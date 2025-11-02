Dvě tváře Trumpa. Slibuje trvalý mír, vzápětí připouští další vojenský zásah

Někdy to vypadá, že americký prezident Donald Trump trpí schizofrenií. Po úspěšném jednání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem sice slibuje trvalý mír, ale vzápětí připouští další vojenský zásah. Pentagon se podle jeho slov má připravit na případnou akci v Nigérii. Vadí mu vraždění tamních křesťanů.
Trump v jednom z nejnovějších příspěvků na své sociální síti Truth Social připomněl rozhovor s čínským protějškem, jehož výsledkem je dohoda obou států o zrušení či odkladu čínských omezení vývozu vzácných nerostů. Jde o významný posun po měsících obchodních sporů, které ohrožovaly světové dodavatelské řetězce a vyvolávaly obavy z nové obchodní války.
"Moje jednání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem bylo skvělé pro obě naše země. Tohle setkání povede k trvalému míru a úspěchu. Bůh žehnej Číně a Spojeným státům americkým," napsal šéf Bílého domu.
Hned v dalším příspěvku nicméně obrátil pozornost na Afriku a jedné ze zemí na kontinentu pohrozil americkým vojenským zásahem.
"Pokud bude nigerijská vláda nadále umožňovat vraždění křesťanů, Spojené státy americké okamžitě zastaví veškerou pomoc a asistenci pro Nigérii a klidně se mohou do této dnes zneuctěné země vydat, aby úplně vymýtily islámské teroristy, kteří provádějí tato ohavná zvěrstva," vzkázal Trump prostřednictvím Truth Social.
Americký prezident dokonce vyzval Pentagon k přípravám akce. "Nařizuji našemu ministerstvu války, aby se připravilo na možný zásah. Pokud zaútočíme, bude to rychlé, brutální a sladké. Jak když teroristé útočí na křesťany. Nigerijská vládo, rychle něco dělej," dodal.
Donald Trump , Pentagon , USA (Spojené státy americké) , Si Ťin-pching , Čína , Nigérie
