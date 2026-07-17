Řidičům zdraží pohonné hmoty. Vládní strop definitivně končí

Tuzemský trh s pohonnými hmotami se od příštího týdne nebude muset řídit rozhodnutími úřadů ohledně maximálních cen. Vláda se rozhodla dále neprodlužovat daňová a regulační opatření mířící na ceny paliv u českých čerpacích stanic.
Babišova vláda se v pondělí rozhodla na základě aktuálního vývoje na trhu s ropou dále neprodlužovat opatření, kterými držela na uzdě ceny motorové nafty a běžného benzínu na českém maloobchodním trhu. Snížená spotřební daň na naftu a regulace cen benzínu a marží provozovatelů čerpacích stanic skončí v neděli 19. července.
"Vláda je ale připravena, pokud by opět došlo k dramatickému nárůstu cen ropy na světových trzích v souvislosti s vyostřením situace v Hormuzském průlivu, případně regulační opatření opět zavést," uvedl úřad v tiskové zprávě.
Momentálně je omezena maximální výše marže čerpacích stanic na tři koruny za litr neprémiového paliva a zároveň je snížena spotřební daň na litr nafty o 1,939 Kč, což včetně DPH představuje 2,35 Kč na litr. Cílem komplexu opatření je tlumit nápor růstu globálních cen paliv a odstranit lokální cenové extrémy, tvrdí ministerstvo financí.
Ministerstvo zároveň apeluje na provozovatele čerpacích stanic, aby k maximálním přípustným cenám přistupovali jen ve výjimečných případech a snažili se udržovat cenovou hladinu pod stanovenou hranicí.
Maximální přípustná maloobchodní cena je stanovena jako třídenní klouzavý průměr následujících tří hodnot: velkoobchodních denních indexů ČEPRO, ORLEN a MOL a denní kotace burzovní organizace Platts (vč. spotřební daně) + 3 Kč marže + DPH.
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pohonné hmoty , Čerpací stanice , Alena Schillerová , Vláda ČR
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Zdroj: Jan Hrabě