunečního svitu, mírnějšími teplotami a proměnlivými srážkami.

Aktualizováno před 17 hodinami

MS ve fotbale

Sledovali jsme ONLINE: Finále MS ve fotbale vyhrálo Španělsko, Argentinu porazilo 1:0

Fotbaloví fanoušci se dočkali. V neděli večer se odehrál dlouho očekávaný finálový zápas historicky největšího fotbalového světového šampionátu v dějinách, do kterého se nakonec dostali fotbalisté Španělska a Argentiny. Zatímco Španělé se snažili navázat na svůj dosud jediný titul z roku 2010, kdy poprvé a naposledy hráli finále MS, Argentina se pokusila obhájit titulu z roku 2022. To se jí ale nepovedlo a titul mistrů světa si podruhé v historii odneslo Španělsko.

včera

oděvy

Darovat, nebo zlevnit. V EU začal platit zákaz likvidace neprodaného oblečení, firmy už jej nesmí vyhazovat

V Evropské unii vstoupil v platnost zákaz likvidace neprodaného oblečení, obuvi a oděvních doplňků, což představuje nejnovější krok bloku ke snížení množství odpadu. Nové nařízení v rámci unijní směrnice o ekodesignu udržetelných výrobků se vztahuje na velké společnosti s více než 250 zaměstnanci a ročním čistým obratem přesahujícím 50 milionů eur. 

včera

včera

Ilustrační foto

Natankujte ještě dnes. Strop na pohonné hmoty končí, ceny paliv od zítřka porostou

Ministerstvo financí v pátek zveřejnilo poslední cenové stropy na pohonné hmoty, které určují nejvyšší povolené prodejní ceny pro nadcházející víkend. U obou hlavních druhů paliv došlo k jejich navýšení. Tyto hodnoty, které úřad zveřejňuje v cenovém věstníku, jsou zároveň úplně posledními stropy, jež stát určil. Od pondělí cenový strop na pohonné hmoty končí.

včera

včera

včera

Zničená Ukrajina.

Nikopol. Ukrajinské město, o kterém jste nikdy neslyšeli, by mohlo obranu před drony učit celý svět

Jihoukrajinské město Nikopol se v hlavních zprávách objevuje jen zřídka, neboť zůstává ve stínu hrozeb spojených s nedalekou okupovanou Záporožskou jadernou elektrárnou, která leží přímo na protějším břehu řeky. Podle místních úřadů je však toto frontové město terčem útoků prakticky každý den od samého počátku ruské invaze. Vzhledem k bezprostřední blízkosti nepřátelských pozic, jež jsou na druhém břehu Dněpru vzdálené pouhé tři kilometry, čelí civilní obyvatelé permanentnímu riziku náletů bezpilotních letounů s krátkým doletem. Místní dobrovolníci potvrzují, že ačkoliv si na neustálé nebezpečí do jisté míry zvykli, všudypřítomný strach je nikdy zcela neopouští a je nesmírně obtížné sledovat, jak toto napětí doléhá na starší či hendikepované spoluobčany.

včera

Andrej Babiš

Supernemocnice v Letňanech nebude. Místo toho chce Babiš opět komplexní vládní čtvrť

Premiér Andrej Babiš (ANO) se hodlá vrátit ke svému dřívějšímu záměru a znovu usiluje o vybudování komplexní vládní čtvrti v pražských Letňanech. Tento nápad podle vlastních slov poprvé dostal v roce 2015 během setkání s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Předchozí pokus o realizaci tohoto plánu však selhal kvůli nedohodě s pražským magistrátem ohledně poskytnutí nezbytných pozemků. Zda se projekt tentokrát posune kupředu, bude opět záviset na výsledku nových vyjednávání s vedením hlavního města.

včera

Tomio Okamura

Okamura míří na na pracovní cestu do Číny. Může jednat o zadrženém občanovi

Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) v neděli odpoledne odletěl na pracovní cestu do Číny. Před svým odletem v televizním diskusním pořadu CNN Prima News uvedl, že návštěvu předem konzultoval na koordinačních schůzkách s ministerstvem zahraničí a také s vedením českých tajných služeb kvůli vzájemné výměně informací.

včera

Anglie slaví první cenný kov od roku 1966. Bronz získala po zvládnuté přestřelce s Francií

Takový zápas o bronz fotbalové mistrovství světa ve své historii dosud nevidělo. Duel mezi Francií a Anglií nabídl spektakulární podívanou, u které platí, že „kdo ji neviděl, jako by nebyl“. V zápase, ve kterém nefungovaly zálohy, ani obrany obou mužstev totiž nabídlo hned neuvěřitelných deset branek. Po prvním poločase to vypadalo na dokonalý ručník pro francouzské fotbalisty, neboť ti právě po první půli prohrávali jasně 0:4. Loučící se kouč Francie Didier Deschamps pak měl zřejmě o přestávce proslov, který zabral a Francie tak ve druhé půli snížila na 3:4. Fanoušci Albionu se tak báli, aby je nestihl stejný trest za pasivitu, jakou předvedli Angličané v semifinále s Argentinou. Nakonec ale duel zvládli, když se výsledek divokého zápasu zastavil na skóre 6:4 pro Anglii. Francouzům tak k vysněnému obratu nepomohly ani dvě přesné trefy Mbappého, za to Angličané tak slaví první cenný kov z fotbalového MS po dlouhých 60 letech.

Zdroj: David Holub

Další zprávy