Babiš přivítal v Praze předsedu maďarské vlády Pétera Magyara

Předseda vlády Andrej Babiš přivítal ve čtvrtek na zahradě Kramářovy vily v Praze předsedu maďarské vlády Pétera Magyara a členy jeho kabinetu. Maďarského premiéra na cestě doprovází osm ministrů jeho vlády. V tomto formátu se zástupci obou zemí setkávají vůbec poprvé v historii.
Po oficiální uvítací ceremonii na zahradě vily následovalo samostatné jednání obou premiérů. Své vlastní konzultace odděleně zahájili také jednotliví ministři z obou vládních delegací. Tyto pracovní schůzky se zaměřují na celou řadu vzájemně propojených témat a bilaterální spolupráci.
Po skončení dopolední části programu a následném pracovním obědě se jednání přesunula do prostor Strakovy akademie. Na úřadu vlády bude program pokračovat odpoledními rozhovory a navazujícími bilaterálními jednáními. Součástí programu ve Strakově akademii bude také společná tisková konference obou premiérů.
Během odpoledního programu v české metropoli zamíří maďarský premiér Péter Magyar také na Pražský hrad. Tam jej přijme český prezident Petr Pavel k dalším rozhovorům. Návštěva hlavy státu tak doplní oficiální státní program maďarské delegace.
Hlavními body vzájemných jednání se podle oficiálních informací úřadu vlády stala klíčová evropská a mezinárodní témata. Delegace se zaměřují zejména na otázky konkurenceschopnosti Evropské unie a zajištění energetické bezpečnosti. Mezi probíranými body nechybí ani migrace a budoucí podoba evropského rozpočtu.
Důležitým tématem pražských konzultací je rovněž otázka budoucího rozšíření Evropské unie. Zástupci obou vlád diskutují o aktuálních výzvách unijní politiky a možnostech společného postupu na evropské scéně. Setkání má přispět k posílení vzájemných vztahů mezi oběma státy.
Česká vláda má s pořádáním společných mezivládních konzultací s vybranými partnerskými státy bohaté zkušenosti. Podobná setkání pravidelně pořádá se slovenským, polským či izraelským kabinetem. Tyto formáty umožňují úzkou koordinaci postojů v klíčových oblastech zahraniční a vnitřní politiky.
Podobné mezivládní konzultace probíhaly v minulosti i za jiného politického složení. Například po začátku ruské invaze na Ukrajinu vedl tehdejší kabinet premiéra Petra Fialy jednání s ukrajinskými ministry. Tyto schůzky se uskutečnily nejprve přímo v Kyjevě a později také v Praze.
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