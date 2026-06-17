Moravec prozradil, kolik bral jako moderátor Otázek na ČT

Moderátor Václav Moravec se v jednom z rozhovorů opět vrátil ke svému působení v České televizi, se kterou nadále vede spory ohledně konkurenční doložky. Respektovaný novinář se v reakci na některé komentáře rozhodl odhalit, kolik mu veřejnoprávní médium platilo.
Moravec po odchodu z České televize spustil vlastní mediální platformu, což mnozí lidé vzali jako potvrzení svých domněnek, že si jako moderátor Otázek vydělával více než dobře. "Teď budou ještě vykládat, že jsem si v ČT nahrabal, a tudíž se můžu pustit do vlastního projektu. Je to nespravedlivé. Absolutně nespravedlivé," reagoval novinář.
"Opakovaně jsem řekl, kolik byl můj plat v ČT – v hrubém se pohyboval okolo 90 tisíc (korun)," uvedl pro web Aktuálně.cz. "To zubaři na okresním městě mají víc," zdůraznil.
Generální ředitel České televize Hynek Chudárek minulý týden na jednání Rady ČT sdělil, že veřejnoprávní instituce vůči Moravcovi uplatňuje sankce, protože má za to, že došlo k porušení konkurenční doložky. "Považujeme dohodu za platnou, nezpochybnitelnou a postupujeme přesně podle ní," uvedl televizní šéf. "Ta pokuta převyšuje to, co bylo vyplaceno, takže si myslím, že to je pozitivní," podotkl Chudárek.
Moravec následně informoval, že mu z televize nadále chodí výplatní pásky. "Několik hodin po plamenném projevu GŘ ČT Chudárka na Radě ČT o mé konkurenční doložce a jejím údajném porušení mi v datové schránce přistane toto," napsal na sociální síti X. "Platí, že jsem všechny částky ČT vrátil, protože podle mých právníků je doložka neplatná. Kéž by pan Chudárek řešil škodu radních ČT," dodal respektovaný moderátor a novinář.
Moravec skončil na obrazovkách České televize na jaře. Nyní působí na vlastní platformě, kde moderuje tři porady. Ústředním formátem je politická diskuze Poledne s Moravcem, kam si zve významné politické osobnosti.
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Václav Moravec , novináři , Česká televize
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Zdroj: Libor Novák