Pentagon schválil možnost předání raket Tomahawk Ukrajině, čímž nechal konečné politické rozhodnutí na prezidentu Donaldu Trumpovi. Americké ministerstvo obrany dalo Bílému domu zelenou k dodání těchto střel s dlouhým doletem, protože posoudilo, že by to nijak negativně neovlivnilo americké zásoby.
Vyplývá to z informací od tří amerických a evropských úředníků, kteří jsou s touto záležitostí seznámeni. Trump nicméně jen několik dní předtím, v průběhu pracovního oběda s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, naznačil, že by raději střely Ukrajině neposkytl. Zdůvodnil to obavou, že Spojené státy nechtějí "rozdávat věci, které potřebujeme k ochraně naší země."
Společný štáb informoval Bílý dům o svém posouzení situace na začátku tohoto měsíce, těsně před schůzkou Trumpa se Zelenským. Ukrajinský lídr aktivně usiluje o získání těchto raket pro efektivnější útoky na ropná a energetická zařízení hluboko uvnitř ruského území. Rakety Tomahawk se vyznačují doletem kolem 1 000 mil.
Posouzení Pentagonu dodalo odvahu evropským spojencům USA, kteří jsou přesvědčeni, že Spojené státy nyní mají méně důvodů k neposkytnutí těchto zbraní, jak uvedli dva evropští představitelé. Trump jen pár dní před schůzkou se Zelenským také prohlásil, že USA disponují "mnoha Tomahawky", které by mohly případně Ukrajině poskytnout.
Americké a evropské činitele proto překvapilo, když Trump dramaticky změnil svůj postoj o pár dnů později, na pracovním obědě se Zelenským v Bílém domě, kde tvrdil, že USA tyto střely "potřebují". Následně Zelenskému za zavřenými dveřmi sdělil, že jim Tomahawky neposkytnou, alespoň ne v tuto chvíli. K Trumpově rozhodnutí došlo den poté, co telefonicky hovořil s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Putin tehdy americkému prezidentovi sdělil, že Tomahawky, které by mohly zasáhnout velká ruská města jako Moskvu a Petrohrad, nebudou mít sice významný dopad na bojiště, ale poškodí vztahy mezi USA a Ruskem, jak dříve informovala televize CNN.
Bílý dům ani Pentagon na žádosti o komentář nereagovaly. Zdroje již dříve potvrdily televizi CNN, že Trump střely zcela nevyloučil a administrativa připravila plány pro jejich rychlé dodání Ukrajině, pokud by Trump vydal pokyn. Frustrace prezidenta Trumpa z Putinovy neochoty seriózně zvažovat mírové rozhovory v posledních týdnech narůstala. V reakci na to minulý týden schválil nové americké sankce vůči ruským ropným společnostem a prozatím zrušil plánovanou schůzku s Putinem v Budapešti, kde měli jednat o Ukrajině.
Přestože Pentagon nemá obavy o stav zásob, američtí obraní úředníci stále řeší, jak by se ukrajinští vojáci na rakety školili a jak by je rozmístili. K efektivnímu použití střel Ukrajinou by bylo potřeba vyřešit několik operačních otázek, dodaly zdroje. Jednou z nevyřešených otázek zůstává, jak by Ukrajina rakety vypouštěla, pokud by je USA poskytly. Tomahawky se nejčastěji odpalují z povrchových lodí nebo ponorek, avšak ukrajinské námořnictvo je silně oslabené.
Střely by tak pravděpodobně musely být odpalovány ze země. Americká námořní pěchota a armáda vyvinuly pozemní odpalovací zařízení, která by mohla být Ukrajině dodána. Evropští představitelé se nicméně domnívají, že Ukrajina by našla způsob, jak tuto situaci vyřešit, i kdyby USA zařízení neposkytly. Jeden z úředníků poukázal na to, že ukrajinští inženýři dokázali vyvinout řešení pro použití střel Storm Shadow dodaných Spojeným královstvím. Tyto střely byly původně konstruovány pro moderní letouny NATO a musely být integrovány do zastaralé ukrajinské flotily stíhaček ze sovětské éry.
Prezident Zelenskyj v příspěvku na sociální síti X z počátku tohoto týdne uvedl, že Ukrajina doufá v rozšíření svých schopností dálkového dosahu do konce letošního roku. Cílem je, aby válka skončila "za spravedlivých podmínek" pro zemi. Napsal, že globální sankce a "cílená přesnost" ukrajinských sil se v podstatě synchronizují, aby válka skončila pro Ukrajinu za férových podmínek. Podle jeho slov musí být všechny cíle pro hluboké údery plně zajištěny do konce roku, včetně rozšíření schopnosti zásahu na dlouhé vzdálenosti.
Související
Svět už nebude stejný jako dřív. Čína dožene USA a Rusko v oblasti, která vždy budí obavy
Tlusté generály a admirály v Pentagonu už nechci vidět, prohlásil Hegseth
Pentagon , válka na Ukrajině , střela s plochou dráhou letu Tomahawk
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Pentagon schválil možnost předání raket Tomahawk Ukrajině
před 3 hodinami
Meteorologové slibují typické podzimní počasí během víkendu
včera
Metro čeká další víkendová výluka. V neděli se posílí náhradní doprava
včera
Náhlá smrt zasáhla české dostihy. Zemřel Pavel Složil, byl druhý na Pardubické
včera
Hradba 2025. Armáda na největším cvičení prověří obranyschopnost
včera
Zemřel ruský herec Gennadij Nazarov, představitel vojáka Čonkina v Menzelově filmu
včera
Svět už nebude stejný jako dřív. Čína dožene USA a Rusko v oblasti, která vždy budí obavy
včera
Cíle Babišovy vlády odhaleny. Vrátí se EET či slevy v dopravě, změny i u důchodů
včera
Superdávka se po měsíci dočkala kalkulačky. Lidem pomůže zjistit, zda mají nárok
včera
Maďarské povstání 1956. Diktatura nebyla vůlí lidu, importovali ji Sověti, říká Bílý
včera
Babiš už se sešel se šéfem NATO. Známe se roky, připomněl lídr ANO
včera
Policie odhalila převaděče migrantů do Německa. Hrozí jim až osm let
včera
Nová bilance hurikánu Melissa. Počet obětí se značně zvýšil
včera
Kriminálka v Plzni řeší neobvyklý případ. Vraždilo se ve vězení
včera
Kde je "zničená ekonomika"? Před nástupem rozhazovačů roste, dokonce i „sekera“ v rozpočtu má logiku
včera
Pokrovsk? Jsme ve složité situaci, ale ne v obklíčení, tvrdí Syrskyj
včera
Hamás zůstane Hamásem – posílí a znovu udeří. Příměří v Gaze trvá, je ale nesmírně křehké
včera
Dost bylo skandálů. Andrew už není princ, rozhodl jeho bratr a král v jedné osobě
včera
Počasí na přelomu měsíce. Oblačnosti bude střídavě přibývat a ubývat
30. října 2025 21:59
Další prázdniny začnou školákům ještě letos. Volno bude i v listopadu
Školou povinné děti mají za sebou první delší volno v probíhajícím školním roce. Dnes se po podzimních prázdninách opět vrátili do lavic. Další volný den v týdnu bude následovat v listopadu. Pořádně si pak školáci odpočinou od vyučování o Vánocích.
Zdroj: Jan Hrabě