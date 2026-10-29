Francouzský prezident Emmanuel Macron obvinil Rusko z toho, že si namísto deeskalace zvolilo další eskalaci konfliktu. Stalo se tak po čtvrtečním úderu ruského dronu na přeplněné nádraží v ukrajinském městě Dnipro, při kterém zemřelo nejméně čtrnáct lidí. Tragický útok zasáhl nástupiště, kde v té době stály příměstský a osobní vlak.
Podle vyjádření ukrajinských úřadů utrpělo při tomto úderu zranění dalších čtrnáct osob. Šest z celkového počtu zraněných se nachází ve vážném stavu, přičemž mezi nimi je i jedenáctiletý chlapec a muž, který přišel o obě nohy. Záchranáři a místní složky zasahovali na místě okamžitě po dopadu střely.
Ukrajinské letectvo uvedlo, že během denního útoku úspěšně zneškodnilo tři ruské drony poháněné proudovými motory. Čtvrtému bezpilotnímu stroji se však podařilo proniknout přes protivzdušnou obranu a zasáhnout nádražní budovu. Prezident Volodymyr Zelenskyj označil tento úder za hrozný čin a naléhavě vyzval západní spojence k udržení tlaku na Moskvu.
Podle ukrajinského prezidenta nesmí být sankce uvalené na Moskvu a její válečný stroj v žádném případě zmírňovány, dokud tato válka pokračuje. Zelenskyj rovněž zpochybnil nedávné úvahy o uvolnění některých restrikcí v ruském energetickém sektoru. Poukázal přitom na skutečnost, že Moskva namísto deeskalace pokračuje v nelítostných útocích na civilní cíle.
Násilné útoky si ve čtvrtek vyžádaly další lidské životy i v jiných částech napadené země. V Černihivu severně od Kyjeva si ruský úder vyžádal životy dvou patnáctiletých dívek. Zranění přitom utrpěly téměř dvě desítky lidí včetně čtyř dětí, jak potvrdily místní úřady.
Další tragédie se odehrála ve středoukrajinském Kremenčuku, kde nepřátelský dron zasáhl obytnou budovu. Při tomto útoku zahynuli tři lidé a několik dalších utrpělo zranění. Mezi zraněnými je podle oficiálních hlášení také jedno šestileté dítě.
Navzdory probíhajícím útokům pokračuje v rusky okupovaném městě Olešky v Chersonské oblasti křehké lokální příměří. Tato dohoda má usnadnit humanitární přístup a případnou evakuaci civilistů, kteří v oblasti trpí nedostatkem potravin, vody a léků. Ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec oznámil, že se s delegací vydal do města přes Bělorusko a Ruskou federaci.
Současné příměří, které vstoupilo již do třetího dne, navázalo na předchozí odminování humanitárních koridorů a má platit do prvního listopadu. Celá situace se odehrává v době, kdy se Kyjev a Moskva připravují na další kolo rozhovorů zprostředkovaných Spojenými státy. Moskva však mezitím opakovaně deklarovala, že celkové tempo své vojenské kampaně nehodlá snižovat.
Francouzský prezident ve svém vyjádření na síti X uvedl, že zprávu o útoku přijal s velkým znepokojením a hlubokým rozhořčením. Podle jeho slov je zcela nepřijatelné, že Rusko nadále odmítá veškeré návrhy na mírové řešení. Místo toho si Kreml podle něj vybírá cestu neustálé eskalace a útoků na nevinné civilisty.
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Zdroj: Libor Novák