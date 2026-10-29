Rusko zaútočilo na přeplněné ukrajinské nádraží, zabilo 14 lidí. Nepřijatelné, zareagoval Macron

Libor Novák

29. října 2026 21:16

Emmanuel Macron, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock)
Emmanuel Macron, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock) Foto: FDFA Communication

Francouzský prezident Emmanuel Macron obvinil Rusko z toho, že si namísto deeskalace zvolilo další eskalaci konfliktu. Stalo se tak po čtvrtečním úderu ruského dronu na přeplněné nádraží v ukrajinském městě Dnipro, při kterém zemřelo nejméně čtrnáct lidí. Tragický útok zasáhl nástupiště, kde v té době stály příměstský a osobní vlak.

Podle vyjádření ukrajinských úřadů utrpělo při tomto úderu zranění dalších čtrnáct osob. Šest z celkového počtu zraněných se nachází ve vážném stavu, přičemž mezi nimi je i jedenáctiletý chlapec a muž, který přišel o obě nohy. Záchranáři a místní složky zasahovali na místě okamžitě po dopadu střely.

Ukrajinské letectvo uvedlo, že během denního útoku úspěšně zneškodnilo tři ruské drony poháněné proudovými motory. Čtvrtému bezpilotnímu stroji se však podařilo proniknout přes protivzdušnou obranu a zasáhnout nádražní budovu. Prezident Volodymyr Zelenskyj označil tento úder za hrozný čin a naléhavě vyzval západní spojence k udržení tlaku na Moskvu.

Podle ukrajinského prezidenta nesmí být sankce uvalené na Moskvu a její válečný stroj v žádném případě zmírňovány, dokud tato válka pokračuje. Zelenskyj rovněž zpochybnil nedávné úvahy o uvolnění některých restrikcí v ruském energetickém sektoru. Poukázal přitom na skutečnost, že Moskva namísto deeskalace pokračuje v nelítostných útocích na civilní cíle.

Násilné útoky si ve čtvrtek vyžádaly další lidské životy i v jiných částech napadené země. V Černihivu severně od Kyjeva si ruský úder vyžádal životy dvou patnáctiletých dívek. Zranění přitom utrpěly téměř dvě desítky lidí včetně čtyř dětí, jak potvrdily místní úřady.

Další tragédie se odehrála ve středoukrajinském Kremenčuku, kde nepřátelský dron zasáhl obytnou budovu. Při tomto útoku zahynuli tři lidé a několik dalších utrpělo zranění. Mezi zraněnými je podle oficiálních hlášení také jedno šestileté dítě.

Navzdory probíhajícím útokům pokračuje v rusky okupovaném městě Olešky v Chersonské oblasti křehké lokální příměří. Tato dohoda má usnadnit humanitární přístup a případnou evakuaci civilistů, kteří v oblasti trpí nedostatkem potravin, vody a léků. Ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec oznámil, že se s delegací vydal do města přes Bělorusko a Ruskou federaci.

Současné příměří, které vstoupilo již do třetího dne, navázalo na předchozí odminování humanitárních koridorů a má platit do prvního listopadu. Celá situace se odehrává v době, kdy se Kyjev a Moskva připravují na další kolo rozhovorů zprostředkovaných Spojenými státy. Moskva však mezitím opakovaně deklarovala, že celkové tempo své vojenské kampaně nehodlá snižovat.

Francouzský prezident ve svém vyjádření na síti X uvedl, že zprávu o útoku přijal s velkým znepokojením a hlubokým rozhořčením. Podle jeho slov je zcela nepřijatelné, že Rusko nadále odmítá veškeré návrhy na mírové řešení. Místo toho si Kreml podle něj vybírá cestu neustálé eskalace a útoků na nevinné civilisty.

před 1 hodinou

Železniční tragédii ve Španělsku nepřežil Čech, potvrdilo ministerstvo

Související

Vladimír Putin

Putin pochválil Muska za omezení Starlinku Ukrajině. Údajně jsou spolu v blízkém kontaktu

Ruský prezident Vladimir Putin označil miliardáře Elona Muska za skutečného génia v souvislosti s omezením rychlosti satelitního internetu Starlink, které komplikuje ukrajinské operace. Musk už dříve potvrdil, že jeho společnost SpaceX omezila ukrajinské připojení k satelitní síti Starlink. Stalo se tak poté, co ukrajinští představitelé oznámili obnovení stabilního provozu a vyřešení dřívějších problémů s konektivitou, které podle Kyjeva omezovaly obranné operace armády.

Více souvisejících

válka na Ukrajině Emmanuel Macron

Aktuálně se děje

před 29 minutami

Boris Šťastný

Je to nepřijatelné. Šťastný se zlobí na CAS kvůli návratu ruských hokejistů

I vrcholní čeští politici reagují na rozhodnutí Mezinárodní sportovní arbitráže, které má vést k návratu ruské hokejové reprezentace na největší světové akce. Ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé) s arbitrážním rozhodnutím zásadně nesouhlasí. Sport podle jeho slov nemá sloužit jako nástroj propagace Ruska.

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Hokej, ilustrační fotografie.

Rusové se mohou vrátit na hokejové MS. Česko už zareagovalo

Ruští hokejisté se mají vrátit na vrcholné reprezentační akce, rozhodla Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS). Obavy o bezpečnost účastníků turnajů v případě účasti ruských týmů byly označeny za neopodstatněné. Český hokej nadále nesouhlasí s účastí Rusů. 

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Fotbal, ilustrační fotografie.

Sparta s Plzní nestačily na své soupeře v Evropské lize. Jablonec překvapil

Fotbalisté Sparty neodčinili předešlé zaváhání v rámci ligové fáze Evropské ligy, když doma ztratili s norským Lilleströmem (1:1). Přestože vstup do duelu na hřišti Olympiakosu Pireus byl z pohledu Pražanů nebojácný, postupem času však jako by tato nebojácnost rázem vymizela a podobně jako ve zmiňovaném zápase s norským klubem tak nabídla soupeři prostor na rozhodující úder. Navíc o to těžší to s postupem času pro Spartu tentokrát bylo proto, že hrála pochopitelně venku v řeckém pekle. 

před 4 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

Tesco

Tesco v Česku skončí, nahradí ho Albert. Firmy oznámily velký obchod

Firma Ahold Delhaize v pátek oznámila, že se dohodla na akvizici 100 % podnikání společnosti Tesco v Česku a na Slovensku. Informovala o tom v tiskové zprávě. Transakce nyní podléhá schválení ze strany regulačních orgánů. Firma vnímá akvizici jako významnou příležitost posílit pozici v regionu střední a jihovýchodní Evropy a vstoupit na slovenský trh.

před 6 hodinami

před 7 hodinami

Patrick Stewart

Zemřel legendární britský herec Patrick Stewart

Z Hollywoodu přišla ve čtvrtek večer velmi smutná zpráva. Ve věku 86 let zemřel legendární britský herec Patrick Stewart, jehož nejvíce proslavila role kapitána Picarda ve Star Treku. Stewart se v závěru života potýkal se zdravotními problémy. 

před 8 hodinami

včera

včera

Christine Lagardeová, šéfka Mezinárodního měnového fondu (MMF)

Politico: Lagardeová podstoupila zákrok související s rakovinou. Důvod odchodu z čela ECB je ale jiný

Oznámení odchodu šéfky Evropské centrální banky (ECB) Christine Lagardeové vyvolalo kromě samotného data konce ve funkci také velkou pozornost kvůli dvěma náplastem na jejím obličeji, které byly viditelné v jejím videoprohlášení. Tyto obvazy okamžitě vyvolaly řadu spekulací na sociálních sítích, na což sedmdesátiletá představitelka centrální banky reagovala v následných příspěvcích.

včera

Christine Lagarderová

Šéfka Evropské centrální banky Christine Lagardeová rezignuje

Šéfka Evropské centrální banky (ECB) Christine Lagardeová oznámila, že odstoupí ze své funkce o devět měsíců dříve, než jí řádně vyprší mandát. Vedení ECB ve čtvrtek potvrdilo, že Lagardeová opustí post prezidentky instituce 7. února 2027, přičemž původně měla ve funkci setrvat do konce října téhož roku.

včera

Andrej Babiš

V satirickém pořadu BBC se vysmáli Babišově výroku

Známý britský politicko-satirický pořad Have I Got News For You, který vysílá stanice BBC, se ve svém nedávném vydání zaměřil na neobvyklý výrok českého premiéra Andreje Babiše. Předseda české vlády se v něm vyjádřil k možnému opětovnému vstupu Spojeného království do Evropské unie. Jeho slova o tom, že by Británii v unii přivítal kvůli penězům, však britské autory a diváky pobavila.

včera

Ilustrační foto

Počasí může lámat rekordy. Rok 2027 může být nejteplejším v historii, varují klimatologové

Následující rok 2027 by se mohl stát v globálním průměru vůbec nejteplejším rokem v historii měření. V rozhovoru pro slovenskou tiskovou agenturu TASR na to upozornil klimatolog Slovenského hydrometeorologického ústavu Pavol Faško. Očekávaný rekordní nárůst teplot by podle něj měl sloužit jako zásadní impuls k aktivnějšímu přístupu společnosti i úřadů k řešení probíhající klimatické krize.

včera

Péter Magyar a Andrej Babiš

Babiš přivítal v Praze předsedu maďarské vlády Pétera Magyara

Předseda vlády Andrej Babiš přivítal ve čtvrtek na zahradě Kramářovy vily v Praze předsedu maďarské vlády Pétera Magyara a členy jeho kabinetu. Maďarského premiéra na cestě doprovází osm ministrů jeho vlády. V tomto formátu se zástupci obou zemí setkávají vůbec poprvé v historii.

včera

Kanada

Evropská unie stáhla nabídku na přidružené členství Kanady

Evropská unie se stáhla ze své dřívější nabídky Kanadě, která se měla týkat zahájení rozhovorů o takzvaném přidruženém členství. Tento krok přichází v důsledku neshod mezi členskými státy, jež se objevily těsně před začátkem společného summitu v Montrealu. Původní ambiciózní plán tak doznal výrazných změn a byl nahrazen mírnější formulací.

včera

Vladimír Putin

Putin pochválil Muska za omezení Starlinku Ukrajině. Údajně jsou spolu v blízkém kontaktu

Ruský prezident Vladimir Putin označil miliardáře Elona Muska za skutečného génia v souvislosti s omezením rychlosti satelitního internetu Starlink, které komplikuje ukrajinské operace. Musk už dříve potvrdil, že jeho společnost SpaceX omezila ukrajinské připojení k satelitní síti Starlink. Stalo se tak poté, co ukrajinští představitelé oznámili obnovení stabilního provozu a vyřešení dřívějších problémů s konektivitou, které podle Kyjeva omezovaly obranné operace armády.

včera

Netanjahuova strana viní arabské strany z ukradení voleb. Policie obvinění popřela

Izraelská policie a úřady odmítly obvinění strany Likud premiéra Benjamina Netanjahua, podle níž byly nedávné parlamentní volby ukradeny arabskými stranami. Zástupci policie uvedli, že den proběhl s minimem incidentů a bez jakýchkoliv důkazů o podvodech. Ústřední volební komise potvrdila, že pro tato tvrzení neexistují žádné podklady.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy